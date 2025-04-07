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Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов
Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов - 07.04.2025 Украина.ру
Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов
Ввоз крупной партии взрывчатки из Польши в Россию свидетельствует о попытке украинского руководства развязать террористическую войну на территории России. Уверенность в этом 7 апреля выразил лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов
2025-04-07T16:55
2025-04-07T16:55
2025-04-07T16:55
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Реагируя на сообщение Госпогранкомитета Белоруссии о попытке ввоза из Польши крупнейшей в белорусской истории партии взрывчатки транзитом в Россию, Миронов выразил убеждённость в причастности к этому спецслужб Украины и их советников из Британии."Убежден, за организацией этого рейса стояли украинские спецслужбы и их западные кураторы. Тактика "тысячи порезов", которую, видимо, хотели применить в этот раз, вполне соответствует практике неонацистского режима и почерку британских советников", - заявил Миронов.В своём телеграм-канале он также обратил внимание на контекст провалившейся операции по контрабанде взрывчатки."Киевский режим пытается развязать террористическую войну на территории России. С учетом своего неизбежного поражения на фронте и усилий США по принуждению к миру. Но нужно ли вести переговоры с террористами? Вопрос риторический", - констатировал Миронов.Ранее на эту тему: Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощникМнение эксперта на эту тему: Ищенко назвал условие, при котором Россия уничтожит западного генерала Актуальное интервью на эту тему: Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров
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новости, россия, польша, киев, сергей миронов, терроризм, контрабанда, таможня, государственный таможенный комитет белоруссии, союзное государство, спецслужба
Новости, Россия, Польша, Киев, Сергей Миронов, терроризм, контрабанда, таможня, Государственный таможенный комитет Белоруссии, Союзное государство, спецслужба
Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов
Ввоз крупной партии взрывчатки из Польши в Россию свидетельствует о попытке украинского руководства развязать террористическую войну на территории России. Уверенность в этом 7 апреля выразил лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов