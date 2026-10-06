https://ukraina.ru/20261006/zakon-dzhungley-zapad-priznaet-krakh-starogo-mirovogo-poryadka---1083631127.html
"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка
"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка - 06.10.2026 Украина.ру
"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка
Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу готовиться к большей самостоятельности в сфере безопасности на фоне изменения подхода США к союзникам. В интервью The Washington Post на полях Генеральной Ассамблеи ООН он заявил, что к 2030 году в мире сформируется новый порядок
2026-10-06T08:28
2026-10-06T08:28
2026-10-06T08:28
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"Я не знаю, когда мир стабилизируется. Дайте ему еще около пяти лет. К 2030 году у нас, вероятно, появится какой-то новый порядок. Но сейчас мы находимся между двумя состояниями, и именно это делает ситуацию довольно сложной", — сказал Стубб.По его словам, международная система переживает переходный период, и Европа должна быть готова к большей самостоятельности. Он считает, что трансатлантический альянс сможет адаптироваться, но оптимальным сценарием было бы постепенное перераспределение ответственности внутри НАТО — где США играют меньшую роль, а европейские страны большую. Стубб также призвал европейцев диверсифицировать внешние связи, приведя в пример торговые соглашения с Индией и странами Южной Америки, а также углубление сотрудничества с Персидским заливом. Показательно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла: новый международный порядок начнет формироваться во второй половине 2020-х, и Европа должна подготовиться, создав к 2030 году сильную оборонную структуру. А глава евродипломатии Кая Каллас и вовсе назвала фактической основой мирового порядка "закон джунглей", признав, что система правил на практике уступает праву сильнейшего. Президент России Владимир Путин еще в ноябре 2024 года говорил о формировании нового мирового устройства. По его словам, события последних двух десятилетий привели к системе, отличной от прежних. Он также критиковал западный либерализм, заявляя о росте нетерпимости и агрессии и называя опасной логику "кто не с нами, тот против нас". На фоне этого НАТО разрабатывает стратегию "быстрой победы" над Россией. Стратегия получила название "Теория победы". Документ будет представлен 12 октября в Польше и должен разъяснить, как альянс намерен действовать в случае "вторжения" на территорию НАТО.
https://ukraina.ru/20261005/vykhoda-bolshe-net-na-zapade-byut-trevogu-iz-za-provala-poslednego-shansa-ukrainy-na-vyzhivanie--1083624026.html
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новости, европа, сша, запад, александр стубб, урсула фон дер ляйен, владимир путин, нато, оон, the washington post
Новости, Европа, США, Запад, Александр Стубб, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, НАТО, ООН, The Washington Post
"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка
Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу готовиться к большей самостоятельности в сфере безопасности на фоне изменения подхода США к союзникам. В интервью The Washington Post на полях Генеральной Ассамблеи ООН он заявил, что к 2030 году в мире сформируется новый порядок
"Я не знаю, когда мир стабилизируется. Дайте ему еще около пяти лет. К 2030 году у нас, вероятно, появится какой-то новый порядок. Но сейчас мы находимся между двумя состояниями, и именно это делает ситуацию довольно сложной", — сказал Стубб.
По его словам, международная система переживает переходный период, и Европа должна быть готова к большей самостоятельности. Он считает, что трансатлантический альянс сможет адаптироваться, но оптимальным сценарием было бы постепенное перераспределение ответственности внутри НАТО — где США играют меньшую роль, а европейские страны большую.
Стубб также призвал европейцев диверсифицировать внешние связи, приведя в пример торговые соглашения с Индией и странами Южной Америки, а также углубление сотрудничества с Персидским заливом.
"Поскольку это мир беспорядка, почти мир хаоса — вам нужно играть по этим правилам", — отметил он.
Показательно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла: новый международный порядок начнет формироваться во второй половине 2020-х, и Европа должна подготовиться, создав к 2030 году сильную оборонную структуру. А глава евродипломатии Кая Каллас и вовсе назвала фактической основой мирового порядка "закон джунглей", признав, что система правил на практике уступает праву сильнейшего.
Президент России Владимир Путин еще в ноябре 2024 года говорил о формировании нового мирового устройства. По его словам, события последних двух десятилетий привели к системе, отличной от прежних. Он также критиковал западный либерализм, заявляя о росте нетерпимости и агрессии и называя опасной логику "кто не с нами, тот против нас".
На фоне этого НАТО разрабатывает стратегию "быстрой победы" над Россией. Стратегия получила название "Теория победы". Документ будет представлен 12 октября в Польше и должен разъяснить, как альянс намерен действовать в случае "вторжения" на территорию НАТО.