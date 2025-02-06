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Власти Грузии снова взялись за иноагентов

Власти Грузии снова взялись за иноагентов - 06.02.2025 Украина.ру

Власти Грузии снова взялись за иноагентов

Парламент Грузии снова вернётся к законодательному регулированию деятельности иностранных агентов на территории своей страны. Об этом 6 февраля заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

2025-02-06T13:02

2025-02-06T13:02

2025-02-06T13:02

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По словам парламентария, правящая партия "Грузинская мечта" инициирует новый закон об иноагентах. Он будет дословно повторять давно действующий в США закон об иностранных агентах FARA (Foreign Agents Registration Act).Ранее парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который регулировал деятельность иноагентов в постсоветской республике и был основан на принципах аналогичного закона США. Прозападные политики Грузии называли этот закон аналогичным российскому, а не американскому и требовали его отмены. К этим требованиям присоединился Евросоюз.Папуашвили отметил, что многие пытались спекулировать на грузинском "законе о прозрачности" и теперь поводов для этого будет ещё меньше, так как нормы FARA будут действовать в Грузии по образцу закона демократичных США.Спикер грузинского парламента сообщил журналистам, что таким образом будет покончено с домыслами на тему грузинского "закона о прозрачности". По его словам, парламент Грузии намерен провести эту работу в течение двух месяцев.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович обращала внимание на проблему и двойные стандарты Запада в публикации Невосприимчивые к ультиматумам люди. Почему делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ

https://ukraina.ru/20240601/1055427118.html

грузия

сша

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новости, грузия, сша, запад, ес, восточное партнерство, постсоветское пространство, бывший ссср, иноагент, национальные интересы, национальная безопасность, парламент, законопроект