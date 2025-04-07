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Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов

Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов - 07.04.2025 Украина.ру

Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов

Ввоз крупной партии взрывчатки из Польши в Россию свидетельствует о попытке украинского руководства развязать террористическую войну на территории России. Уверенность в этом 7 апреля выразил лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов

2025-04-07T16:55

2025-04-07T16:55

2025-04-07T16:55

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Реагируя на сообщение Госпогранкомитета Белоруссии о попытке ввоза из Польши крупнейшей в белорусской истории партии взрывчатки транзитом в Россию, Миронов выразил убеждённость в причастности к этому спецслужб Украины и их советников из Британии."Убежден, за организацией этого рейса стояли украинские спецслужбы и их западные кураторы. Тактика "тысячи порезов", которую, видимо, хотели применить в этот раз, вполне соответствует практике неонацистского режима и почерку британских советников", - заявил Миронов.В своём телеграм-канале он также обратил внимание на контекст провалившейся операции по контрабанде взрывчатки."Киевский режим пытается развязать террористическую войну на территории России. С учетом своего неизбежного поражения на фронте и усилий США по принуждению к миру. Но нужно ли вести переговоры с террористами? Вопрос риторический", - констатировал Миронов.Ранее на эту тему: Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощникМнение эксперта на эту тему: Ищенко назвал условие, при котором Россия уничтожит западного генерала Актуальное интервью на эту тему: Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров

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новости, россия, польша, киев, сергей миронов, терроризм, контрабанда, таможня, государственный таможенный комитет белоруссии, союзное государство, спецслужба