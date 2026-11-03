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"Перемолотили — посылают новых": Полетаев раскрыл, как ВСУ истощают сами себя

"Перемолотили — посылают новых": Полетаев раскрыл, как ВСУ истощают сами себя - 03.11.2026 Украина.ру

"Перемолотили — посылают новых": Полетаев раскрыл, как ВСУ истощают сами себя

ВСУ посылают в серую зону штурмовые группы одну за другой, но российские войска их уничтожают — и противник истощается. Если бы мы цеплялись за каждый куст, у ВСУ был бы шанс закрепиться. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев

2026-11-03T06:20

2026-11-03T06:20

2026-11-03T06:20

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Продолжая тему полуохватов, эксперт объяснил, почему штурмовые группы ВСУ в серой зоне не дают результата. Полетаев описал типичную картину: ВСУ наступают на Комар, заходит штурмовая группа и сидит там несколько месяцев."На карте все рисуют, что противник туда продвинулся. Но на самом деле это не дает им ничего. Мы эту группу уничтожаем, они посылают следующую, потом ее снова уничтожают", — рассказал эксперт.По его словам, штурмовая группа должна быть передовым отрядом, который постепенно обживает серую зону, чтобы за ним подтягивались остальные. Если этого не происходит — эффект обратный."Если за счет этих штурмовых действий происходит полуохват и истощение противника, это имеет смысл. А если передовая группа зашла, и ее там перемолотили, то ты истощаешься сам", — подчеркнул Полетаев.Он объяснил и логику полуохвата: "Если бы мы цеплялись за каждый куст, они таким образом имели бы шанс закрепиться, продвинуться и ценой потерь создавали бы эти полуохваты". Инвестируя в наступление, ВСУ, как и ВС РФ, снимали бы прибыль в финале — потому что именно на финальном этапе полуохвата противнику наносятся основные потери."Константиновка – это наиболее яркий тому пример", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.Определённые признаки нахождения России в суперпозиции очевидны. Если цели СВО можно достичь дипломатией и стратегическими ударами по Украине, то этим стоит воспользоваться. Подробнее об этом — в материале "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.

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