Стратеги, ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу - 03.11.2026 Украина.ру
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Стратеги, ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
Стратеги, ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу - 03.11.2026 Украина.ру
Стратеги, ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, по объектам работают БПЛА, баллистика и крылатые ракеты, в небо поднята стратегическая авиация ВКС. Об этом утром 3 ноября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру
2026-11-03T05:35
2026-11-03T05:37
украина.ру
россия
сво
спецоперация
вс рф
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Ещё до полуночи местные каналы сообщали о многочисленных налётах "Гераней" и взрывах в Киевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой областях. ВКС РФ поражали управляемыми авиабомбами цели во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Вскоре появилась информация о взлёте стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев ВКС РФ Ту-160. Офис Зеленского тотчас заявил, что готовится новый массированный удар по украинской энергетике и логистике.Вражеские каналы пишут, что после полуночи в небе над Украиной к целям направлялись уже более 60 "Гераней". К территориям незалежной, где непрерывно гремят взрывы, добавились Житомирская, Днепропетровская, Хмельницкая области.Западные ресурсы отмечают, что среди поражённых "Геранями" объектов были Днестровская гидроэлектростанция и Черновицкая электрическая подстанция напряжением 330 кВ в Черновицкой области, а также Житомирская подстанция напряжением 330 кВ. Масштабные отключения электроэнергии затронули как Житомирскую, так и Черновицкую области, при этом без электричества осталась большая часть Житомира.Позже появилась информация о новых взрывах в Харькове, Киеве, Ровно, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях. Отмечается, что в Ровно после прилётов пропал свет. В Хмельницкой области, вслед за Ровно, также начались перебои со светомПо информации мониторинговых каналов, после 4:00 мск число российских "стратегов" в небе достигло уже 11: семи Ту-95МС и четырёх Ту-160. Кроме того, были зафиксированы пуски баллистических и крылатых ракет.Вскоре после этого волной пошли сообщения о ракетах, которые направляются и поражают объекты в районах Кривого Рога, Винницы, Днепропетровска, Сум, Киева и Харькова.Отмечается, что по целям в Харькове был нанесён массированный ракетно-бомбовый удар. А Днепропетровскую область за 20 минут атаковали не менее 20 ракет.По сообщениям последних минут, осуществлены пуски ракет с Ту-160.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261102/sereznye-tseli-v-tylu-vraga-samoylov-rasskazal-kak-reaktivnye-drony-gromyat-vsu-1084226249.html
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Стратеги, ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу

05:35 03.11.2026 (обновлено: 05:37 03.11.2026)
 
© APПожар в Киеве
Пожар в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© AP
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Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, по объектам работают БПЛА, баллистика и крылатые ракеты, в небо поднята стратегическая авиация ВКС. Об этом утром 3 ноября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру
Ещё до полуночи местные каналы сообщали о многочисленных налётах "Гераней" и взрывах в Киевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой областях. ВКС РФ поражали управляемыми авиабомбами цели во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Вскоре появилась информация о взлёте стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев ВКС РФ Ту-160. Офис Зеленского тотчас заявил, что готовится новый массированный удар по украинской энергетике и логистике.
Вражеские каналы пишут, что после полуночи в небе над Украиной к целям направлялись уже более 60 "Гераней". К территориям незалежной, где непрерывно гремят взрывы, добавились Житомирская, Днепропетровская, Хмельницкая области.
Западные ресурсы отмечают, что среди поражённых "Геранями" объектов были Днестровская гидроэлектростанция и Черновицкая электрическая подстанция напряжением 330 кВ в Черновицкой области, а также Житомирская подстанция напряжением 330 кВ. Масштабные отключения электроэнергии затронули как Житомирскую, так и Черновицкую области, при этом без электричества осталась большая часть Житомира.
Позже появилась информация о новых взрывах в Харькове, Киеве, Ровно, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях. Отмечается, что в Ровно после прилётов пропал свет. В Хмельницкой области, вслед за Ровно, также начались перебои со светом
По информации мониторинговых каналов, после 4:00 мск число российских "стратегов" в небе достигло уже 11: семи Ту-95МС и четырёх Ту-160. Кроме того, были зафиксированы пуски баллистических и крылатых ракет.
Вскоре после этого волной пошли сообщения о ракетах, которые направляются и поражают объекты в районах Кривого Рога, Винницы, Днепропетровска, Сум, Киева и Харькова.
Отмечается, что по целям в Харькове был нанесён массированный ракетно-бомбовый удар. А Днепропетровскую область за 20 минут атаковали не менее 20 ракет.
По сообщениям последних минут, осуществлены пуски ракет с Ту-160.
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
Вчера, 20:30
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