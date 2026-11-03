https://ukraina.ru/20261103/instrument-falsifikatsiy-rossiya-vyshla-iz-evropeyskoy-konventsii-po-pytkam-1084242391.html

Инструмент фальсификаций: Россия вышла из Европейской конвенции по пыткам

Инструмент фальсификаций: Россия вышла из Европейской конвенции по пыткам - 03.11.2026 Украина.ру

Инструмент фальсификаций: Россия вышла из Европейской конвенции по пыткам

Россия 1 ноября официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы

2026-11-03T06:03

2026-11-03T06:03

2026-11-03T06:08

украина.ру

новости

россия

совет европы

сергей миронов

госдума

пытки

европа

евросоюз

фальсификация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084168906_0:0:1252:705_1920x0_80_0_0_df5e90d94fda15377f15c7917934a668.jpg

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации конвенции в сентябре 2025 года."Выход Российской Федерации из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) вступает в силу... 1 ноября 2026 года", — говорится в заявлении Евросовета.Депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, комментируя в сентябре 2025 года решение о денонсации конвенции, заявил, что она утратила своё гуманитарное предназначение.Именно на её основе фабрикуются обвинения против России, а когда требуется защитить её граждан, будь это военнопленные или гражданские лица, о конвенции "забывают", что очередной раз показали пытки в украинских тюрьмах.Миронов подчеркнул, что России не нужен внешний надзор — запрет на пытки прописан в Конституции и Уголовном кодексе, а "российские законы имеют приоритет над любыми международными нормами".Подробнее на эту тему - в публикации Комитет ООН против пыток уходит от темы секретных тюрем на Украине — Мирошник.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261020/ukraina-prekrati-pytki-proshla-tretya-mezhdunarodnaya-aktsiya-solidarnosti-s-politzaklyuchennymi-ukrainy-1083941627.html

россия

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, совет европы, сергей миронов, госдума, пытки, европа, евросоюз, фальсификация, русофобия, евросовет, законодательство, тюрьма, мирошник, украина, киевский режим, военные преступления, владимир путин