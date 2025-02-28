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Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник

Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник - 28.02.2025 Украина.ру

Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник

Один из задержанных по делу о подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) - украинец Денис Попович - оказался бывшим помощником архиерея. Эту информацию обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ

2025-02-28T10:05

2025-02-28T10:05

2025-02-28T10:05

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На допросе злоумышленник заявил, что следить за митрополитом украинские кураторы заставили его под угрозой расправы над близкими родственниками. Впоследствии Попович должен был найти себе подельника, получить взрывчатку и в нужное время привести ее в действие.В отношении Поповича и его сообщника Никиты Ивановича возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Второй фигурант также арестован.О готовившемся покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона стало известно утром 28 февраля. Сотрудники ФСБ установили, что злоумышленников завербовали через мессенджер "Телеграм". В ходе обысков у них изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.На допросе фигуранты признались, что были завербованы одним из сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины еще в середине прошлого года. По словам злоумышленников, кураторы готовили их к физическому устранению митрополита. По одной из версий, теракт против него злоумышленники могли осуществить во время службы митрополита в одном из московских храмов, по другой - в его жилом помещении.Террористический киевский режим не оставляет попыток уничтожить неугодных им россиян. В числе тех, против кого действовали украинские "патриоты" огромное множество представителей администраций новых российских регионов, а также известные люди. Например, Захар Прилепин. Его машину подорвали по заказу СБУ, однако вопреки желанию террористов, писатель выжил: Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт.А вот начальник войск войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли. В этом случае спецслужбы Украины воспользовались "услугами" граждан Узбекистана, родители которых несмотря ни на что заверяют весь мир в святости своих детей: Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен.

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новости, украина, россия, узбекистан, захар прилепин, игорь кириллов, фсб, сбу