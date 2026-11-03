"Будто налеты немецкой авиации": Самойлов рассказал, как ПВО отбивает атаки БПЛА - 03.11.2026 Украина.ру
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"Будто налеты немецкой авиации": Самойлов рассказал, как ПВО отбивает атаки БПЛА
"Будто налеты немецкой авиации": Самойлов рассказал, как ПВО отбивает атаки БПЛА - 03.11.2026 Украина.ру
"Будто налеты немецкой авиации": Самойлов рассказал, как ПВО отбивает атаки БПЛА
Российская антидроновая ПВО работает серьезно: на Калужскую область беспилотники идут сотнями, но их успешно сбивают. Ребята работают так, будто налеты немецкой авиации отбивают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-11-03T04:30
2026-11-03T04:30
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Отвечая на вопросы о возможностях противника и налетах дальних БПЛА, эксперт объяснил, как работает антидроновая ПВО.По мнению Самойлова, с налетами дальних БПЛА (500–1000 штук в сутки) Россия в целом успешно справляется. Эксперт отметил, что была одна трудность, связанная не только с военно-техническими аспектами, но и с проблемами олигархического поведения. "Собственники крупных объектов позволяли себе говорить так: "Это ваша война. Я плачу налоги. Вы и защищайте", — рассказал он. Поэтому, подчеркнул Самойлов, и понадобился указ президента РФ Владимира Путина о передаче собственности во временное управление.Антидроновая ПВО тоже работает серьезно, отметил эскперт. "Я недавно был в Калуге. Беспилотники сотнями идут. Ребята работают так, будто налеты немецкой авиации отбивают. И работают успешно – только слышно, как сбивают", — подчеркнул он.По звуку он пытался определить, какие зенитные системы используются: если ЗРК находится неподалёку, слышно пуск малой ракеты и удачное попадание. "Это не очень крупные и даже не самые современные советские комплексы, которые сейчас серьезно заработали", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, калужская область, киев, самойлов, владимир путин, украина.ру, главные новости, главное, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, дроны, удары дронами, ракеты, война, война на украине
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"Будто налеты немецкой авиации": Самойлов рассказал, как ПВО отбивает атаки БПЛА

04:30 03.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская антидроновая ПВО работает серьезно: на Калужскую область беспилотники идут сотнями, но их успешно сбивают. Ребята работают так, будто налеты немецкой авиации отбивают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Отвечая на вопросы о возможностях противника и налетах дальних БПЛА, эксперт объяснил, как работает антидроновая ПВО.
По мнению Самойлова, с налетами дальних БПЛА (500–1000 штук в сутки) Россия в целом успешно справляется. Эксперт отметил, что была одна трудность, связанная не только с военно-техническими аспектами, но и с проблемами олигархического поведения.
"Собственники крупных объектов позволяли себе говорить так: "Это ваша война. Я плачу налоги. Вы и защищайте", — рассказал он. Поэтому, подчеркнул Самойлов, и понадобился указ президента РФ Владимира Путина о передаче собственности во временное управление.
Антидроновая ПВО тоже работает серьезно, отметил эскперт. "Я недавно был в Калуге. Беспилотники сотнями идут. Ребята работают так, будто налеты немецкой авиации отбивают. И работают успешно – только слышно, как сбивают", — подчеркнул он.
По звуку он пытался определить, какие зенитные системы используются: если ЗРК находится неподалёку, слышно пуск малой ракеты и удачное попадание.
"Это не очень крупные и даже не самые современные советские комплексы, которые сейчас серьезно заработали", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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