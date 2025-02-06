Власти Грузии снова взялись за иноагентов - 06.02.2025 Украина.ру
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Власти Грузии снова взялись за иноагентов
Власти Грузии снова взялись за иноагентов - 06.02.2025 Украина.ру
Власти Грузии снова взялись за иноагентов
Парламент Грузии снова вернётся к законодательному регулированию деятельности иностранных агентов на территории своей страны. Об этом 6 февраля заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
2025-02-06T13:02
2025-02-06T13:02
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По словам парламентария, правящая партия "Грузинская мечта" инициирует новый закон об иноагентах. Он будет дословно повторять давно действующий в США закон об иностранных агентах FARA (Foreign Agents Registration Act).Ранее парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который регулировал деятельность иноагентов в постсоветской республике и был основан на принципах аналогичного закона США. Прозападные политики Грузии называли этот закон аналогичным российскому, а не американскому и требовали его отмены. К этим требованиям присоединился Евросоюз.Папуашвили отметил, что многие пытались спекулировать на грузинском "законе о прозрачности" и теперь поводов для этого будет ещё меньше, так как нормы FARA будут действовать в Грузии по образцу закона демократичных США.Спикер грузинского парламента сообщил журналистам, что таким образом будет покончено с домыслами на тему грузинского "закона о прозрачности". По его словам, парламент Грузии намерен провести эту работу в течение двух месяцев.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович обращала внимание на проблему и двойные стандарты Запада в публикации Невосприимчивые к ультиматумам люди. Почему делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ
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новости, грузия, сша, запад, ес, восточное партнерство, постсоветское пространство, бывший ссср, иноагент, национальные интересы, национальная безопасность, парламент, законопроект
Новости, Грузия, США, Запад, ЕС, Восточное партнерство, постсоветское пространство, бывший СССР, иноагент, национальные интересы, национальная безопасность, парламент, законопроект

Власти Грузии снова взялись за иноагентов

13:02 06.02.2025
 
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Парламент Грузии снова вернётся к законодательному регулированию деятельности иностранных агентов на территории своей страны. Об этом 6 февраля заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
По словам парламентария, правящая партия "Грузинская мечта" инициирует новый закон об иноагентах. Он будет дословно повторять давно действующий в США закон об иностранных агентах FARA (Foreign Agents Registration Act).
Ранее парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который регулировал деятельность иноагентов в постсоветской республике и был основан на принципах аналогичного закона США. Прозападные политики Грузии называли этот закон аналогичным российскому, а не американскому и требовали его отмены. К этим требованиям присоединился Евросоюз.
Грузия, протесты
1 июня 2024, 09:52
Вой "собак Баскервилей" на холмах Грузии. Почему в грузинском правительстве нет самоубийцВ Грузии парламент принял закон "О прозрачности иностранного влияния". Под драки прямо в парламенте и обливание водой выступающих, под истерики президента, под постоянные протесты на улицах.
Папуашвили отметил, что многие пытались спекулировать на грузинском "законе о прозрачности" и теперь поводов для этого будет ещё меньше, так как нормы FARA будут действовать в Грузии по образцу закона демократичных США.
"Никто не сомневается в том, что их устройство, законодательство, система соответствуют демократическим стандартам, - сказал Папуашвили. - Вот законодательство Соединенных Штатов, касающееся FARA, мы возьмем его слово в слово и передадим Грузии. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по поводу закона, свяжитесь с США или их посольством в Грузии, и вам объяснят, что это означает".
Спикер грузинского парламента сообщил журналистам, что таким образом будет покончено с домыслами на тему грузинского "закона о прозрачности". По его словам, парламент Грузии намерен провести эту работу в течение двух месяцев.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович обращала внимание на проблему и двойные стандарты Запада в публикации Невосприимчивые к ультиматумам люди. Почему делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ
 
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