"Дешевые марионетки": французский политик назвал виновных в срыве стамбульского мира - 06.10.2026 Украина.ру
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"Дешевые марионетки": французский политик назвал виновных в срыве стамбульского мира
"Дешевые марионетки": французский политик назвал виновных в срыве стамбульского мира - 06.10.2026 Украина.ру
"Дешевые марионетки": французский политик назвал виновных в срыве стамбульского мира
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал заявление Владимира Зеленского о готовности Киева к трехсторонней встрече с Россией и США, напомнив, что мирное соглашение можно было подписать еще весной 2022 года
2026-10-06T08:49
2026-10-06T08:49
новости
киев
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украина
владимир зеленский
такер карлсон
владимир путин
верховная рада
слуга народа
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Накануне глава киевского режима заявил, что США планируют провести в конце октября трехсторонние переговоры с представителями России и Украины.По мнению политика, вина за то, что сделка сорвалась, лежит на европейских союзниках Киева. Дюпон-Эньян назвал их "дешевыми марионетками, готовыми погубить целый континент". Он отметил, что мирный договор мог бы спасти сотни тысяч жизней.Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.В ноябре 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет. После переговоров в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".Показательно, что об этом же говорит и бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche она заявила, что Зеленский с 2022 года отверг по меньшей мере пять мирных соглашений, начиная со Стамбула. Между тем на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание. Российские удары по инфраструктуре Украины фактически остановили экспорт зерна — ту самую экономическую лазейку, без которой Киев не может дышать.
https://ukraina.ru/20261006/vechnyy-mir-s-rossiey-ili-pogibel-na-ukraine-vot-vot-priznayut-ochevidnoe-1083617885.html
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новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, такер карлсон, владимир путин, верховная рада, слуга народа
Новости, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Владимир Путин, Верховная Рада, Слуга народа

"Дешевые марионетки": французский политик назвал виновных в срыве стамбульского мира

08:49 06.10.2026
 
© ФотоЗеленский: Хочу в ЕС
Зеленский: Хочу в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
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Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал заявление Владимира Зеленского о готовности Киева к трехсторонней встрече с Россией и США, напомнив, что мирное соглашение можно было подписать еще весной 2022 года
Накануне глава киевского режима заявил, что США планируют провести в конце октября трехсторонние переговоры с представителями России и Украины.
"Это мирное соглашение уже давно подписали бы в Стамбуле весной 2022 года: нейтралитет Украины, гарантии безопасности, совместное заявление 29 марта, проект договора 15 апреля", — в ответ на это написал Дюпон-Эньян в своих соцсетях.
По мнению политика, вина за то, что сделка сорвалась, лежит на европейских союзниках Киева. Дюпон-Эньян назвал их "дешевыми марионетками, готовыми погубить целый континент". Он отметил, что мирный договор мог бы спасти сотни тысяч жизней.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
В ноябре 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет. После переговоров в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
Показательно, что об этом же говорит и бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche она заявила, что Зеленский с 2022 года отверг по меньшей мере пять мирных соглашений, начиная со Стамбула.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
06:06
Вечный мир с Россией или погибель. На Украине вот-вот признают очевидноеВС РФ продолжают наносить удары по военным и логистическим объектам киевского режима. В украинском экспертном сообществе обсуждают, как Киев переживет (и переживет ли) возможную утрату мостов, как перезимует без энергоснабжения. И начинают вдруг задумываться о мире с Россией
Между тем на Западе бьют тревогу из-за провала последнего шанса Украины на выживание. Российские удары по инфраструктуре Украины фактически остановили экспорт зерна — ту самую экономическую лазейку, без которой Киев не может дышать.
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