https://ukraina.ru/20261117/obmen-shekeley-kapitulyantskaya-gruppa-rasstrelyat-na-ukraine-chto-to-zapodozrili-1084527238.html

Обмен шекелей. Капитулянтская группа. Расстрелять! На Украине что-то заподозрили

Обмен шекелей. Капитулянтская группа. Расстрелять! На Украине что-то заподозрили - 17.11.2026 Украина.ру

Обмен шекелей. Капитулянтская группа. Расстрелять! На Украине что-то заподозрили

На Украине спорят, какие вопросы могут обсуждать стороны в случае возобновления переговоров, и думают над тем, чем рискует Зеленский, если его сочтут главным препятствием к миру

2026-11-17T06:02

2026-11-17T06:02

2026-11-17T06:02

эксклюзив

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россия

владимир зеленский

дональд трамп

юрий ушаков

сво

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Россия и США условились провести новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине, об этом сообщил каналу СNN помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам визита спецпосланников Дональда Трампа в Москву.О чем будут говорить на новой встрече? По словам Ушакова, "ключевые положения — нерасширение блока НАТО, неразмещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат конфигурации сил Альянса по состоянию на момент подписания основополагающего акта Россия — НАТО".Нерасширение блока НАТО означает, что Киеву вступление в организацию не светит. Вероятно, это понимает и Зеленский. Но сколько крови пролилось в то время, пока Киев шел к этому миражу, отметил украинский юрист и политик Денис Невядомский."Сколько людей погибло за это эфемерное членство в НАТО, сколько людей оказалось в тюрьмах, были преследуемы, какому количеству людей пришлось эмигрировать ради того, что эта простая истина, озвученная на пятом году войны <…>, стала, наконец-то, допустимой в публичном пространстве", — сказал политик в эфире канала UkrLife.TV.Он добавил, что эфемерное вступление в военный блок под боком у ядерного противника этого блока никакой безопасности, конечно, никому не гарантирует. И об этом очень многие люди на Украине давно говорили, но – "вместо того, чтобы к ним прислушаться, этих людей прессовали".Сейчас переговорный процесс явно активизировался, а на Украине свою роль сыграли антикоррупционные органы, действия которых повлияли и, вероятно, еще повлияют на непримиримую позицию "зеленой" власти. По мнению политика, пока обществу представлена лишь микроскопическая часть материалов расследования – это даже не верхушка айсберга, "это только снег на верхушке айсберга"."А когда та информация, которая у них (у НАБУ. — Ред.) есть, будет опубличена, вот тогда мы действительно узнаем, кто такой Вова (Зеленский. — Ред.)", — сказал Невядомский.Коррупционные скандалы действительно могут повлиять на смягчение позиции Киева, считает украинский политик Максим Гольдарб. По его мнению, Зеленского и выстроенный им аппарат заказчики будут использовать ровно до той поры, пока это выгодно, а затем выкинут.Трамп до сих пор Зеленского не трогал, тот ему особо не мешал, а в чем-то был полезен. Это рациональный подход. Но в политике есть и иррациональная часть, Зеленский ведь "купленный предатель", а к таким отношение соответствующее и у покупателей.По мнению Гольдарба, в Белом доме приняли решение "украинскую вакханалию… прекращать". И видят, что препятствием к миру является Зеленский и его камарилья, они все очень боятся прекращения войны. На данный момент Трампу нужен мир, а это значит, что препятствия к миру надо устранить.Для России долгое продолжение войны опасно, в Москве это понимают, а потому при необходимости применят все средства для ее завершения. Украина является инструментом войны Запада с РФ, но воевать со всем Западом напрямую означает ядерный апокалипсис, все это понимают. А вот уничтожить инструментарий, то есть киевский режим, вполне допустимо.Время заканчивать войну пришло. И потому сейчас американцы (НАБУ) "Зеленского просто окунают… в ту лужу, пардон, показывают, насколько глубоко его можно туда окунуть, если продолжаться будет вот эта беда с войной".Для действующей администрации США опасно продолжение войны в Иране, Россия хочет завершения конфликта на Украине. И тут есть предмет для торга. А Украина в этой ситуации — не игрок, а играемый, отметил политик.В Европе тоже не все гладко, европолитики будут все чаще отделять безопасность Европы от безусловной поддержки Киева, пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Грядущие политические изменения в странах ЕС могут привести к тому, что "после смены Макрона и других лидеров Киев может потерять не только персональных союзников, но и созданную ими инфраструктуру поддержки". И киевский режим рискует остаться без этой прежней поддержки "именно в тот момент, когда самостоятельно финансировать войну уже не сможет", полагают авторы канала.Впрочем, самостоятельно платить за войну и содержать страну Киев не может уже и сейчас. Но сторонники продолжения войны "до последнего" не унимаются.Полковник ВВС ВСУ в отставке, военный эксперт Роман Свитан в эфире одного из каналов заявил, что обменом пленными (о чем стороны договорились в Абу-Даби) просто хотят отвлечь внимание общественности от неких других договоренностей.По его мнению, на деле идет "обмен шекелей" (полковник не пояснил, что он имеет в виду), а переговоры от Киева ведет якобы "капитулянтская группа", участников которой следует… расстрелять. Вообще — готовится какая-то "дерьмовая для нас (для киевского режима. — Ред.) схема".Такой плохой для Киева схемой украинский военный эксперт считает гарантии безопасности для РФ – в том смысле, что Киев не станет пытаться вернуть утраченные территории военным путем, возьмет на себя соответствующие обязательства — и под этим подпишутся все участники процесса.

https://ukraina.ru/20261116/dna-net-eksperty-i-politiki-o-tom-kuda-katitsya-ukraina-1084508081.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, юрий ушаков, сво