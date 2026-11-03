https://ukraina.ru/20261103/zapadnye-analitiki-opisali-nochnoy-raketnyy-zalp-po-ukraine-1084242903.html
Западные аналитики описали ночной ракетный залп по Украине
Западные аналитики описали ночной ракетный залп по Украине - 03.11.2026 Украина.ру
Западные аналитики описали ночной ракетный залп по Украине
По заявлению западных аналитиков, к этому часу ВС и ВКС России выпустили по целям на Украине 29 ракет различного типа. Об этом утром 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-11-03T06:27
2026-11-03T06:27
2026-11-03T06:27
украина.ру
сво
спецоперация
вс рф
вкс
россия
ракетные удары по украине
ракетный удар
обстрелы украины сегодня
"искандер"
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Отмечается, что в ударах по территориям, подконтрольным киевскому режиму, также были задействованы стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.Утверждается, что на данный момент было запущено примерно 17 баллистических ракет "Искандер-М", шесть баллистических ракет Kn-23, четыре гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", две сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс-М".Ни одна из 29 ракет не была сбита средствами ПВО Украины.В числе поражённых целей:- Ладыжинская теплоэлектростанция в Винницкой области;- Приднепровская тепловая электростанция в Днепропетровске;- ТЭЦ-5 в Харькове;- Змиевская тепловая электростанция в Харьковской области;- Каневская гидроэлектростанция в Черкасской области;- Криворожская тепловая электростанция в Днепропетровской области.Подробнее о ночной атаке - в публикации Стратеги, ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, сво, спецоперация, вс рф, вкс, россия, ракетные удары по украине, ракетный удар, обстрелы украины сегодня, "искандер", циркон, ракеты, украина
Украина.ру, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВКС, Россия, ракетные удары по Украине, ракетный удар, обстрелы Украины сегодня, "Искандер", Циркон, ракеты, Украина
Западные аналитики описали ночной ракетный залп по Украине
По заявлению западных аналитиков, к этому часу ВС и ВКС России выпустили по целям на Украине 29 ракет различного типа. Об этом утром 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Отмечается, что в ударах по территориям, подконтрольным киевскому режиму, также были задействованы стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.
Утверждается, что на данный момент было запущено примерно 17 баллистических ракет "Искандер-М", шесть баллистических ракет Kn-23, четыре гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", две сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс-М".
Ни одна из 29 ракет не была сбита средствами ПВО Украины.
В числе поражённых целей:
- Ладыжинская теплоэлектростанция в Винницкой области;
- Приднепровская тепловая электростанция в Днепропетровске;
- ТЭЦ-5 в Харькове;
- Змиевская тепловая электростанция в Харьковской области;
- Каневская гидроэлектростанция в Черкасской области;
- Криворожская тепловая электростанция в Днепропетровской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.