https://ukraina.ru/20250320/1061932839.html

Как провалился тайный план Зеленского. Не предлагайте Трампу украинский палец - отхватит всю руку

Как провалился тайный план Зеленского. Не предлагайте Трампу украинский палец - отхватит всю руку - 20.03.2025 Украина.ру

Как провалился тайный план Зеленского. Не предлагайте Трампу украинский палец - отхватит всю руку

С момента возвращения в Белый дом Дональда Трампа на Украине активно обсуждают его идеи о том, что можно поиметь с Украины за предоставленную ранее американскую помощь. Редкоземельные металлы, остатки промышленности, порты и электростанции – всё, что может входить в сферу интересов американского бизнесмена, ставшего президентом.

2025-03-20T16:57

2025-03-20T16:57

2025-03-20T16:57

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир фесенко

запорожская аэс

энергоатом

слуга народа

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/14/1061933091_381:0:2503:1193_1920x0_80_0_0_0d2f0c2576ef6aee762e315cbed67f45.jpg

Идею предложить ему украинские редкоземельные металлы первым высказал Зеленский, чтобы заинтересовать США в продлении финансирования и военных поставок. При этом оценочная стоимость природных ресурсов была многократно завышена, не говоря уже о том, что большая их часть находится на подконтрольной РФ территории.Кроме того, сотрудник американской разведки Тони Шаффер на днях заявил, что еще 17 января Зеленский тайно заключил 100-летнее соглашение о ресурсах с Великобританией. При этом, он одновременно вел переговоры с США, обманывая их, несмотря на свои предыдущие обязательства перед Великобританией - фактически манипулируя обеими сторонами, говорит Шаффер.Проще говоря, Зеленский пытается продать воздух, при этом деньги получить сейчас, а активы передать как-нибудь потом, если получится. Негласная суть его бизнес-плана – вовлечь США в конфликт на Украине против России, чтобы за условный Энергодар и Мариуполь воевали американские солдаты. Однако надо учитывать, что играет он с прожженными акулами американского бизнеса, которые съели уже не одного такого "хитрого" Зеленского.Ручная оппозиция на Украине в лице Юлии Тимошенко и депутатов Петра Порошенко, реагируя на планы по передаче ресурсов, кричит о колониализме, подозревая, что нацелились на собственность их спонсоров-олигархов.После телефонных переговоров Зеленского с Трампом 19 марта тема передачи минеральных ресурсов и энергетических объектов всплыла снова. Сделка с Украиной по минералам остается в планах, но США сконцентрированы теперь на мирном урегулировании, говорит пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.Также обсуждался вопрос об электростанциях, но Зеленский заявил впоследствии, что речь шла только о Запорожской АЭС, которая находится на новых российских территориях. Однако министр энергетики США Крис Райт заявил, что США готовы взять управление вообще всеми украинскими АЭС "ради достижения мира".Украинское издание "Страна" отмечает, что планы по передаче американцам того же "Энергоатома" не вызывают особой радости у украинских властей, так как они и сами на нем очень неплохо зарабатывают.Политолог Руслан Бортник на днях утверждал, что без ЗАЭС украинская система будет энергодефицитной, как минимум, ближайших 5-7 лет, даже после полной остановки боевых действий и восстановления. "Просто будет не хватать ресурсов, особенно если запустится часть реконструкции, заводы. Будут огромные проблемы", - рассказывал политолог.Украинский политолог Владимир Фесенко, близкий к так называемым "соросятам", утверждает, что идею контроля над электростанциями американцам подбросил некий украинский депутат. По его словам, этот "ушлый" депутат, считающий себя большим переговорщиком, начал секретные переговоры с окружением Трампа. Он же якобы решил предложить Трампу и Илону Маску идею совместного владения Запорожской АЭС, чтобы вернуть ее Украине, а затем использовать ее в американских и украинских интересах —для майнинга криптовалют и искусственного интеллекта.Однако Трамп, по мнению Фесенко, идею развил и нацелился на другие украинские электростанции. "Не предлагайте Трампу "пальчик", он откусит "по локоток"", - советует политолог. Он также подчеркивает, что Россия может предложить американцам то же самое – совместное использование ЗАЭС и добычу редкоземельных металлов на подконтрольных ей территориях.Скорее всего, Фесенко имеет в виду главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, который на днях зарегистрировал законопроект, предусматривающий введение "инвестиционного гражданства" или других специальных условий для бизнеса из США. По сути, он очерчивает шаги для подготовки законодательной базы под соглашение о полезных ископаемых с США.Политолог Кость Бондаренко отмечал, что законопроект предлагает ввести механизм пересмотра лицензий на пользование недрами для определения неэффективности их использования. Если же будет признано, что нынешний владелец пользуется недрами неэффективно, то его лицензия отменяется и передается "иностранному субъекту, в первую очередь из США". Фактически, по словам политолога, авторы законопроекта предлагают свою страну Соединенным Штатам в качестве колонии.Нардеп Александр Дубинский считает, что пока это будет выгодно США, влияние на Украину может быть разделено с РФ, в том числе, с помощью договора о минералах.Он также предполагает, что в “договор о минералах” Украины и США войдут также украинские транзитные активы – газо-, нефте-, нефтепродукто- и аммиакопроводы. А также сеть подземных газовых хранилищ и нефтеналивные терминалы. Проще говоря, США хотели бы занять бывшее место Украины в качестве транзитера российских ресурсов в Европу, чтобы управлять Евросоюзом с помощью понижения или повышения цен.Украинский экономист Александр Рябоконь уверен, что команда Трампа выжмет из представителей украинской власти всё, что нужно американскому президенту. Но для простых украинцев существенно ничего не изменилось и вряд ли изменится к лучшему в будущем. Повлиять на это они не смогут никак, поскольку для этого надо собирать Майдан в Вашингтоне.О том, во что превратилась Украина за тридцать три года борьбы за независимость - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце"

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир фесенко, запорожская аэс, энергоатом, слуга народа, эксклюзив