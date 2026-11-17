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План Каллас выкрасть данные участников СВО тянет на 20 лет тюрьмы – Володин

План Каллас выкрасть данные участников СВО тянет на 20 лет тюрьмы – Володин - 17.11.2026 Украина.ру

План Каллас выкрасть данные участников СВО тянет на 20 лет тюрьмы – Володин

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас может на 20 лет оказаться в тюрьме в России за предполагаемый план похищения персональных данных участников СВО. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 ноября заявил в канале на платформе "Макс"

2026-11-17T09:07

2026-11-17T09:07

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Накануне Каллас в заявлении по итогам встречи глав МИД стран ЕС высказала "остроумную" идею кражи данных участников СВО для введения против них персональных санкций. По её мнению, европейские спецслужбы могут "получить их довольно легко"."Глава евродипломатии Каллас публично заявила о намерении выкрасть персональные данные участников специальной военной операции, тем самым сообщив о планах совершить ряд уголовных преступлений... За это ей грозит тюремное заключение. Совокупный срок по указанным... статьям может составить порядка 20 лет", — написал Володин.Он перечислил соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, применимые в данной ситуации.По словам председателя Госдумы, у Каллас в российской тюрьме "будет много времени, которое она сможет потратить на самообучение" — изучение истории, "которую в школе учила плохо", и Уголовного кодекса РФ.В начале апреля Володин уже отмечал такие отличительные черты политиков Евросоюза сегодняшнего дня, как невежество и воровство. В качестве наиболее вопиющего примера он упоминал Каллас, которая заявила, что "за последние 100 лет Россия напала по меньшей мере на 19 стран. На некоторые — по три или четыре раза".Причём эту "феерию" Каллас дополнила оговоркой, что в её статистике не учтены африканские государства.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261117/poluchit-ikh-legko-kallas-predlozhila-vykrast-u-rossii-spiski-uchastnikov-svo-1084540717.html

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