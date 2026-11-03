"Наступают с большим трудом": Полетаев — о хитрой тактике ВС РФ, которая ломает ВСУ - 03.11.2026 Украина.ру
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"Наступают с большим трудом": Полетаев — о хитрой тактике ВС РФ, которая ломает ВСУ
"Наступают с большим трудом": Полетаев — о хитрой тактике ВС РФ, которая ломает ВСУ - 03.11.2026 Украина.ру
"Наступают с большим трудом": Полетаев — о хитрой тактике ВС РФ, которая ломает ВСУ
Война на Украине идёт не за территорию, а за уничтожение ВСУ. И нам неважно, как уничтожать противника: когда мы наступаем или когда наступают ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев
2026-11-03T05:30
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Отвечая на вопрос, как будет эволюционировать подход после взятия Доброполья, эксперт объяснил, почему ВС РФ не держатся за позиции.Полетаев отметил: в этом году ВС РФ наступали меньше. Доброполье было основным направлением, Орехов — вспомогательным, а ВСУ пытались наступать в ответ — на Степногорск/Покровское и Красный Лиман."При этом наши войска совершенно не цепляются за какие-то позиции и легко отходят [на более выгодные позиции]", — заявил эксперт.Первая причина — сама цель войны. "Во-первых, война идет не за территорию, а за уничтожение ВСУ. И, похоже, что Генштаб выбрал ту же тактику, что и в 2023-м: "Дадим противнику наступать. Они наступают с большим трудом и несут больше потерь. А нам неважно, как их уничтожать: когда мы наступаем или когда они наступают"", — подчеркнул Полетаев.Вторая причина — численность. По его словам, непосредственно на переднем крае у ВС РФ меньше людей, чем у противника, но в целом на каждом направлении российских войск больше — основная масса расположена в глубине, на второй-третьей линиях.И тут же эксперт показал, что это даёт на практике. "И что получается? ВСУ наступают на Комар. Заходит штурмовая группа, флаг ставит и сидит там несколько месяцев. На карте все рисуют, что противник туда продвинулся. Но на самом деле это не дает им ничего", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.Определённые признаки нахождения России в суперпозиции очевидны. Если цели СВО можно достичь дипломатией и стратегическими ударами по Украине, то этим стоит воспользоваться. Подробнее об этом — в материале "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.
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"Наступают с большим трудом": Полетаев — о хитрой тактике ВС РФ, которая ломает ВСУ

05:30 03.11.2026
 
© Фото : Sputnik
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© Фото : Sputnik
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Война на Украине идёт не за территорию, а за уничтожение ВСУ. И нам неважно, как уничтожать противника: когда мы наступаем или когда наступают ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев
Отвечая на вопрос, как будет эволюционировать подход после взятия Доброполья, эксперт объяснил, почему ВС РФ не держатся за позиции.
Полетаев отметил: в этом году ВС РФ наступали меньше. Доброполье было основным направлением, Орехов — вспомогательным, а ВСУ пытались наступать в ответ — на Степногорск/Покровское и Красный Лиман.
"При этом наши войска совершенно не цепляются за какие-то позиции и легко отходят [на более выгодные позиции]", — заявил эксперт.
Первая причина — сама цель войны. "Во-первых, война идет не за территорию, а за уничтожение ВСУ. И, похоже, что Генштаб выбрал ту же тактику, что и в 2023-м: "Дадим противнику наступать. Они наступают с большим трудом и несут больше потерь. А нам неважно, как их уничтожать: когда мы наступаем или когда они наступают"", — подчеркнул Полетаев.
Вторая причина — численность. По его словам, непосредственно на переднем крае у ВС РФ меньше людей, чем у противника, но в целом на каждом направлении российских войск больше — основная масса расположена в глубине, на второй-третьей линиях.
И тут же эксперт показал, что это даёт на практике. "И что получается? ВСУ наступают на Комар. Заходит штурмовая группа, флаг ставит и сидит там несколько месяцев. На карте все рисуют, что противник туда продвинулся. Но на самом деле это не дает им ничего", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.
Определённые признаки нахождения России в суперпозиции очевидны. Если цели СВО можно достичь дипломатией и стратегическими ударами по Украине, то этим стоит воспользоваться. Подробнее об этом — в материале "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.
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