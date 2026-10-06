https://ukraina.ru/20261006/zakon-dzhungley-zapad-priznaet-krakh-starogo-mirovogo-poryadka---1083631127.html

"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка

"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка - 06.10.2026 Украина.ру

"Закон джунглей": Запад признает крах старого мирового порядка

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу готовиться к большей самостоятельности в сфере безопасности на фоне изменения подхода США к союзникам. В интервью The Washington Post на полях Генеральной Ассамблеи ООН он заявил, что к 2030 году в мире сформируется новый порядок

2026-10-06T08:28

2026-10-06T08:28

2026-10-06T08:28

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александр стубб

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владимир путин

нато

оон

the washington post

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"Я не знаю, когда мир стабилизируется. Дайте ему еще около пяти лет. К 2030 году у нас, вероятно, появится какой-то новый порядок. Но сейчас мы находимся между двумя состояниями, и именно это делает ситуацию довольно сложной", — сказал Стубб.По его словам, международная система переживает переходный период, и Европа должна быть готова к большей самостоятельности. Он считает, что трансатлантический альянс сможет адаптироваться, но оптимальным сценарием было бы постепенное перераспределение ответственности внутри НАТО — где США играют меньшую роль, а европейские страны большую. Стубб также призвал европейцев диверсифицировать внешние связи, приведя в пример торговые соглашения с Индией и странами Южной Америки, а также углубление сотрудничества с Персидским заливом. Показательно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла: новый международный порядок начнет формироваться во второй половине 2020-х, и Европа должна подготовиться, создав к 2030 году сильную оборонную структуру. А глава евродипломатии Кая Каллас и вовсе назвала фактической основой мирового порядка "закон джунглей", признав, что система правил на практике уступает праву сильнейшего. Президент России Владимир Путин еще в ноябре 2024 года говорил о формировании нового мирового устройства. По его словам, события последних двух десятилетий привели к системе, отличной от прежних. Он также критиковал западный либерализм, заявляя о росте нетерпимости и агрессии и называя опасной логику "кто не с нами, тот против нас". На фоне этого НАТО разрабатывает стратегию "быстрой победы" над Россией. Стратегия получила название "Теория победы". Документ будет представлен 12 октября в Польше и должен разъяснить, как альянс намерен действовать в случае "вторжения" на территорию НАТО.

https://ukraina.ru/20261005/vykhoda-bolshe-net-na-zapade-byut-trevogu-iz-za-provala-poslednego-shansa-ukrainy-na-vyzhivanie--1083624026.html

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новости, европа, сша, запад, александр стубб, урсула фон дер ляйен, владимир путин, нато, оон, the washington post