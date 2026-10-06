https://ukraina.ru/20261006/dmitriy-manuilskiy-syn-volynskogo-pisarya-podpisavshiy-ustav-oon-ot-ukrainy-1083561800.html

Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины

Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины - 06.10.2026 Украина.ру

Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины

3 октября 1883 года родился Дмитрий Мануильский. Он с юности стал революционером, при Советской власти часто применял свои дипломатические способности, а в 1945-м как глава МИД УССР подписал Устав ООН

2026-10-06T08:00

2026-10-06T08:00

2026-10-06T08:00

история

история

история украины

история ссср

киев

украина

усср

троцкий

ленин

иосиф сталин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/02/1083561660_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_f13234522aa8c3585588c2b9e1f3106a.jpg

Дмитрий Мануильский родился в семье волостного писаря в селе Святец Волынской губернии (ныне Хмельницкая область). После окончания в 1903 году Острожской классической мужской гимназии он стал студентом историко-филологического факультета Петербургского университета.Но от наук он был сразу отвлечён политикой. Сразу по приезду в столицу Мануильский вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП) и примкнул к её левому, большевистскому крылу. Он принимал активное участие в революции 1905-07 годов, будучи членом "коллегии агитаторов" при Петербургском комитете РСДРП. Мануильский особенно активно занимался агитацией в армии и на флоте, выступив соорганизатором двух кровавых бунтов – Кронштадтского (1905) и Свеаборгского (1906).В 1906 году за участие в Кронштадтском восстании Мануильский был приговорён к пятилетней ссылке в Якутию. В декабре того же года сбежал из Вологодской тюрьмы в Киев, где стал членом комитета РСДРП. Осенью 1907 года эмигрировал в Париж. Там он поступил на юридический факультет Сорбонны, но к посещению лекций особенного пристрастия не обнаруживал, да и партийная работа не оставляла ему много свободного времени.Именно в Париже в 1909 году произошло знакомство Ленина и Мануильского, хотя последний тогда принадлежал к группе "Вперёд", которая жёстко критиковала большевиков. По заданию этой группы Мануильский в 1912-13 годах нелегально пребывал в России, а вернувшись в Париж, сблизился с группой Льва Троцкого.С началом Первой мировой войны Мануильский вместе со Троцким, Анатолием Луначарским и Владимиром Антоновым-Овсеенко выпускал газету "Наше слово", которая стояла на пораженческих позициях. Из-за обострившегося туберкулёза соратники в 1915 году отправили Мануильского на лечение в Швейцарию. Он сотрудничал с Украинским пресс-бюро в Лозанне, но, по свидетельству современников, считал себя русским человеком.В Швейцарии Мануильский сошёлся с Лениным, и в итоге попал в легендарный "пломбированный вагон". Мануильский с женой и двумя детьми ехал в одном вагон с Луначарским, Войковым и двоюродным братом Троцкого.Троцкий, который в то время был политическим оппонентом Ленина, прибыл в Петроград из Канады чуть позже, в мае 1917-го. Он создал в РСДРП группу "межрайонцев", в которую вошёл и Мануильский. На VI съезде РСДРП(б) "межрайонцы" были приняты в состав большевистской партии, и в её составе принимали активное участие в подготовке и осуществлении восстания. В частности, Мануилький был сначала членом Петроградского военно-революционного комитета, а после переворота – комиссаром этого комитета в Красном Селе под Петроградом.С конца ноября 1917 до апреля 1918 года Мануильский был членом коллегии Народного комиссариата продовольствия РСФСР, дослужился до заместителя наркома. В мае 1918-го был отправлен в Киев в качестве заместителя руководителя делегации Советской России на переговорах с Украинской державой гетмана Скоропадского. В делегации он лучше всех говорил по-русски, поскольку возглавлявший её болгарин Христиан Раковский постоянно коверкал слова, а Иосиф Сталин разговаривал с чудовищным грузинским акцентом.Деятельность Мануильского получила высокую оценку, и его отправили для организации подпольного большевистского движения на Украине. В 1919 году он был руководителем Политического комитета обороны Киева, а также главным редактором органа ЦК КП(б)У – газеты "Коммунист". В декабре 1919-го он стал членом Всеукраинского ревкома и председателем Киевского губернского ревкома, а в феврале 1920-го был назначен заместителем председателя Совнаркома УССР. В этом статусе в 1920-21 годах Мануильский принимал участие в мирных переговорах с Польшей в Риге.С середины декабря 1921 по апрель 1924 года Мануильский был первым лицом Советской Украины – первым секретарём ЦК КП(б)У. Именно при нём летом 1923 года ВУЦИК и Совнарком УССР приняли декреты об украинизации. В 1923-м Мануильский стал членом ЦК ВКП(б) и оставался в составе этого органа почти 30 лет.В 1924 году Дмитрий Мануильский стал членом Президиума Исполнительного комитета Коминтерна (ИККИ), с 1928 года – секретарём ИККИ и главой делегации ВКП(б) в Коминтерне. Примечательно, что репрессии против соратников Троцкого обошли его стороной. В 1929-33 Мануильский руководил борьбой компартий против социал-демократии как "социал-фашизма", а в 1934-35 стал одним из инициаторов перехода к политике "Народного фронта".В ходе "Большого террора" были расстреляны почти все бывшие высшие руководители и основатели Коминтерна: Григорий Зиновьев (первый председатель ИККИ), Николай Бухарин, Карл Радек, Осип Пятницкий и Христиан Раковский. Мануильский же оставался фактическим руководителем Коминтерна до его упразднения в мае 1943 года.После этого Мануильский входил в состав руководства Главного политического управления Красной армии, а в январе-июне 1944 года был заместителем заведующего отдела международной информации ЦК ВКП(б). Но в июне 1944 года его опять вернули в Киев, назначив зампредом Совнаркома УССР и главой Наркомата иностранных дел (НКИД) Советской Украины. Главной задачей Мануильского было доказать обоснованность притязаний Советского Союза на три места в будущей Организации Объединённых наций (СССР, а также Украинская и Белорусская ССР), и с ней он справился блестяще.Мануильский стал одним из самых ярких участников конференции в Сан-Франциско по выработке Устава ООН в мае-июне 1945 года. Его избрали председателем важнейшего Первого комитета, разработавшего преамбулу и первый раздел Устава ООН (цели и принципы). Кроме того, он внёс принятую в итоге поправку в 55-ю статью Устава – о том, что ООН должна также содействовать разрешению международных экономических, социальных и культурных проблем, бороться за права человека и основные свободы для всех людей, независимо от расы, пола, языка, вероисповедания.Глава советской делегации Вячеслав Молотов постоянно ревновал Мануильского к журналистом, которые любили поговорить с главой делегации УССР на французском, которым тот владел в совершенстве, а также на немецком и польском. Одна из таких встреч Мануильского с прессой в гостинице "Сан-Франциско" собрала 400 журналистов, на ней бывший студент Сорбонны был красноречив:"Варфоломеевская ночь – это две тысячи убитых гугенотов. В одном лишь Киеве гитлеровцы уничтожили сто тридцать тысяч человек. Но Украина будет богата! Наши солдаты – это примерно пятая часть Вооруженных Сил Советского Союза, которые пришли к Победе. И украинский народ заинтересован, чтобы его усилия закончились длительным миром".26 июня 1945 года в числе других пятидесяти государств-основателей ООН Дмитрий Мануильский поставил свою подпись под Уставом от имени Советской Украины. Вернувшись в Киев, он продолжил развивать созданный НКИД (с 1946 года – Министерство иностранных дел) УССР.Мануильский участвовал в работе первых сессий Генеральной ассамблеи ООН, на которых выступал против деятельности украинской националистической эмиграции. Он принимал участие в Парижской мирной конференции в 1946 году, с января 1948-го по декабрь 1949 года был представителем УССР в Совете Безопасности ООН, исполнял обязанности председателя СБ ООН.Избранный действительным членом Академии наук Украины в феврале 1945-го, Мануильский успел оставить после себя в Украине целую дипломатическую школу. По инициативе и при прямом его профессорском участии в виде чтения лекций (звание профессора, как и ученую степень доктора исторических наук, он получил ещё перед войной) в Киевском университете было создано отделение международных отношений, выросшее теперь в институт.Мануильский также прекрасно понимал роль английского языка (сам он выучил его в 1944-45 годах), и по его требованию в Киеве была открыта первая на Украине специальная английская школа-интернат. Там учились в основном дети-сироты погибших фронтовиков, и министр переводил интернату не только все свои литературные гонорары, но и часть зарплаты.С начала 1950-х Мануильский стал тяжело болеть. В июне 1952 года его уволили с поста министра иностранных дел УССР, на что хорошо знавший его по Франции и Швейцарии бывший член группы "Вперёд", эмигрант Григорий Алексинский, злорадно написал в газете "Посев":"Вспоминая моего "верного Митю" таким, каким я его знал в дни "бури и натиска" до-советской эпохи, я спрашиваю себя, как дошёл он до жизни такой? Из жажды власти? Но ведь у приказчиков Сталина власти нет и быть не может. Из материальных соображений? Ради министерского портфеля и возможности припеваючи жить за счет порабощённого народа? И вдобавок весь этот дурацкий водевиль с переодеванием! Митя Мануильский – щирый украинец и украинский министр?! Да ведь он только издевался над "хохлами", их говором, их литературой, их театром".В 1953 году Мануильский ушёл и с номинальной должности зампреда Совмина УССР, но на пенсии пробыл недолго. Он умер в феврале 1959-го и был похоронен на номенклатурном Байковом кладбище в Киеве. 1 ноября 1966 года в Киеве, на пересечении Липской и Институтской улиц, был открыт памятник Мануильскому. 22 февраля 2014-го он был сброшен с постамента и облит красной краской, судьба бронзовой фигуры авторства известных скульпторов Макара Вронского (автор памятника Шевченко в Торонто) и Алексея Олейника (автор памятника Шевченко в Донецке) неизвестна.Именем Мануильского было названо множество улиц на Украине, но в настоящее время все они переименованы. Из первого представителя УССР в ООН нынешние киевские власти лепят "преследователя украинской интеллигенции", называя фамилии историка Ивана Крипьякевича, режиссёра Александра Довженко, литераторов Владимира Сосюры, Юрия Яновского и Максима Рыльского. Вот только все упомянутые персонажи после 1944 года не просто не имели проблем с властью, но и закончили жизнь в статусе заслуженных советских деятелей науки и искусства.

https://ukraina.ru/20230210/1043416351.html

https://ukraina.ru/20250302/1061444308.html

https://ukraina.ru/20251024/khitryy-plan-stalina-80-let-nazad-ukraina-stala-uchreditelem-oon-1070371280.html

https://ukraina.ru/20260625/istorik-ivan-kripyakevich-ot-frantsa-iosifa-do-leonida-ilicha--bez-tyurmy-i-paralicha-1080617609.html

киев

украина

усср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, история ссср, киев, украина, усср, троцкий, ленин, иосиф сталин, оон, вкп(б), советская власть, дипломатия, дипломаты, внешняя политика, переговоры, мид, мид украины