Техника ВСУ выбивается, попытки прорыва гасятся огнём: ВС РФ "дожимают" котёл в Харьковской области
08:28 06.10.2026 (обновлено: 08:38 06.10.2026)
Формирования ВСУ, с начала сентября заблокированные в Волчанском (Резниковском) котле на северо-востоке Харьковской области, несут потери в безрезультатных попытках прорвать окружение. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 6 октября пишет РИА Новости
По состоянию на начало сентября, в кольцо находилось около 1,7 тысячи военных ВСУ. С тех пор российские войска непрерывно сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля, наносят удары по пунктам управления БПЛА, фортификационным сооружениям, технике и живой силе противника.
По данным Минобороны РФ, только за прошлые сутки расчёты ударных БПЛА группировки войск "Север" уничтожили пункт хранения материальных средств, квадроцикл, беспилотник R-18, станцию РЭБ, два наземных робототехнических комплекса, пикапы и бронированную технику ВСУ, а также более 35 военных.
"Противник предпринял очередную безрезультатную попытку прорыва кольца окружения из района населенного пункта Курганное силами 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. В результате комплексного огневого поражения более половины штурмовой группы врага уничтожено", — рассказали агентству силовики.
В Минобороны отметили, что благодаря круглосуточной работе подразделений беспилотных систем создаются условия для расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области.
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