https://ukraina.ru/20261117/bez-putina-nichego-ne-vyydet-stubb-zhestko-osadil-evropeyskikh-politikov-1084545028.html
Без Путина ничего не выйдет: Стубб жестко осадил европейских политиков
Без Путина ничего не выйдет: Стубб жестко осадил европейских политиков - 17.11.2026 Украина.ру
Без Путина ничего не выйдет: Стубб жестко осадил европейских политиков
Президент Финляндии Александер Стубб назвал поведение Европы, которая слишком долго отказывалась от диалога с Москвой, безответственным и напомнил коллегам, что без согласия российского лидера Владимира Путина никакого мирного соглашения по Украине не будет. Об этом 17 ноября он заявил в интервью Financial Times
2026-11-17T09:56
2026-11-17T09:56
2026-11-17T09:56
новости
москва
украина
россия
александр стубб
владимир путин
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
financial times
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/04/1079823457_284:593:2757:1984_1920x0_80_0_0_06e3448a0511fc532dc6451ad7ed435f.jpg
По словам финского президента, европейские политики сами загнали себя в положение, при котором судьбу безопасности континента обсуждают преимущественно Россия и США. Пока Вашингтон ведет переговоры с Москвой, европейские столицы пытаются добиться права участвовать в процессе, от которого долгое время предпочитали дистанцироваться.Финский лидер призвал коллег перестать избегать прямых контактов с российским руководством. По его мнению, Европе необходимо самостоятельно обсуждать с Москвой вопросы безопасности, а не рассчитывать, что американцы договорятся обо всем за нее.Стубб также предложил европейским политикам трезво оценивать расстановку сил. Какие бы условия будущего соглашения ни обсуждали в Брюсселе, Париже или Берлине, без участия и согласия России реализовать их не получится.При этом сам президент Финляндии уже успел проверить возможность прямого диалога с Москвой. 27 октября он вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Причем инициатива исходила именно от финской и норвежской сторон.Лидеры обсудили ситуацию на Украине, безопасность в Балтийском регионе и на севере Европы. Они также приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.Впрочем, дипломатический шаг Стубба понравился далеко не всем его европейским коллегам. Некоторые политики встретили разговор с Путиным настороженно, опасаясь, что самостоятельные контакты отдельных стран с Кремлем ослабят общую позицию Евросоюза.Тем временем проблема, на которую указал финский президент, становится для Брюсселя все более заметной. После возобновления российско-американских переговоров европейские лидеры начали настойчиво требовать собственного места за столом. Для этого уже сформирован формат E5+ЕС, в который вошли Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша вместе с представителями европейских институтов.Однако даже внутри Европы нет единства относительно того, как именно следует разговаривать с Москвой. Одни политики выступают за прямые контакты с Путиным, другие продолжают настаивать на усилении санкций и военной помощи Киеву.Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 ноября заявила, что ЕС намерен активно участвовать в мирном процессе, одновременно обеспечивая максимальную поддержку Украины и давление на Россию.Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что не отказывается от дипломатических контактов с европейскими государствами. Однако российские представители сомневаются, что нынешняя позиция Брюсселя действительно способствует достижению мира.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября.
https://ukraina.ru/20261116/evropa-rvetsya-za-stol-peregovorov-s-rossiey-no-prodolzhaet-grozit-moskve-davleniem-1084521687.html
москва
украина
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/04/1079823457_364:517:2406:2048_1920x0_80_0_0_e15682de9a579d31d0c92da3c603c9d7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, украина, россия, александр стубб, владимир путин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, financial times, ес, европа
Новости, Москва, Украина, Россия, Александр Стубб, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Financial Times, ЕС, Европа
Без Путина ничего не выйдет: Стубб жестко осадил европейских политиков
Президент Финляндии Александер Стубб назвал поведение Европы, которая слишком долго отказывалась от диалога с Москвой, безответственным и напомнил коллегам, что без согласия российского лидера Владимира Путина никакого мирного соглашения по Украине не будет. Об этом 17 ноября он заявил в интервью Financial Times
По словам финского президента, европейские политики сами загнали себя в положение, при котором судьбу безопасности континента обсуждают преимущественно Россия и США. Пока Вашингтон ведет переговоры с Москвой, европейские столицы пытаются добиться права участвовать в процессе, от которого долгое время предпочитали дистанцироваться.
"Мы слишком долго отдавали на аутсорсинг европейское взаимодействие с Россией, и я считаю, что это безответственно", — заявил Стубб.
Финский лидер призвал коллег перестать избегать прямых контактов с российским руководством. По его мнению, Европе необходимо самостоятельно обсуждать с Москвой вопросы безопасности, а не рассчитывать, что американцы договорятся обо всем за нее.
Стубб также предложил европейским политикам трезво оценивать расстановку сил. Какие бы условия будущего соглашения ни обсуждали в Брюсселе, Париже или Берлине, без участия и согласия России реализовать их не получится.
При этом сам президент Финляндии уже успел проверить возможность прямого диалога с Москвой. 27 октября он вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Причем инициатива исходила именно от финской и норвежской сторон.
Лидеры обсудили ситуацию на Украине, безопасность в Балтийском регионе и на севере Европы. Они также приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
Впрочем, дипломатический шаг Стубба понравился далеко не всем его европейским коллегам. Некоторые политики встретили разговор с Путиным настороженно, опасаясь, что самостоятельные контакты отдельных стран с Кремлем ослабят общую позицию Евросоюза.
Тем временем проблема, на которую указал финский президент, становится для Брюсселя все более заметной. После возобновления российско-американских переговоров европейские лидеры начали настойчиво требовать собственного места за столом. Для этого уже сформирован формат E5+ЕС, в который вошли Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша вместе с представителями европейских институтов.
Однако даже внутри Европы нет единства относительно того, как именно следует разговаривать с Москвой. Одни политики выступают за прямые контакты с Путиным, другие продолжают настаивать на усилении санкций и военной помощи Киеву.
Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 ноября заявила, что ЕС намерен активно участвовать в мирном процессе, одновременно обеспечивая максимальную поддержку Украины и давление на Россию.
Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что не отказывается от дипломатических контактов с европейскими государствами. Однако российские представители сомневаются, что нынешняя позиция Брюсселя действительно способствует достижению мира.