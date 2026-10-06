Техника ВСУ выбивается, попытки прорыва гасятся огнём: ВС РФ "дожимают" котёл в Харьковской области - 06.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261006/tekhnika-vsu-vybivaetsya-popytki-proryva-gasyatsya-ognm-vs-rf-dozhimayu-kotl-v-kharkovskoy-oblasti-1083631286.html
Техника ВСУ выбивается, попытки прорыва гасятся огнём: ВС РФ "дожимают" котёл в Харьковской области
Техника ВСУ выбивается, попытки прорыва гасятся огнём: ВС РФ "дожимают" котёл в Харьковской области - 06.10.2026 Украина.ру
Техника ВСУ выбивается, попытки прорыва гасятся огнём: ВС РФ "дожимают" котёл в Харьковской области
Формирования ВСУ, с начала сентября заблокированные в Волчанском (Резниковском) котле на северо-востоке Харьковской области, несут потери в безрезультатных попытках прорвать окружение. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 6 октября пишет РИА Новости
2026-10-06T08:28
2026-10-06T08:38
украина.ру
россия
харьковская область
волчанск
минобороны рф
наступление вс рф
вс рф
новости сво
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/09/1083089738_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_10226901a62adf7b34967f190f8e732e.jpg
По состоянию на начало сентября, в кольцо находилось около 1,7 тысячи военных ВСУ. С тех пор российские войска непрерывно сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля, наносят удары по пунктам управления БПЛА, фортификационным сооружениям, технике и живой силе противника.По данным Минобороны РФ, только за прошлые сутки расчёты ударных БПЛА группировки войск "Север" уничтожили пункт хранения материальных средств, квадроцикл, беспилотник R-18, станцию РЭБ, два наземных робототехнических комплекса, пикапы и бронированную технику ВСУ, а также более 35 военных."Противник предпринял очередную безрезультатную попытку прорыва кольца окружения из района населенного пункта Курганное силами 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. В результате комплексного огневого поражения более половины штурмовой группы врага уничтожено", — рассказали агентству силовики.В Минобороны отметили, что благодаря круглосуточной работе подразделений беспилотных систем создаются условия для расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261005/styd-za-vlast-i-poteri-v-kotlakh-ukraintsy-ne-veryat-zelenskomu-vsu-teryayut-pozitsii-itogi-5-oktyabrya-1083621722.html
россия
харьковская область
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/09/1083089738_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_cc5943871ab61cd54a7d493eb185888f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, харьковская область, волчанск, минобороны рф, наступление вс рф, вс рф, новости сво, сво, спецоперация, бпла, беспилотники, всу, потери всу, разгром всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Харьковская область, Волчанск, Минобороны РФ, наступление ВС РФ, ВС РФ, новости СВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, беспилотники, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, Вооруженные силы Украины

Техника ВСУ выбивается, попытки прорыва гасятся огнём: ВС РФ "дожимают" котёл в Харьковской области

08:28 06.10.2026 (обновлено: 08:38 06.10.2026)
 
© РИА Новости . Марикян МарияТехник готовит ударный БПЛА самолетного типа к вылету
Техник готовит ударный БПЛА самолетного типа к вылету - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Марикян Мария
Читать в
ДзенTelegram
Формирования ВСУ, с начала сентября заблокированные в Волчанском (Резниковском) котле на северо-востоке Харьковской области, несут потери в безрезультатных попытках прорвать окружение. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 6 октября пишет РИА Новости
По состоянию на начало сентября, в кольцо находилось около 1,7 тысячи военных ВСУ. С тех пор российские войска непрерывно сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля, наносят удары по пунктам управления БПЛА, фортификационным сооружениям, технике и живой силе противника.
По данным Минобороны РФ, только за прошлые сутки расчёты ударных БПЛА группировки войск "Север" уничтожили пункт хранения материальных средств, квадроцикл, беспилотник R-18, станцию РЭБ, два наземных робототехнических комплекса, пикапы и бронированную технику ВСУ, а также более 35 военных.
"Противник предпринял очередную безрезультатную попытку прорыва кольца окружения из района населенного пункта Курганное силами 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. В результате комплексного огневого поражения более половины штурмовой группы врага уничтожено", — рассказали агентству силовики.
В Минобороны отметили, что благодаря круглосуточной работе подразделений беспилотных систем создаются условия для расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
Вчера, 18:00
Стыд за власть и потери в котлах: украинцы не верят Зеленскому, ВСУ теряют позиции. Итоги 5 октябряБольшинство украинцев испытывают разочарование и стыд по отношению к нынешней власти. За последний год доля граждан с негативными эмоциями к властным институтам существенно выросла. А на фронте украинская армия теряет позиции и локомотивы. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияХарьковская областьВолчанскМинобороны РФнаступление ВС РФВС РФновости СВОСВОСпецоперацияБПЛАбеспилотникиВСУпотери ВСУразгром ВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:10"Помог чем смог" или "не сбивайте, отправят в махру": два психотипа военного ВСУ
09:07Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи
09:00Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября
08:49"Дешевые марионетки": французский политик назвал виновных в срыве стамбульского мира
08:31Госизмена за то, что не молчали. Критиков бусификации арестовали на Украине как российских диверсантов
08:28Техника ВСУ выбивается, попытки прорыва гасятся огнём: ВС РФ "дожимают" котёл в Харьковской области
08:28"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка
08:07ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать
08:00Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины
07:40"Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
07:37"Евросолидарность" не прощает мирных инициатив: вся хронология скандала Гончаренко*
07:30Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет
07:24"Российская армия зайдет в Киев или во Львов": Зеленский доигрался с новыми угрозами России
07:15Цирк уедет, а хозяева клоунов останутся. Что происходит с европейскими политиками
07:00Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ
06:30Первая линия обороны: Кнутов пояснил, как эшелонированная ПВО защищает небо России
06:14С вечера к Москве прорывались 650 вражеских БПЛА. Тревога сохраняется
06:06Вечный мир с Россией или погибель. На Украине вот-вот признают очевидное
05:49Хакер рассказал о "кропотливой" работе по дата-центрам ВСУ
05:30"Химия отношений": эксперт о неожиданном развороте в треугольнике Россия — Европа — США
Лента новостейМолния