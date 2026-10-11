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Небо под контролем: над Россией уничтожено почти 500 украинских беспилотников

Небо под контролем: над Россией уничтожено почти 500 украинских беспилотников - 11.10.2026 Украина.ру

Небо под контролем: над Россией уничтожено почти 500 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили 479 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 11 октября сообщили в Минобороны России

2026-10-11T10:25

2026-10-11T10:25

2026-10-11T10:25

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спецоперация

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География перехватов охватила практически всю европейскую часть страны: дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря.Одновременно российские военные нанесли ответные удары: поражены дата-центр в Одессе и морской сухогруз, перевозивший грузы военного назначения. Ранее сообщалось об ударе по инфраструктуре "Яндекса" во Владимире — на фоне атаки в России начался масштабный сбой в ряде сервисов. Подробнее – в материале "Железное сердце" Яндекса дало сбой: последствия вражеской атаки на дата-центры во ВладимиреБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, владимир, ростовская область, владимир зеленский, яндекс, украина.ру