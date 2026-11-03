Инструмент фальсификаций: Россия вышла из Европейской конвенции по пыткам
06:03 03.11.2026 (обновлено: 06:08 03.11.2026)
Россия 1 ноября официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации конвенции в сентябре 2025 года.
"Выход Российской Федерации из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) вступает в силу... 1 ноября 2026 года", — говорится в заявлении Евросовета.
Депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, комментируя в сентябре 2025 года решение о денонсации конвенции, заявил, что она утратила своё гуманитарное предназначение.
Именно на её основе фабрикуются обвинения против России, а когда требуется защитить её граждан, будь это военнопленные или гражданские лица, о конвенции "забывают", что очередной раз показали пытки в украинских тюрьмах.
Миронов подчеркнул, что России не нужен внешний надзор — запрет на пытки прописан в Конституции и Уголовном кодексе, а "российские законы имеют приоритет над любыми международными нормами".
Подробнее на эту тему - в публикации Комитет ООН против пыток уходит от темы секретных тюрем на Украине — Мирошник.
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