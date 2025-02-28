Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник - 28.02.2025 Украина.ру
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Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник
Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник - 28.02.2025 Украина.ру
Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник
Один из задержанных по делу о подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) - украинец Денис Попович - оказался бывшим помощником архиерея. Эту информацию обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ
2025-02-28T10:05
2025-02-28T10:05
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На допросе злоумышленник заявил, что следить за митрополитом украинские кураторы заставили его под угрозой расправы над близкими родственниками. Впоследствии Попович должен был найти себе подельника, получить взрывчатку и в нужное время привести ее в действие.В отношении Поповича и его сообщника Никиты Ивановича возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Второй фигурант также арестован.О готовившемся покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона стало известно утром 28 февраля. Сотрудники ФСБ установили, что злоумышленников завербовали через мессенджер "Телеграм". В ходе обысков у них изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.На допросе фигуранты признались, что были завербованы одним из сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины еще в середине прошлого года. По словам злоумышленников, кураторы готовили их к физическому устранению митрополита. По одной из версий, теракт против него злоумышленники могли осуществить во время службы митрополита в одном из московских храмов, по другой - в его жилом помещении.Террористический киевский режим не оставляет попыток уничтожить неугодных им россиян. В числе тех, против кого действовали украинские "патриоты" огромное множество представителей администраций новых российских регионов, а также известные люди. Например, Захар Прилепин. Его машину подорвали по заказу СБУ, однако вопреки желанию террористов, писатель выжил: Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт.А вот начальник войск войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли. В этом случае спецслужбы Украины воспользовались "услугами" граждан Узбекистана, родители которых несмотря ни на что заверяют весь мир в святости своих детей: Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен.
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новости, украина, россия, узбекистан, захар прилепин, игорь кириллов, фсб, сбу
Новости, Украина, Россия, Узбекистан, Захар Прилепин, Игорь Кириллов, ФСБ, СБУ

Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник

10:05 28.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Один из задержанных по делу о подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) - украинец Денис Попович - оказался бывшим помощником архиерея. Эту информацию обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ
На допросе злоумышленник заявил, что следить за митрополитом украинские кураторы заставили его под угрозой расправы над близкими родственниками. Впоследствии Попович должен был найти себе подельника, получить взрывчатку и в нужное время привести ее в действие.
"Мы должны были заложить ее в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве", - сказал Попович он оперативникам.
В отношении Поповича и его сообщника Никиты Ивановича возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Второй фигурант также арестован.
О готовившемся покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона стало известно утром 28 февраля. Сотрудники ФСБ установили, что злоумышленников завербовали через мессенджер "Телеграм". В ходе обысков у них изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.
На допросе фигуранты признались, что были завербованы одним из сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины еще в середине прошлого года. По словам злоумышленников, кураторы готовили их к физическому устранению митрополита. По одной из версий, теракт против него злоумышленники могли осуществить во время службы митрополита в одном из московских храмов, по другой - в его жилом помещении.
Террористический киевский режим не оставляет попыток уничтожить неугодных им россиян. В числе тех, против кого действовали украинские "патриоты" огромное множество представителей администраций новых российских регионов, а также известные люди. Например, Захар Прилепин. Его машину подорвали по заказу СБУ, однако вопреки желанию террористов, писатель выжил: Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт.
А вот начальник войск войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли. В этом случае спецслужбы Украины воспользовались "услугами" граждан Узбекистана, родители которых несмотря ни на что заверяют весь мир в святости своих детей: Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен.
 
НовостиУкраинаРоссияУзбекистанЗахар ПрилепинИгорь КирилловФСБСБУ
 
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