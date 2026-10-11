"Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире - 11.10.2026 Украина.ру
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"Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире
"Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире - 11.10.2026 Украина.ру
"Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире
Дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки беспилотников. Об этом сообщили в Yandex Cloud Alerts
2026-10-11T10:16
2026-10-11T10:16
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"Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным — рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению", — предупредили в сообщении.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки начался пожар. Отключились две подстанции, снабжающие электроэнергией 5 тыс. жителей. Разрушений домов удалось избежать, предварительно, пострадавших нет.Корреспонденты РИА Новости фиксируют уведомления о сбоях в сервисах "Яндекс Пэй", "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда". "Яндекс" предупреждает пользователей о сбоях в работе ряда сервисов в воскресенье утром.В ночь с 7 на 8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасово Рязанской области после атаки БПЛА произошёл пожар. Работа объекта полностью остановилась.Позже, 9 октября, беспилотники атаковали дата-центр в Калуге. По данным "Яндекса", несколько модулей полностью вышли из строя.В обращении к сотрудникам и пользователям "Яндекс" назвал дата-центры своим "железным сердцем", работоспособность которого критична для повседневных сервисов и бизнеса клиентов. "Пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно", — заявили в компании.Подробнее – в материале "Отправляют пакетом": военный эксперт раскрыл, как и откуда Украина запускает дроныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Владимир, Сасово, Владимир Зеленский, Украина.ру, Яндекс

"Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире

10:16 11.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки беспилотников. Об этом сообщили в Yandex Cloud Alerts
"Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным — рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению", — предупредили в сообщении.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки начался пожар. Отключились две подстанции, снабжающие электроэнергией 5 тыс. жителей. Разрушений домов удалось избежать, предварительно, пострадавших нет.
Корреспонденты РИА Новости фиксируют уведомления о сбоях в сервисах "Яндекс Пэй", "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда". "Яндекс" предупреждает пользователей о сбоях в работе ряда сервисов в воскресенье утром.
В ночь с 7 на 8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасово Рязанской области после атаки БПЛА произошёл пожар. Работа объекта полностью остановилась.
Позже, 9 октября, беспилотники атаковали дата-центр в Калуге. По данным "Яндекса", несколько модулей полностью вышли из строя.
В обращении к сотрудникам и пользователям "Яндекс" назвал дата-центры своим "железным сердцем", работоспособность которого критична для повседневных сервисов и бизнеса клиентов.
"Пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно", — заявили в компании.
Подробнее – в материале "Отправляют пакетом": военный эксперт раскрыл, как и откуда Украина запускает дроны
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октября
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