https://ukraina.ru/20261103/nastupayut-s-bolshim-trudom-poletaev--o-khitroy-taktike-vs-rf-kotoraya-lomaet-vsu-1084239838.html

"Наступают с большим трудом": Полетаев — о хитрой тактике ВС РФ, которая ломает ВСУ

"Наступают с большим трудом": Полетаев — о хитрой тактике ВС РФ, которая ломает ВСУ - 03.11.2026 Украина.ру

"Наступают с большим трудом": Полетаев — о хитрой тактике ВС РФ, которая ломает ВСУ

Война на Украине идёт не за территорию, а за уничтожение ВСУ. И нам неважно, как уничтожать противника: когда мы наступаем или когда наступают ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев

2026-11-03T05:30

2026-11-03T05:30

2026-11-03T05:30

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Отвечая на вопрос, как будет эволюционировать подход после взятия Доброполья, эксперт объяснил, почему ВС РФ не держатся за позиции.Полетаев отметил: в этом году ВС РФ наступали меньше. Доброполье было основным направлением, Орехов — вспомогательным, а ВСУ пытались наступать в ответ — на Степногорск/Покровское и Красный Лиман."При этом наши войска совершенно не цепляются за какие-то позиции и легко отходят [на более выгодные позиции]", — заявил эксперт.Первая причина — сама цель войны. "Во-первых, война идет не за территорию, а за уничтожение ВСУ. И, похоже, что Генштаб выбрал ту же тактику, что и в 2023-м: "Дадим противнику наступать. Они наступают с большим трудом и несут больше потерь. А нам неважно, как их уничтожать: когда мы наступаем или когда они наступают"", — подчеркнул Полетаев.Вторая причина — численность. По его словам, непосредственно на переднем крае у ВС РФ меньше людей, чем у противника, но в целом на каждом направлении российских войск больше — основная масса расположена в глубине, на второй-третьей линиях.И тут же эксперт показал, что это даёт на практике. "И что получается? ВСУ наступают на Комар. Заходит штурмовая группа, флаг ставит и сидит там несколько месяцев. На карте все рисуют, что противник туда продвинулся. Но на самом деле это не дает им ничего", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.Определённые признаки нахождения России в суперпозиции очевидны. Если цели СВО можно достичь дипломатией и стратегическими ударами по Украине, то этим стоит воспользоваться. Подробнее об этом — в материале "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.

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