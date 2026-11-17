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Без Путина ничего не выйдет: Стубб жестко осадил европейских политиков

Без Путина ничего не выйдет: Стубб жестко осадил европейских политиков - 17.11.2026 Украина.ру

Без Путина ничего не выйдет: Стубб жестко осадил европейских политиков

Президент Финляндии Александер Стубб назвал поведение Европы, которая слишком долго отказывалась от диалога с Москвой, безответственным и напомнил коллегам, что без согласия российского лидера Владимира Путина никакого мирного соглашения по Украине не будет. Об этом 17 ноября он заявил в интервью Financial Times

2026-11-17T09:56

2026-11-17T09:56

2026-11-17T09:56

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По словам финского президента, европейские политики сами загнали себя в положение, при котором судьбу безопасности континента обсуждают преимущественно Россия и США. Пока Вашингтон ведет переговоры с Москвой, европейские столицы пытаются добиться права участвовать в процессе, от которого долгое время предпочитали дистанцироваться.Финский лидер призвал коллег перестать избегать прямых контактов с российским руководством. По его мнению, Европе необходимо самостоятельно обсуждать с Москвой вопросы безопасности, а не рассчитывать, что американцы договорятся обо всем за нее.Стубб также предложил европейским политикам трезво оценивать расстановку сил. Какие бы условия будущего соглашения ни обсуждали в Брюсселе, Париже или Берлине, без участия и согласия России реализовать их не получится.При этом сам президент Финляндии уже успел проверить возможность прямого диалога с Москвой. 27 октября он вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Причем инициатива исходила именно от финской и норвежской сторон.Лидеры обсудили ситуацию на Украине, безопасность в Балтийском регионе и на севере Европы. Они также приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.Впрочем, дипломатический шаг Стубба понравился далеко не всем его европейским коллегам. Некоторые политики встретили разговор с Путиным настороженно, опасаясь, что самостоятельные контакты отдельных стран с Кремлем ослабят общую позицию Евросоюза.Тем временем проблема, на которую указал финский президент, становится для Брюсселя все более заметной. После возобновления российско-американских переговоров европейские лидеры начали настойчиво требовать собственного места за столом. Для этого уже сформирован формат E5+ЕС, в который вошли Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша вместе с представителями европейских институтов.Однако даже внутри Европы нет единства относительно того, как именно следует разговаривать с Москвой. Одни политики выступают за прямые контакты с Путиным, другие продолжают настаивать на усилении санкций и военной помощи Киеву.Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 ноября заявила, что ЕС намерен активно участвовать в мирном процессе, одновременно обеспечивая максимальную поддержку Украины и давление на Россию.Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что не отказывается от дипломатических контактов с европейскими государствами. Однако российские представители сомневаются, что нынешняя позиция Брюсселя действительно способствует достижению мира.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября.

https://ukraina.ru/20261116/evropa-rvetsya-za-stol-peregovorov-s-rossiey-no-prodolzhaet-grozit-moskve-davleniem-1084521687.html

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новости, москва, украина, россия, александр стубб, владимир путин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, financial times, ес, европа