Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов - 07.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250407/1062345153.html
Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов
Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов - 07.04.2025 Украина.ру
Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов
Ввоз крупной партии взрывчатки из Польши в Россию свидетельствует о попытке украинского руководства развязать террористическую войну на территории России. Уверенность в этом 7 апреля выразил лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов
2025-04-07T16:55
2025-04-07T16:55
новости
россия
польша
киев
сергей миронов
терроризм
контрабанда
таможня
государственный таможенный комитет белоруссии
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062345017_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_24bd8333293831171e8c4318debea5a8.jpg
Реагируя на сообщение Госпогранкомитета Белоруссии о попытке ввоза из Польши крупнейшей в белорусской истории партии взрывчатки транзитом в Россию, Миронов выразил убеждённость в причастности к этому спецслужб Украины и их советников из Британии."Убежден, за организацией этого рейса стояли украинские спецслужбы и их западные кураторы. Тактика "тысячи порезов", которую, видимо, хотели применить в этот раз, вполне соответствует практике неонацистского режима и почерку британских советников", - заявил Миронов.В своём телеграм-канале он также обратил внимание на контекст провалившейся операции по контрабанде взрывчатки."Киевский режим пытается развязать террористическую войну на территории России. С учетом своего неизбежного поражения на фронте и усилий США по принуждению к миру. Но нужно ли вести переговоры с террористами? Вопрос риторический", - констатировал Миронов.Ранее на эту тему: Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощникМнение эксперта на эту тему: Ищенко назвал условие, при котором Россия уничтожит западного генерала Актуальное интервью на эту тему: Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров
россия
польша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062345017_77:0:877:600_1920x0_80_0_0_105a2ec1ab936e5388ff9d8f026a7f17.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, польша, киев, сергей миронов, терроризм, контрабанда, таможня, государственный таможенный комитет белоруссии, союзное государство, спецслужба
Новости, Россия, Польша, Киев, Сергей Миронов, терроризм, контрабанда, таможня, Государственный таможенный комитет Белоруссии, Союзное государство, спецслужба

Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов

16:55 07.04.2025
 
© BELTA / Telegram
© BELTA / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Ввоз крупной партии взрывчатки из Польши в Россию свидетельствует о попытке украинского руководства развязать террористическую войну на территории России. Уверенность в этом 7 апреля выразил лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов
Реагируя на сообщение Госпогранкомитета Белоруссии о попытке ввоза из Польши крупнейшей в белорусской истории партии взрывчатки транзитом в Россию, Миронов выразил убеждённость в причастности к этому спецслужб Украины и их советников из Британии.
"Убежден, за организацией этого рейса стояли украинские спецслужбы и их западные кураторы. Тактика "тысячи порезов", которую, видимо, хотели применить в этот раз, вполне соответствует практике неонацистского режима и почерку британских советников", - заявил Миронов.
В своём телеграм-канале он также обратил внимание на контекст провалившейся операции по контрабанде взрывчатки.
"Киевский режим пытается развязать террористическую войну на территории России. С учетом своего неизбежного поражения на фронте и усилий США по принуждению к миру. Но нужно ли вести переговоры с террористами? Вопрос риторический", - констатировал Миронов.
Ранее на эту тему: Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник
Мнение эксперта на эту тему: Ищенко назвал условие, при котором Россия уничтожит западного генерала
Актуальное интервью на эту тему: Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров
 
НовостиРоссияПольшаКиевСергей МироновтерроризмконтрабандатаможняГосударственный таможенный комитет БелоруссииСоюзное государствоспецслужба
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Литва купит у Финляндии два штурмовых катера
18:11"Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов
17:40"Спасибо Трампу за это". Рютте отвлекли от Украины, он летит в Японию
17:35Русский человек – первый в мире, и американцы этому рады. Почему рекорд Овечкина сблизил Россию и США
17:26ЕС отказал Прибалтике в финансировании антироссийской "стены беспилотников"
17:26"Падающего - подтолкни"! Ответный ход противников Трампа, или Занимательная торговая математика
17:10От частных тюрем до охраны Зеленского. Украину берет под контроль британская ЧВК
16:55Киев взрывчаткой из Польши пытается развязать террористическую войну в России – Миронов
16:26Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километров
16:11Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войны
16:00Кёнигсберг – генеральная репетиция перед Берлином
15:27Править с помощью страха. В Британии объяснили, зачем нужна антироссийская истерия
15:04Дугин рассказал о "самоубийственном" желании Европы
14:42Днепровский чиновник попался на махинациях с госзакупками квадроциклов для ВСУ
14:17Василий Колташов: Если Трамп в самом деле хочет победить в торговой войне, ему придется объявить дефолт
14:08Вице-премьер Украины рассказала, кто поедет договариваться по ресурсной сделке в США
14:08СК РФ расследовал уголовное дело в отношении сотрудников ОАО ПТЗ "Телта"
14:06Внешнее управление для Украины. Киселев о том, может ли колониальный статус быть лучше бесконечной войны
13:55Для чего ВСУшникам нужен живой щит из детей?
13:30Хинштейн рассказал о борьбе с коррупцией в Курской области
Лента новостейМолния