Власти Грузии снова взялись за иноагентов
Парламент Грузии снова вернётся к законодательному регулированию деятельности иностранных агентов на территории своей страны. Об этом 6 февраля заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
По словам парламентария, правящая партия "Грузинская мечта" инициирует новый закон об иноагентах. Он будет дословно повторять давно действующий в США закон об иностранных агентах FARA (Foreign Agents Registration Act).
Ранее парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который регулировал деятельность иноагентов в постсоветской республике и был основан на принципах аналогичного закона США. Прозападные политики Грузии называли этот закон аналогичным российскому, а не американскому и требовали его отмены. К этим требованиям присоединился Евросоюз.
Папуашвили отметил, что многие пытались спекулировать на грузинском "законе о прозрачности" и теперь поводов для этого будет ещё меньше, так как нормы FARA будут действовать в Грузии по образцу закона демократичных США.
"Никто не сомневается в том, что их устройство, законодательство, система соответствуют демократическим стандартам, - сказал Папуашвили. - Вот законодательство Соединенных Штатов, касающееся FARA, мы возьмем его слово в слово и передадим Грузии. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по поводу закона, свяжитесь с США или их посольством в Грузии, и вам объяснят, что это означает".
Спикер грузинского парламента сообщил журналистам, что таким образом будет покончено с домыслами на тему грузинского "закона о прозрачности". По его словам, парламент Грузии намерен провести эту работу в течение двух месяцев.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович обращала внимание на проблему и двойные стандарты Запада в публикации Невосприимчивые к ультиматумам люди. Почему делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ