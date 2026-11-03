Силы ПВО отражают массированный налёт на Москву. Закрыты аэропорты - 03.11.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отражают массированный налёт на Москву. Закрыты аэропорты
Силы ПВО отражают массированный налёт на Москву. Закрыты аэропорты - 03.11.2026 Украина.ру
Силы ПВО отражают массированный налёт на Москву. Закрыты аэропорты
Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве уже 69 украинских беспилотников, в регионе объявлена тревога по БПЛА. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 3 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-11-03T02:50
2026-11-03T02:52
украина.ру
россия
пво
минобороны рф
сво
спецоперация
москва
московская область
сергей собянин
внуково
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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Ярославской областях."Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в первом сообщении Собянина от 22:59 мск.В 2:33 мск мэр уточнил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 69.В Московской области объявлена тревога по БПЛА. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский были закрыты для полётов. В настоящее время аэропорты Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Кроме того, на юго-западном направлении закрыт аэропорт Калуги.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 234.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, пво, минобороны рф, сво, спецоперация, москва, московская область, сергей собянин, внуково, домодедово, шереметьево, аэропорты, аэропорт, росавиация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, калужская область
Украина.ру, Россия, ПВО, Минобороны РФ, СВО, Спецоперация, Москва, Московская область, Сергей Собянин, Внуково, Домодедово, Шереметьево, аэропорты, аэропорт, Росавиация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Калужская область

Силы ПВО отражают массированный налёт на Москву. Закрыты аэропорты

02:50 03.11.2026 (обновлено: 02:52 03.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве уже 69 украинских беспилотников, в регионе объявлена тревога по БПЛА. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 3 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Ярославской областях.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в первом сообщении Собянина от 22:59 мск.
В 2:33 мск мэр уточнил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 69.
В Московской области объявлена тревога по БПЛА. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский были закрыты для полётов. В настоящее время аэропорты Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Кроме того, на юго-западном направлении закрыт аэропорт Калуги.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 234.
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