Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины - 06.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261006/dmitriy-manuilskiy-syn-volynskogo-pisarya-podpisavshiy-ustav-oon-ot-ukrainy-1083561800.html
Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины
Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины - 06.10.2026 Украина.ру
Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины
3 октября 1883 года родился Дмитрий Мануильский. Он с юности стал революционером, при Советской власти часто применял свои дипломатические способности, а в 1945-м как глава МИД УССР подписал Устав ООН
2026-10-06T08:00
2026-10-06T08:00
история
история
история украины
история ссср
киев
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Дмитрий Мануильский родился в семье волостного писаря в селе Святец Волынской губернии (ныне Хмельницкая область). После окончания в 1903 году Острожской классической мужской гимназии он стал студентом историко-филологического факультета Петербургского университета.Но от наук он был сразу отвлечён политикой. Сразу по приезду в столицу Мануильский вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП) и примкнул к её левому, большевистскому крылу. Он принимал активное участие в революции 1905-07 годов, будучи членом "коллегии агитаторов" при Петербургском комитете РСДРП. Мануильский особенно активно занимался агитацией в армии и на флоте, выступив соорганизатором двух кровавых бунтов – Кронштадтского (1905) и Свеаборгского (1906).В 1906 году за участие в Кронштадтском восстании Мануильский был приговорён к пятилетней ссылке в Якутию. В декабре того же года сбежал из Вологодской тюрьмы в Киев, где стал членом комитета РСДРП. Осенью 1907 года эмигрировал в Париж. Там он поступил на юридический факультет Сорбонны, но к посещению лекций особенного пристрастия не обнаруживал, да и партийная работа не оставляла ему много свободного времени.Именно в Париже в 1909 году произошло знакомство Ленина и Мануильского, хотя последний тогда принадлежал к группе "Вперёд", которая жёстко критиковала большевиков. По заданию этой группы Мануильский в 1912-13 годах нелегально пребывал в России, а вернувшись в Париж, сблизился с группой Льва Троцкого.С началом Первой мировой войны Мануильский вместе со Троцким, Анатолием Луначарским и Владимиром Антоновым-Овсеенко выпускал газету "Наше слово", которая стояла на пораженческих позициях. Из-за обострившегося туберкулёза соратники в 1915 году отправили Мануильского на лечение в Швейцарию. Он сотрудничал с Украинским пресс-бюро в Лозанне, но, по свидетельству современников, считал себя русским человеком.В Швейцарии Мануильский сошёлся с Лениным, и в итоге попал в легендарный "пломбированный вагон". Мануильский с женой и двумя детьми ехал в одном вагон с Луначарским, Войковым и двоюродным братом Троцкого.Троцкий, который в то время был политическим оппонентом Ленина, прибыл в Петроград из Канады чуть позже, в мае 1917-го. Он создал в РСДРП группу "межрайонцев", в которую вошёл и Мануильский. На VI съезде РСДРП(б) "межрайонцы" были приняты в состав большевистской партии, и в её составе принимали активное участие в подготовке и осуществлении восстания. В частности, Мануилький был сначала членом Петроградского военно-революционного комитета, а после переворота – комиссаром этого комитета в Красном Селе под Петроградом.С конца ноября 1917 до апреля 1918 года Мануильский был членом коллегии Народного комиссариата продовольствия РСФСР, дослужился до заместителя наркома. В мае 1918-го был отправлен в Киев в качестве заместителя руководителя делегации Советской России на переговорах с Украинской державой гетмана Скоропадского. В делегации он лучше всех говорил по-русски, поскольку возглавлявший её болгарин Христиан Раковский постоянно коверкал слова, а Иосиф Сталин разговаривал с чудовищным грузинским акцентом.Деятельность Мануильского получила высокую оценку, и его отправили для организации подпольного большевистского движения на Украине. В 1919 году он был руководителем Политического комитета обороны Киева, а также главным редактором органа ЦК КП(б)У – газеты "Коммунист". В декабре 1919-го он стал членом Всеукраинского ревкома и председателем Киевского губернского ревкома, а в феврале 1920-го был назначен заместителем председателя Совнаркома УССР. В этом статусе в 1920-21 годах Мануильский принимал участие в мирных переговорах с Польшей в Риге.С середины декабря 1921 по апрель 1924 года Мануильский был первым лицом Советской Украины – первым секретарём ЦК КП(б)У. Именно при нём летом 1923 года ВУЦИК и Совнарком УССР приняли декреты об украинизации. В 1923-м Мануильский стал членом ЦК ВКП(б) и оставался в составе этого органа почти 30 лет.В 1924 году Дмитрий Мануильский стал членом Президиума Исполнительного комитета Коминтерна (ИККИ), с 1928 года – секретарём ИККИ и главой делегации ВКП(б) в Коминтерне. Примечательно, что репрессии против соратников Троцкого обошли его стороной. В 1929-33 Мануильский руководил борьбой компартий против социал-демократии как "социал-фашизма", а в 1934-35 стал одним из инициаторов перехода к политике "Народного фронта".В ходе "Большого террора" были расстреляны почти все бывшие высшие руководители и основатели Коминтерна: Григорий Зиновьев (первый председатель ИККИ), Николай Бухарин, Карл Радек, Осип Пятницкий и Христиан Раковский. Мануильский же оставался фактическим руководителем Коминтерна до его упразднения в мае 1943 года.После этого Мануильский входил в состав руководства Главного политического управления Красной армии, а в январе-июне 1944 года был заместителем заведующего отдела международной информации ЦК ВКП(б). Но в июне 1944 года его опять вернули в Киев, назначив зампредом Совнаркома УССР и главой Наркомата иностранных дел (НКИД) Советской Украины. Главной задачей Мануильского было доказать обоснованность притязаний Советского Союза на три места в будущей Организации Объединённых наций (СССР, а также Украинская и Белорусская ССР), и с ней он справился блестяще.Мануильский стал одним из самых ярких участников конференции в Сан-Франциско по выработке Устава ООН в мае-июне 1945 года. Его избрали председателем важнейшего Первого комитета, разработавшего преамбулу и первый раздел Устава ООН (цели и принципы). Кроме того, он внёс принятую в итоге поправку в 55-ю статью Устава – о том, что ООН должна также содействовать разрешению международных экономических, социальных и культурных проблем, бороться за права человека и основные свободы для всех людей, независимо от расы, пола, языка, вероисповедания.Глава советской делегации Вячеслав Молотов постоянно ревновал Мануильского к журналистом, которые любили поговорить с главой делегации УССР на французском, которым тот владел в совершенстве, а также на немецком и польском. Одна из таких встреч Мануильского с прессой в гостинице "Сан-Франциско" собрала 400 журналистов, на ней бывший студент Сорбонны был красноречив:"Варфоломеевская ночь – это две тысячи убитых гугенотов. В одном лишь Киеве гитлеровцы уничтожили сто тридцать тысяч человек. Но Украина будет богата! Наши солдаты – это примерно пятая часть Вооруженных Сил Советского Союза, которые пришли к Победе. И украинский народ заинтересован, чтобы его усилия закончились длительным миром".26 июня 1945 года в числе других пятидесяти государств-основателей ООН Дмитрий Мануильский поставил свою подпись под Уставом от имени Советской Украины. Вернувшись в Киев, он продолжил развивать созданный НКИД (с 1946 года – Министерство иностранных дел) УССР.Мануильский участвовал в работе первых сессий Генеральной ассамблеи ООН, на которых выступал против деятельности украинской националистической эмиграции. Он принимал участие в Парижской мирной конференции в 1946 году, с января 1948-го по декабрь 1949 года был представителем УССР в Совете Безопасности ООН, исполнял обязанности председателя СБ ООН.Избранный действительным членом Академии наук Украины в феврале 1945-го, Мануильский успел оставить после себя в Украине целую дипломатическую школу. По инициативе и при прямом его профессорском участии в виде чтения лекций (звание профессора, как и ученую степень доктора исторических наук, он получил ещё перед войной) в Киевском университете было создано отделение международных отношений, выросшее теперь в институт.Мануильский также прекрасно понимал роль английского языка (сам он выучил его в 1944-45 годах), и по его требованию в Киеве была открыта первая на Украине специальная английская школа-интернат. Там учились в основном дети-сироты погибших фронтовиков, и министр переводил интернату не только все свои литературные гонорары, но и часть зарплаты.С начала 1950-х Мануильский стал тяжело болеть. В июне 1952 года его уволили с поста министра иностранных дел УССР, на что хорошо знавший его по Франции и Швейцарии бывший член группы "Вперёд", эмигрант Григорий Алексинский, злорадно написал в газете "Посев":"Вспоминая моего "верного Митю" таким, каким я его знал в дни "бури и натиска" до-советской эпохи, я спрашиваю себя, как дошёл он до жизни такой? Из жажды власти? Но ведь у приказчиков Сталина власти нет и быть не может. Из материальных соображений? Ради министерского портфеля и возможности припеваючи жить за счет порабощённого народа? И вдобавок весь этот дурацкий водевиль с переодеванием! Митя Мануильский – щирый украинец и украинский министр?! Да ведь он только издевался над "хохлами", их говором, их литературой, их театром".В 1953 году Мануильский ушёл и с номинальной должности зампреда Совмина УССР, но на пенсии пробыл недолго. Он умер в феврале 1959-го и был похоронен на номенклатурном Байковом кладбище в Киеве. 1 ноября 1966 года в Киеве, на пересечении Липской и Институтской улиц, был открыт памятник Мануильскому. 22 февраля 2014-го он был сброшен с постамента и облит красной краской, судьба бронзовой фигуры авторства известных скульпторов Макара Вронского (автор памятника Шевченко в Торонто) и Алексея Олейника (автор памятника Шевченко в Донецке) неизвестна.Именем Мануильского было названо множество улиц на Украине, но в настоящее время все они переименованы. Из первого представителя УССР в ООН нынешние киевские власти лепят "преследователя украинской интеллигенции", называя фамилии историка Ивана Крипьякевича, режиссёра Александра Довженко, литераторов Владимира Сосюры, Юрия Яновского и Максима Рыльского. Вот только все упомянутые персонажи после 1944 года не просто не имели проблем с властью, но и закончили жизнь в статусе заслуженных советских деятелей науки и искусства.
https://ukraina.ru/20230210/1043416351.html
https://ukraina.ru/20250302/1061444308.html
https://ukraina.ru/20251024/khitryy-plan-stalina-80-let-nazad-ukraina-stala-uchreditelem-oon-1070371280.html
https://ukraina.ru/20260625/istorik-ivan-kripyakevich-ot-frantsa-iosifa-do-leonida-ilicha--bez-tyurmy-i-paralicha-1080617609.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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история, история украины, история ссср, киев, украина, усср, троцкий, ленин, иосиф сталин, оон, вкп(б), советская власть, дипломатия, дипломаты, внешняя политика, переговоры, мид, мид украины
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Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины

08:00 06.10.2026
 
© Фото : Открытый источникДмитрий Мануильский. Нью-Йорк, 1946 год
Дмитрий Мануильский. Нью-Йорк, 1946 год - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© Фото : Открытый источник
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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3 октября 1883 года родился Дмитрий Мануильский. Он с юности стал революционером, при Советской власти часто применял свои дипломатические способности, а в 1945-м как глава МИД УССР подписал Устав ООН
Дмитрий Мануильский родился в семье волостного писаря в селе Святец Волынской губернии (ныне Хмельницкая область). После окончания в 1903 году Острожской классической мужской гимназии он стал студентом историко-филологического факультета Петербургского университета.
Но от наук он был сразу отвлечён политикой. Сразу по приезду в столицу Мануильский вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП) и примкнул к её левому, большевистскому крылу. Он принимал активное участие в революции 1905-07 годов, будучи членом "коллегии агитаторов" при Петербургском комитете РСДРП. Мануильский особенно активно занимался агитацией в армии и на флоте, выступив соорганизатором двух кровавых бунтов – Кронштадтского (1905) и Свеаборгского (1906).
В 1906 году за участие в Кронштадтском восстании Мануильский был приговорён к пятилетней ссылке в Якутию. В декабре того же года сбежал из Вологодской тюрьмы в Киев, где стал членом комитета РСДРП. Осенью 1907 года эмигрировал в Париж. Там он поступил на юридический факультет Сорбонны, но к посещению лекций особенного пристрастия не обнаруживал, да и партийная работа не оставляла ему много свободного времени.
Именно в Париже в 1909 году произошло знакомство Ленина и Мануильского, хотя последний тогда принадлежал к группе "Вперёд", которая жёстко критиковала большевиков. По заданию этой группы Мануильский в 1912-13 годах нелегально пребывал в России, а вернувшись в Париж, сблизился с группой Льва Троцкого.
С началом Первой мировой войны Мануильский вместе со Троцким, Анатолием Луначарским и Владимиром Антоновым-Овсеенко выпускал газету "Наше слово", которая стояла на пораженческих позициях. Из-за обострившегося туберкулёза соратники в 1915 году отправили Мануильского на лечение в Швейцарию. Он сотрудничал с Украинским пресс-бюро в Лозанне, но, по свидетельству современников, считал себя русским человеком.
- РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля 2023, 18:02История
Малоросс, арестовавший правительствоЕсть мнение, что в день начала СВО часть генералитета СБУ попыталась осуществить переворот в Киеве. Ничего не произошло, но вообще интересно – кто, вслед за Антоновым-Овсеенко, сказал "временное правительство объявляю низложенным"? Скорее всего этот человек прошёл путь российского революционера "экспрессом"...
В Швейцарии Мануильский сошёлся с Лениным, и в итоге попал в легендарный "пломбированный вагон". Мануильский с женой и двумя детьми ехал в одном вагон с Луначарским, Войковым и двоюродным братом Троцкого.
Троцкий, который в то время был политическим оппонентом Ленина, прибыл в Петроград из Канады чуть позже, в мае 1917-го. Он создал в РСДРП группу "межрайонцев", в которую вошёл и Мануильский. На VI съезде РСДРП(б) "межрайонцы" были приняты в состав большевистской партии, и в её составе принимали активное участие в подготовке и осуществлении восстания. В частности, Мануилький был сначала членом Петроградского военно-революционного комитета, а после переворота – комиссаром этого комитета в Красном Селе под Петроградом.
С конца ноября 1917 до апреля 1918 года Мануильский был членом коллегии Народного комиссариата продовольствия РСФСР, дослужился до заместителя наркома. В мае 1918-го был отправлен в Киев в качестве заместителя руководителя делегации Советской России на переговорах с Украинской державой гетмана Скоропадского. В делегации он лучше всех говорил по-русски, поскольку возглавлявший её болгарин Христиан Раковский постоянно коверкал слова, а Иосиф Сталин разговаривал с чудовищным грузинским акцентом.
© Фото : vanmin.ruСекретариат Исполнительного комитета Комнтерна. Сидят: Андре Марти, Георгий Димитров, Пальмиро Тольятти, Вильгельм Флорин, Ван Мин. Стоят: Михаил Москвин, Отто Куусинен, Клемент Готвальд, Вильгельм Пик, Дмитрий Мануильский. Подмосковье, август 1935 г.
Секретариат Исполнительного комитета Комнтерна. Сидят: Андре Марти, Георгий Димитров, Пальмиро Тольятти, Вильгельм Флорин, Ван Мин. Стоят: Михаил Москвин, Отто Куусинен, Клемент Готвальд, Вильгельм Пик, Дмитрий Мануильский. Подмосковье, август 1935 г. - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Фото : vanmin.ru
Секретариат Исполнительного комитета Комнтерна. Сидят: Андре Марти, Георгий Димитров, Пальмиро Тольятти, Вильгельм Флорин, Ван Мин. Стоят: Михаил Москвин, Отто Куусинен, Клемент Готвальд, Вильгельм Пик, Дмитрий Мануильский. Подмосковье, август 1935 г.
Деятельность Мануильского получила высокую оценку, и его отправили для организации подпольного большевистского движения на Украине. В 1919 году он был руководителем Политического комитета обороны Киева, а также главным редактором органа ЦК КП(б)У – газеты "Коммунист". В декабре 1919-го он стал членом Всеукраинского ревкома и председателем Киевского губернского ревкома, а в феврале 1920-го был назначен заместителем председателя Совнаркома УССР. В этом статусе в 1920-21 годах Мануильский принимал участие в мирных переговорах с Польшей в Риге.
С середины декабря 1921 по апрель 1924 года Мануильский был первым лицом Советской Украины – первым секретарём ЦК КП(б)У. Именно при нём летом 1923 года ВУЦИК и Совнарком УССР приняли декреты об украинизации. В 1923-м Мануильский стал членом ЦК ВКП(б) и оставался в составе этого органа почти 30 лет.
В 1924 году Дмитрий Мануильский стал членом Президиума Исполнительного комитета Коминтерна (ИККИ), с 1928 года – секретарём ИККИ и главой делегации ВКП(б) в Коминтерне. Примечательно, что репрессии против соратников Троцкого обошли его стороной. В 1929-33 Мануильский руководил борьбой компартий против социал-демократии как "социал-фашизма", а в 1934-35 стал одним из инициаторов перехода к политике "Народного фронта".
Густав Клингер, Гуго Эберлейн, Владимир Ленин и Фриц Платтен в президиуме I конгресса Коминтерна - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
2 марта 2025, 16:00История
Коминтерн: от борьбы за диктатуру пролетариата до "мягкой силы" СССР2 марта 1919 года начался учредительный конгресс Коммунистического (IV) интернационала – объединения коммунистических партий всего мира. Он про существовал до 1943 года и был распущен вовсе не из-за эффективности, а как раз из-за того, что давал результат – деятельность Коминтерна вызывала вполне реальное напряжение на Западе
В ходе "Большого террора" были расстреляны почти все бывшие высшие руководители и основатели Коминтерна: Григорий Зиновьев (первый председатель ИККИ), Николай Бухарин, Карл Радек, Осип Пятницкий и Христиан Раковский. Мануильский же оставался фактическим руководителем Коминтерна до его упразднения в мае 1943 года.
После этого Мануильский входил в состав руководства Главного политического управления Красной армии, а в январе-июне 1944 года был заместителем заведующего отдела международной информации ЦК ВКП(б). Но в июне 1944 года его опять вернули в Киев, назначив зампредом Совнаркома УССР и главой Наркомата иностранных дел (НКИД) Советской Украины. Главной задачей Мануильского было доказать обоснованность притязаний Советского Союза на три места в будущей Организации Объединённых наций (СССР, а также Украинская и Белорусская ССР), и с ней он справился блестяще.
Мануильский стал одним из самых ярких участников конференции в Сан-Франциско по выработке Устава ООН в мае-июне 1945 года. Его избрали председателем важнейшего Первого комитета, разработавшего преамбулу и первый раздел Устава ООН (цели и принципы). Кроме того, он внёс принятую в итоге поправку в 55-ю статью Устава – о том, что ООН должна также содействовать разрешению международных экономических, социальных и культурных проблем, бороться за права человека и основные свободы для всех людей, независимо от расы, пола, языка, вероисповедания.
© Фото : История России в фотографияхНикита Хрущев, Лазарь Каганович и Дмитрий Мануильский. Межгорье, 1 мая 1947 года
Никита Хрущев, Лазарь Каганович и Дмитрий Мануильский. Межгорье, 1 мая 1947 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Фото : История России в фотографиях
Никита Хрущев, Лазарь Каганович и Дмитрий Мануильский. Межгорье, 1 мая 1947 года
Глава советской делегации Вячеслав Молотов постоянно ревновал Мануильского к журналистом, которые любили поговорить с главой делегации УССР на французском, которым тот владел в совершенстве, а также на немецком и польском. Одна из таких встреч Мануильского с прессой в гостинице "Сан-Франциско" собрала 400 журналистов, на ней бывший студент Сорбонны был красноречив:
"Варфоломеевская ночь – это две тысячи убитых гугенотов. В одном лишь Киеве гитлеровцы уничтожили сто тридцать тысяч человек. Но Украина будет богата! Наши солдаты – это примерно пятая часть Вооруженных Сил Советского Союза, которые пришли к Победе. И украинский народ заинтересован, чтобы его усилия закончились длительным миром".
26 июня 1945 года в числе других пятидесяти государств-основателей ООН Дмитрий Мануильский поставил свою подпись под Уставом от имени Советской Украины. Вернувшись в Киев, он продолжил развивать созданный НКИД (с 1946 года – Министерство иностранных дел) УССР.
Сталин Польша коллаж - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
24 октября 2025, 08:00История
Хитрый план Сталина. 80 лет назад Украина стала учредителем ООН80 лет назад, 20 октября 1945 года вступил в силу Устав Организации Объединённых наций, что считается днём её создания. В Киеве любят повторять, что Украина является членом-учредителем ООН, забывая обычно уточнить, что не Украина вообще, а УССР, и поставить вопрос, а как вообще получилось, что часть СССР получила представительство на таком уровне
Мануильский участвовал в работе первых сессий Генеральной ассамблеи ООН, на которых выступал против деятельности украинской националистической эмиграции. Он принимал участие в Парижской мирной конференции в 1946 году, с января 1948-го по декабрь 1949 года был представителем УССР в Совете Безопасности ООН, исполнял обязанности председателя СБ ООН.
Избранный действительным членом Академии наук Украины в феврале 1945-го, Мануильский успел оставить после себя в Украине целую дипломатическую школу. По инициативе и при прямом его профессорском участии в виде чтения лекций (звание профессора, как и ученую степень доктора исторических наук, он получил ещё перед войной) в Киевском университете было создано отделение международных отношений, выросшее теперь в институт.
Мануильский также прекрасно понимал роль английского языка (сам он выучил его в 1944-45 годах), и по его требованию в Киеве была открыта первая на Украине специальная английская школа-интернат. Там учились в основном дети-сироты погибших фронтовиков, и министр переводил интернату не только все свои литературные гонорары, но и часть зарплаты.
© Фото : Василий СтоякинДмитрий Мануильский. Табличка в парке Российского государственного социального университета (Международная школа Коминтерна, ВПШ при ЦК КПСС)
Дмитрий Мануильский. Табличка в парке Российского государственного социального университета (Международная школа Коминтерна, ВПШ при ЦК КПСС) - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Фото : Василий Стоякин
Дмитрий Мануильский. Табличка в парке Российского государственного социального университета (Международная школа Коминтерна, ВПШ при ЦК КПСС)
С начала 1950-х Мануильский стал тяжело болеть. В июне 1952 года его уволили с поста министра иностранных дел УССР, на что хорошо знавший его по Франции и Швейцарии бывший член группы "Вперёд", эмигрант Григорий Алексинский, злорадно написал в газете "Посев":
"Вспоминая моего "верного Митю" таким, каким я его знал в дни "бури и натиска" до-советской эпохи, я спрашиваю себя, как дошёл он до жизни такой? Из жажды власти? Но ведь у приказчиков Сталина власти нет и быть не может. Из материальных соображений? Ради министерского портфеля и возможности припеваючи жить за счет порабощённого народа? И вдобавок весь этот дурацкий водевиль с переодеванием! Митя Мануильский – щирый украинец и украинский министр?! Да ведь он только издевался над "хохлами", их говором, их литературой, их театром".
В 1953 году Мануильский ушёл и с номинальной должности зампреда Совмина УССР, но на пенсии пробыл недолго. Он умер в феврале 1959-го и был похоронен на номенклатурном Байковом кладбище в Киеве. 1 ноября 1966 года в Киеве, на пересечении Липской и Институтской улиц, был открыт памятник Мануильскому. 22 февраля 2014-го он был сброшен с постамента и облит красной краской, судьба бронзовой фигуры авторства известных скульпторов Макара Вронского (автор памятника Шевченко в Торонто) и Алексея Олейника (автор памятника Шевченко в Донецке) неизвестна.
Историк Иван Крипьякевич - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
25 июня, 16:00История
Историк Иван Крипьякевич: от Франца Иосифа до Леонида Ильича – без тюрьмы и паралича25 июня 1886 года родился историк Иван Крипьякевич. Он был своим для Австро-Венгрии, Польши и СССР, и даже для нацистской оккупационной администрации. В независимой Украине он считается одним из основоположников исторической науки
Именем Мануильского было названо множество улиц на Украине, но в настоящее время все они переименованы. Из первого представителя УССР в ООН нынешние киевские власти лепят "преследователя украинской интеллигенции", называя фамилии историка Ивана Крипьякевича, режиссёра Александра Довженко, литераторов Владимира Сосюры, Юрия Яновского и Максима Рыльского. Вот только все упомянутые персонажи после 1944 года не просто не имели проблем с властью, но и закончили жизнь в статусе заслуженных советских деятелей науки и искусства.
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