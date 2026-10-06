https://ukraina.ru/20261006/gosizmena-za-to-chto-ne-molchali-kritikov-busifikatsii-arestovali-na-ukraine-kak-rossiyskikh-1083622756.html

Госизмена за то, что не молчали. Критиков бусификации арестовали на Украине как российских диверсантов

Госизмена за то, что не молчали. Критиков бусификации арестовали на Украине как российских диверсантов - 06.10.2026 Украина.ру

Госизмена за то, что не молчали. Критиков бусификации арестовали на Украине как российских диверсантов

Альтернативы "бусификации" для пополнения ВСУ не существует — добровольцев давно нет и не будет. Но незаконные насильственные действия ТЦК начали критиковать не только в России и на Украине, но и на Западе. Это потребовало создания новых стратегий замалчивания проблемы и наказания тех, кто о проблеме говорит.

2026-10-06T08:31

2026-10-06T08:31

2026-10-06T08:31

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Несмотря на критику мобилизационных практик, которая уже довольно долго раздается среди крупных украинских политиков — Федоров лишился поста министра обороны формально за провал реформы ТЦК — никакой альтернативы "бусификации" для Украины не существует. Даже если премьер Польши Туск не прав и Киев не теряет в месяц погибшими и ранеными 27 тысяч солдат, то не верить Офису Генпрокурора, который в 2025 году зафиксировал более 300 тысяч случаев СОЧ и прекратил публиковать статистику, причин нет.В конце августа глава Офиса президента Кирилл Буданов* сообщил, что Украине необходимо мобилизовывать не менее 30 тысяч военнообязанных в месяц для сохранения численности армии. Это значит, что практика насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК при помощи полиции и иногда участников криминальных и ультраправых групп как "добровольных помощников" не прекратится, но негативную реакцию на происходящее надо сбивать. Пока рано говорить о массовом сопротивлении, но динамика роста актов силового сопротивления "бусификации" — налицо. Командование Сухопутных войск за период с 2022 по 2025 гг. зафиксировало 272 нападения на ТЦК, в ходе которых погибло четверо рекрутеров. Нацполиция же сообщает, что на момент весны 2026 года таких нападений было аж 611.Судят нападавших обычно по ст. 114-1 УК (противодействие вооруженным силам), ст. 402 (неповиновение), ст. 345 (причинение вреда сотруднику правоохранительного органа). Но по этим же статьям преследуют и за призывы к миру, сообщения о патрулях ТЦК или публикации видеозаписей работы ПВО, поэтому вычленить из общей статистики тех, кто сопротивлялся мобилизации, сложно. Усложняет задачу также и тот факт, что случаи преследования таких людей могут выставляться как борьба с терроризмом и диверсиями.22 июля пресс-служба СБУ отчиталась о задержании в Черниговской области двух диверсантов — мужчины-СОЧника и девушки-студентки, которые якобы собирались пустить под откос грузовой поезд и нарушить логистику на севере Украины. Сотрудники СБУ задержали фигурантов "на горячем", когда они двигались к месту запланированной диверсии. У мужчины и девушки нашли две самодельные бомбы, которые они собирались положить на железнодорожные пути.Следствие утверждает, что "заказ врага" выполнял мобилизованный из Киева, который самовольно покинул воинскую часть. Он пошел на сотрудничество с Россией через телеграм-канал за якобы обещание помочь ему выехать из Украины.К подрывной деятельности в интересах России, по версии СБУ, он привлек свою знакомую — студентку одного из киевских вузов. Следствие считает, что для подготовки диверсии она приобрела необходимые химические компоненты, мобильные телефоны и другие составные части для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ). Бомбы девушка не собирала, но передала компоненты напарнику, который в свою очередь изготовил взрывные устройства по инструкции куратора из России, по всей видимости, сотрудника ФСБ. Перед закладкой СВП подельники несколько раз провели доразведку на железнодорожных линиях, чтобы выявить наиболее уязвимый участок для подрыва.Во время обыска в некоем "временном помещении", где проживали фигуранты, найдены химические вещества, лабораторные принадлежности, детонаторы и средства связи.Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины (неоконченное покушение на совершение диверсии, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Мужчина и девушка отправлены под стражу, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.Ситуация во время военных действий — вполне обыденная, можно было бы поверить, что именно так все и было. Но нам удалось узнать имена задержанных и некоторые обстоятельства их жизни до задержания, что в корне меняет оценку произошедшего.Мужчина, сбежавший из воинской части — известный оппозиционный политолог, медийный эксперт, автор и ведущий аналитических программ, а также с 2020 года аспирант философского факультета одного из киевский вузов Даниил Богатырев. Его статьи и комментарии, например, можно найти на сайте Союза православных журналистов Украины, где он критиковал создание ПЦУ, церковный раскол и преследования священников. Также его критические замечания о постмайданных политических процессах можно найти в YouTube и на некоторых российских ресурсах. В свое время Богатырев давал интервью сайту "Украина.ру".Преследовать политолога начала после начала СВО, исключили его из аспирантуры, но он сумел доказать незаконность этих действий через суд и восстановился. В 2024 году против Богатырева открыли дело об уклонении от мобилизации и даже избрали ему меру пресечения — сначала домашний арест, потом ночной домашний арест. На все судебные заседания он исправно ходил, прямо заявляя судьям, что не поддерживает бесконечную войну на истощение и не видит смысле во взаимном истреблении. Но зимой 2026 года, прямо из-под домашнего ареста Богатырева похитили рекрутеры ТЦК и отвезли в учебную часть в Киевской области, откуда тот сбежал через дыру в заборе. Так политолог оказался на нелегальном положении — в розыске и со стороны суда (формально он сбежал из-под домашнего ареста), и со стороны ТЦК. В свою квартиру Богатырев вернуться, естественно, не мог, поэтому стал скитаться по друзьям и съемному жилью. Видимо, съемную квартиру пресс-служба СБУ и назвала "временным помещением"."Сообщница" Богатырева — Елена Гутова, 2005 года рождения. Донецкая девочка, которую мать с отцом в 2014 году вывезли на подконтрольную Украине территорию. В 2022 году Лена встретила Андрея Тимченко, магистра-международника, только вернувшегося из Китая, где он несколько лет проработал университетским преподавателем. Дальше — любовь и совместная жизнь. Лена поступила в университет, Андрей работал, обеспечивая молодую семью. Но осенью 2025 года Андрея "бусифицируют" на улице. Он оказывает сопротивление ТЦК и в отместку его отправляют в печально известное штурмовое подразделение "Скала". В "Скалу" — равносильно на смерть.За полгода Лена получила от молодого человека всего один звонок. Необходимость выживать без квартиры в Киеве заставила девушку, отец которой тому времени уже умер, а мать осталась на новых территориях России, совмещать учебу с двумя работами. От безвыходности она публиковала информацию о ситуации с Андреем в интернете, рассылала друзьям и знакомым видео в соцсетях о действиях ТЦК, но ни о каком подрыве поездов речи не шло.В мае 2026 года и Богатырев, и Гутова внезапно исчезли. В интернете ещё можно найти посты родственников с просьбой помочь в розыске.И вот, 22 июля появляется сообщение пресс-службы СБУ о поимке диверсантов. Фотография хоть и замылена, но знакомые узнали на ней обоих фигурантов. Из реестра судебных решений видно, что Богатырев был отправлен под стражу решением Деснянского районного суда Чернигова 15 июня этого года. По Гутовой никакой официальной информации нет, но наши источники в Черниговском СИЗО сообщают, что она тоже находится там. Пресс-служба СБУ могла отчитаться о задержании позже самого задержания, поэтому реально оно скорее всего было произведено в середине июня. Тогда возникает вопрос: где Богатырев и Гутова находились с момента исчезновения в мае до середины июня — почти полтора месяца?Есть вероятность, что в мае их похитили сотрудники СБУ и полтора месяца удерживали в несанкционированном месте содержания под стражей (тайной тюрьме). Откуда в это время взялись "бомбы от ФСБ" и как проводилось уже официальное задержание, вопрос риторический. По факту Богатырев — оппозиционный политолог, убежавший из учебной части после "бусификации", а Гутова — отчаявшаяся девушка отправленного на смерть молодого человека, которая пыталась говорить о преступлениях ТЦК.* Внесен в реестр экстремистов и террористов.

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Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, киев, даниил богатырёв, тцк, сбу, фсб, репрессии, всу, эксклюзив