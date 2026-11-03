Западные аналитики описали ночной ракетный залп по Украине - 03.11.2026 Украина.ру
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Западные аналитики описали ночной ракетный залп по Украине
Западные аналитики описали ночной ракетный залп по Украине - 03.11.2026 Украина.ру
Западные аналитики описали ночной ракетный залп по Украине
По заявлению западных аналитиков, к этому часу ВС и ВКС России выпустили по целям на Украине 29 ракет различного типа. Об этом утром 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-11-03T06:27
2026-11-03T06:27
украина.ру
сво
спецоперация
вс рф
вкс
россия
ракетные удары по украине
ракетный удар
обстрелы украины сегодня
"искандер"
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Отмечается, что в ударах по территориям, подконтрольным киевскому режиму, также были задействованы стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.Утверждается, что на данный момент было запущено примерно 17 баллистических ракет "Искандер-М", шесть баллистических ракет Kn-23, четыре гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", две сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс-М".Ни одна из 29 ракет не была сбита средствами ПВО Украины.В числе поражённых целей:- Ладыжинская теплоэлектростанция в Винницкой области;- Приднепровская тепловая электростанция в Днепропетровске;- ТЭЦ-5 в Харькове;- Змиевская тепловая электростанция в Харьковской области;- Каневская гидроэлектростанция в Черкасской области;- Криворожская тепловая электростанция в Днепропетровской области.Подробнее о ночной атаке - в публикации Стратеги, ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, сво, спецоперация, вс рф, вкс, россия, ракетные удары по украине, ракетный удар, обстрелы украины сегодня, "искандер", циркон, ракеты, украина
Украина.ру, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВКС, Россия, ракетные удары по Украине, ракетный удар, обстрелы Украины сегодня, "Искандер", Циркон, ракеты, Украина

Западные аналитики описали ночной ракетный залп по Украине

06:27 03.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ruГиперзвуковая ракета "Циркон"
Гиперзвуковая ракета Циркон - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© telegram ukr_2025_ru
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По заявлению западных аналитиков, к этому часу ВС и ВКС России выпустили по целям на Украине 29 ракет различного типа. Об этом утром 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Отмечается, что в ударах по территориям, подконтрольным киевскому режиму, также были задействованы стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.
Утверждается, что на данный момент было запущено примерно 17 баллистических ракет "Искандер-М", шесть баллистических ракет Kn-23, четыре гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", две сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс-М".
Ни одна из 29 ракет не была сбита средствами ПВО Украины.
В числе поражённых целей:
- Ладыжинская теплоэлектростанция в Винницкой области;
- Приднепровская тепловая электростанция в Днепропетровске;
- ТЭЦ-5 в Харькове;
- Змиевская тепловая электростанция в Харьковской области;
- Каневская гидроэлектростанция в Черкасской области;
- Криворожская тепловая электростанция в Днепропетровской области.
Подробнее о ночной атаке - в публикации Стратеги, ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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