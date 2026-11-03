https://ukraina.ru/20261103/sily-pvo-otrazhayut-massirovannyy-nalt-na-moskvu-zakryty-aeroporty-1084241528.html

Силы ПВО отражают массированный налёт на Москву. Закрыты аэропорты

Силы ПВО отражают массированный налёт на Москву. Закрыты аэропорты - 03.11.2026 Украина.ру

Силы ПВО отражают массированный налёт на Москву. Закрыты аэропорты

Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве уже 69 украинских беспилотников, в регионе объявлена тревога по БПЛА. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 3 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-11-03T02:50

2026-11-03T02:50

2026-11-03T02:52

украина.ру

россия

пво

минобороны рф

сво

спецоперация

москва

московская область

сергей собянин

внуково

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Ярославской областях."Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в первом сообщении Собянина от 22:59 мск.В 2:33 мск мэр уточнил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 69.В Московской области объявлена тревога по БПЛА. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский были закрыты для полётов. В настоящее время аэропорты Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Кроме того, на юго-западном направлении закрыт аэропорт Калуги.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 234.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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