https://ukraina.ru/20261011/zheleznoe-serdtse-yandeksa-dalo-sboy-posledstviya-vrazheskoy-ataki-na-data-tsentry-vo-vladimire--1083739066.html
"Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире
"Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире - 11.10.2026 Украина.ру
"Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире
Дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки беспилотников. Об этом сообщили в Yandex Cloud Alerts
2026-10-11T10:16
2026-10-11T10:16
2026-10-11T10:16
новости
украина
владимир
сасово
владимир зеленский
украина.ру
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/09/1083719849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de00f1f46591b92723fb7d1631ee7dde.jpg
"Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным — рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению", — предупредили в сообщении.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки начался пожар. Отключились две подстанции, снабжающие электроэнергией 5 тыс. жителей. Разрушений домов удалось избежать, предварительно, пострадавших нет.Корреспонденты РИА Новости фиксируют уведомления о сбоях в сервисах "Яндекс Пэй", "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда". "Яндекс" предупреждает пользователей о сбоях в работе ряда сервисов в воскресенье утром.В ночь с 7 на 8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасово Рязанской области после атаки БПЛА произошёл пожар. Работа объекта полностью остановилась.Позже, 9 октября, беспилотники атаковали дата-центр в Калуге. По данным "Яндекса", несколько модулей полностью вышли из строя.В обращении к сотрудникам и пользователям "Яндекс" назвал дата-центры своим "железным сердцем", работоспособность которого критична для повседневных сервисов и бизнеса клиентов. "Пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно", — заявили в компании.Подробнее – в материале "Отправляют пакетом": военный эксперт раскрыл, как и откуда Украина запускает дроныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
владимир
сасово
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/09/1083719849_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_310dd246fe49c8ad6313b9cac5c2005b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир, сасово, владимир зеленский, украина.ру, яндекс
Новости, Украина, Владимир, Сасово, Владимир Зеленский, Украина.ру, Яндекс
"Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во Владимире
Дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки беспилотников. Об этом сообщили в Yandex Cloud Alerts
"Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным — рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению", — предупредили в сообщении.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки начался пожар. Отключились две подстанции, снабжающие электроэнергией 5 тыс. жителей. Разрушений домов удалось избежать, предварительно, пострадавших нет.
Корреспонденты РИА Новости фиксируют уведомления о сбоях в сервисах "Яндекс Пэй", "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда". "Яндекс" предупреждает пользователей о сбоях в работе ряда сервисов в воскресенье утром.
В ночь с 7 на 8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасово Рязанской области после атаки БПЛА произошёл пожар. Работа объекта полностью остановилась.
Позже, 9 октября, беспилотники атаковали дата-центр в Калуге. По данным "Яндекса", несколько модулей полностью вышли из строя.
В обращении к сотрудникам и пользователям "Яндекс" назвал дата-центры своим "железным сердцем", работоспособность которого критична для повседневных сервисов и бизнеса клиентов.
"Пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно", — заявили в компании.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру