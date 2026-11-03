https://ukraina.ru/20261103/zapadnye-analitiki-opisali-nochnoy-raketnyy-zalp-po-ukraine-1084242903.html

Западные аналитики описали ночной ракетный залп по Украине

Западные аналитики описали ночной ракетный залп по Украине - 03.11.2026 Украина.ру

Западные аналитики описали ночной ракетный залп по Украине

По заявлению западных аналитиков, к этому часу ВС и ВКС России выпустили по целям на Украине 29 ракет различного типа. Об этом утром 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-11-03T06:27

2026-11-03T06:27

2026-11-03T06:27

украина.ру

сво

спецоперация

вс рф

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ракетные удары по украине

ракетный удар

обстрелы украины сегодня

"искандер"

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Отмечается, что в ударах по территориям, подконтрольным киевскому режиму, также были задействованы стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.Утверждается, что на данный момент было запущено примерно 17 баллистических ракет "Искандер-М", шесть баллистических ракет Kn-23, четыре гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", две сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс-М".Ни одна из 29 ракет не была сбита средствами ПВО Украины.В числе поражённых целей:- Ладыжинская теплоэлектростанция в Винницкой области;- Приднепровская тепловая электростанция в Днепропетровске;- ТЭЦ-5 в Харькове;- Змиевская тепловая электростанция в Харьковской области;- Каневская гидроэлектростанция в Черкасской области;- Криворожская тепловая электростанция в Днепропетровской области.Подробнее о ночной атаке - в публикации Стратеги, ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, сво, спецоперация, вс рф, вкс, россия, ракетные удары по украине, ракетный удар, обстрелы украины сегодня, "искандер", циркон, ракеты, украина