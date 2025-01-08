Ищенко назвал условие, при котором Россия уничтожит западного генерала - 08.01.2025 Украина.ру
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Ищенко назвал условие, при котором Россия уничтожит западного генерала
Ищенко назвал условие, при котором Россия уничтожит западного генерала - 08.01.2025 Украина.ру
Ищенко назвал условие, при котором Россия уничтожит западного генерала
Когда генералы с Запада на Украине, Россия готова их убивать, так как они являются для нее законной целью. Но если Москва даст приказ делать это на территории Запада, то подобное еще больше сплотит США и Европу против России. "Даже наши друзья в Евросоюзе скажут, что это терроризм, а нам выгодно вносить разброд и шатание в западный коллективчик"
2025-01-08T07:30
2025-01-08T07:30
новости
россия
запад
украина
игорь кириллов
терроризм
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, для США и Украины убийство русского генерала — это пиар и способ расшатать российское общество."Украине и Западу все равно, кого убивать. Они не охотятся за конкретными людьми. Недели за две до теракта была утечка, что они уже два месяца охотятся на любого видного представителя российской армии или пропаганды, убийство которого вызвало бы политический резонанс", — рассказал Ищенко.Он отметил, что под цель выбираются средства, а цель России — мир на ее условиях."Подобного рода убийства оттягивают возможность наступления мира. Поэтому они выгодны для Украины и Запада. Если они будут выгодны для нас, мы тоже будем убивать", — резюмировал Ищенко.Во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ Игорь Кириллов. К его дому подкатили электрический самокат, начиненный взрывчаткой. Кириллов был известен тем, что публично разоблачал провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии
https://ukraina.ru/20241219/1059808186.html
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новости, россия, запад, украина, игорь кириллов, терроризм, детали
Новости, Россия, Запад, Украина, Игорь Кириллов, терроризм, детали

Ищенко назвал условие, при котором Россия уничтожит западного генерала

07:30 08.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗанятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Когда генералы с Запада на Украине, Россия готова их убивать, так как они являются для нее законной целью. Но если Москва даст приказ делать это на территории Запада, то подобное еще больше сплотит США и Европу против России. "Даже наши друзья в Евросоюзе скажут, что это терроризм, а нам выгодно вносить разброд и шатание в западный коллективчик"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Если будет целесообразно, мы убьем кого-то в Лондоне и по этому поводу переживать не станем. Это вопрос цены и качества: чем мы рискуем, насколько это технически сложно, что нам это даст", — считает Ищенко.
По его словам, для США и Украины убийство русского генерала — это пиар и способ расшатать российское общество.
"Украине и Западу все равно, кого убивать. Они не охотятся за конкретными людьми. Недели за две до теракта была утечка, что они уже два месяца охотятся на любого видного представителя российской армии или пропаганды, убийство которого вызвало бы политический резонанс", — рассказал Ищенко.
Он отметил, что под цель выбираются средства, а цель России — мир на ее условиях.
"Подобного рода убийства оттягивают возможность наступления мира. Поэтому они выгодны для Украины и Запада. Если они будут выгодны для нас, мы тоже будем убивать", — резюмировал Ищенко.
Во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) ВС РФ Игорь Кириллов. К его дому подкатили электрический самокат, начиненный взрывчаткой. Кириллов был известен тем, что публично разоблачал провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии
 
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