https://ukraina.ru/20261103/budto-nalety-nemetskoy-aviatsii-samoylov-rasskazal-kak-pvo-otbivaet-ataki-bpla-1084227690.html

"Будто налеты немецкой авиации": Самойлов рассказал, как ПВО отбивает атаки БПЛА

"Будто налеты немецкой авиации": Самойлов рассказал, как ПВО отбивает атаки БПЛА - 03.11.2026 Украина.ру

"Будто налеты немецкой авиации": Самойлов рассказал, как ПВО отбивает атаки БПЛА

Российская антидроновая ПВО работает серьезно: на Калужскую область беспилотники идут сотнями, но их успешно сбивают. Ребята работают так, будто налеты немецкой авиации отбивают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-11-03T04:30

2026-11-03T04:30

2026-11-03T04:30

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Отвечая на вопросы о возможностях противника и налетах дальних БПЛА, эксперт объяснил, как работает антидроновая ПВО.По мнению Самойлова, с налетами дальних БПЛА (500–1000 штук в сутки) Россия в целом успешно справляется. Эксперт отметил, что была одна трудность, связанная не только с военно-техническими аспектами, но и с проблемами олигархического поведения. "Собственники крупных объектов позволяли себе говорить так: "Это ваша война. Я плачу налоги. Вы и защищайте", — рассказал он. Поэтому, подчеркнул Самойлов, и понадобился указ президента РФ Владимира Путина о передаче собственности во временное управление.Антидроновая ПВО тоже работает серьезно, отметил эскперт. "Я недавно был в Калуге. Беспилотники сотнями идут. Ребята работают так, будто налеты немецкой авиации отбивают. И работают успешно – только слышно, как сбивают", — подчеркнул он.По звуку он пытался определить, какие зенитные системы используются: если ЗРК находится неподалёку, слышно пуск малой ракеты и удачное попадание. "Это не очень крупные и даже не самые современные советские комплексы, которые сейчас серьезно заработали", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

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