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Техника ВСУ выбивается, попытки прорыва гасятся огнём: ВС РФ "дожимают" котёл в Харьковской области

Техника ВСУ выбивается, попытки прорыва гасятся огнём: ВС РФ "дожимают" котёл в Харьковской области - 06.10.2026 Украина.ру

Техника ВСУ выбивается, попытки прорыва гасятся огнём: ВС РФ "дожимают" котёл в Харьковской области

Формирования ВСУ, с начала сентября заблокированные в Волчанском (Резниковском) котле на северо-востоке Харьковской области, несут потери в безрезультатных попытках прорвать окружение. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 6 октября пишет РИА Новости

2026-10-06T08:28

2026-10-06T08:28

2026-10-06T08:38

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По состоянию на начало сентября, в кольцо находилось около 1,7 тысячи военных ВСУ. С тех пор российские войска непрерывно сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля, наносят удары по пунктам управления БПЛА, фортификационным сооружениям, технике и живой силе противника.По данным Минобороны РФ, только за прошлые сутки расчёты ударных БПЛА группировки войск "Север" уничтожили пункт хранения материальных средств, квадроцикл, беспилотник R-18, станцию РЭБ, два наземных робототехнических комплекса, пикапы и бронированную технику ВСУ, а также более 35 военных."Противник предпринял очередную безрезультатную попытку прорыва кольца окружения из района населенного пункта Курганное силами 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. В результате комплексного огневого поражения более половины штурмовой группы врага уничтожено", — рассказали агентству силовики.В Минобороны отметили, что благодаря круглосуточной работе подразделений беспилотных систем создаются условия для расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261005/styd-za-vlast-i-poteri-v-kotlakh-ukraintsy-ne-veryat-zelenskomu-vsu-teryayut-pozitsii-itogi-5-oktyabrya-1083621722.html

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