Даты и участники: Уиткофф объявил о переговорах по Украине в Брюсселе и Абу-Даби - 03.11.2026 Украина.ру
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Даты и участники: Уиткофф объявил о переговорах по Украине в Брюсселе и Абу-Даби
Даты и участники: Уиткофф объявил о переговорах по Украине в Брюсселе и Абу-Даби - 03.11.2026 Украина.ру
Даты и участники: Уиткофф объявил о переговорах по Украине в Брюсселе и Абу-Даби
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал переговоры между Россией и Украиной в ОАЭ при посредничестве Вашингтона, а также предшествующую им встречу представителей США и Европы в Брюсселе. Об этом Уиткофф в ночь на 3 ноября написал в соцсети X
2026-11-03T03:57
2026-11-03T03:57
украина.ру
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стив уиткофф
россия
владимир зеленский
украина
переговоры по украине 2026
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Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на планируемой встрече в Абу-Даби стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины."Соединённые Штаты выступят посредником на переговорах рабочего уровня между Украиной и Россией 10–11 ноября в Абу-Даби", — написал Уиткофф."Обсуждения будут сосредоточены на договоренностях в сфере безопасности на послевоенный период, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах на пути к миру", — добавил он.Уиткофф также сообщил, что США и европейские союзники до переговоров в ОАЭ обсудят в Брюсселе гарантии безопасности для Украины."На этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО для обсуждения гарантий безопасности для Украины, будущей архитектуры европейской безопасности после завершения войны, а также экономических возможностей для содействия восстановлению Украины", — говорится в сообщении спецпредставителя.Посланник президента США Дональда Трампа рассказал и об ожиданиях от запланированных на ноябрь переговоров по Украине."Мы рассчитываем развить прогресс, достигнутый в ходе переговоров в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, и продвинуться к заключению всеобъемлющего и прочного мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений", — подчеркнул Уиткофф.На прошлой неделе Уиткофф встретился в Осло с Владимиром Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. После неё американский спецпосланник отправился в Санкт-Петербург, где представил президенту России Владимиру Путину документы с подходами решения украинского конфликта. Президент, со своей стороны, проинформировал его о готовности Москвы возобновить консультации в трёхстороннем формате с участием Вашингтона и Киева.Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что европейским государствам для начала необходимо четко определить собственную позицию, так как на данный момент они сами не понимают своих дальнейших действий. Подробнее об этом - в публикации "Собрались на чужую свадьбу": Шойгу высмеял рвущуюся на переговоры по Украине Европу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261102/dmitriy-suslov-u-evropy-ostalis-schitannye-mesyatsy-na-milliardnuyu-pomosch-ukraine-1084234924.html
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украина.ру, новости, сша, стив уиткофф, россия, владимир зеленский, украина, переговоры по украине 2026, ес, нато, евросоюз, европа, франция, британия, великобритания, война на украине, международные отношения, международная помощь, мир без границ, оаэ, брюссель, гарантии безопасности, сво, сергей шойгу, дмитрий песков, владимир путин
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Даты и участники: Уиткофф объявил о переговорах по Украине в Брюсселе и Абу-Даби

03:57 03.11.2026
 
© AP / Ludovic MarinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© AP / Ludovic Marin
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал переговоры между Россией и Украиной в ОАЭ при посредничестве Вашингтона, а также предшествующую им встречу представителей США и Европы в Брюсселе. Об этом Уиткофф в ночь на 3 ноября написал в соцсети X
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на планируемой встрече в Абу-Даби стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины.
"Соединённые Штаты выступят посредником на переговорах рабочего уровня между Украиной и Россией 10–11 ноября в Абу-Даби", — написал Уиткофф.
"Обсуждения будут сосредоточены на договоренностях в сфере безопасности на послевоенный период, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах на пути к миру", — добавил он.
Уиткофф также сообщил, что США и европейские союзники до переговоров в ОАЭ обсудят в Брюсселе гарантии безопасности для Украины.
"На этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО для обсуждения гарантий безопасности для Украины, будущей архитектуры европейской безопасности после завершения войны, а также экономических возможностей для содействия восстановлению Украины", — говорится в сообщении спецпредставителя.
Посланник президента США Дональда Трампа рассказал и об ожиданиях от запланированных на ноябрь переговоров по Украине.
"Мы рассчитываем развить прогресс, достигнутый в ходе переговоров в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, и продвинуться к заключению всеобъемлющего и прочного мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений", — подчеркнул Уиткофф.
На прошлой неделе Уиткофф встретился в Осло с Владимиром Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. После неё американский спецпосланник отправился в Санкт-Петербург, где представил президенту России Владимиру Путину документы с подходами решения украинского конфликта. Президент, со своей стороны, проинформировал его о готовности Москвы возобновить консультации в трёхстороннем формате с участием Вашингтона и Киева.
Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что европейским государствам для начала необходимо четко определить собственную позицию, так как на данный момент они сами не понимают своих дальнейших действий. Подробнее об этом - в публикации "Собрались на чужую свадьбу": Шойгу высмеял рвущуюся на переговоры по Украине Европу.
Дмитрий Суслов интервью - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
Вчера, 19:00
Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь УкраинеСША не способны победить Иран обычным оружием, а у Евросоюза физически не хватает денег на решение внутренних проблем из-за колоссальных расходов на милитаризацию. Поэтому финансовая подушка для спонсирования Киева может иссякнуть уже в ближайшие месяцы.
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