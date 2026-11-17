https://ukraina.ru/20261117/partiya-trampa-predlozhila-vydelit-300-mln-na-protivodeystvie-vliyaniyu-rossii-1084543348.html
Партия Трампа предложила выделить $300 млн на противодействие "влиянию России"
Партия Трампа предложила выделить $300 млн на противодействие "влиянию России" - 17.11.2026 Украина.ру
Партия Трампа предложила выделить $300 млн на противодействие "влиянию России"
Республиканцы в сенате США предложили выделить $300 млн на противодействие России в следующем году. Это следует из опубликованного 16 ноября законопроекта о бюджетных ассигнованиях на нужды госдепартамента, зарубежных операций и смежных программ на 2027 финансовый год
2026-11-17T08:21
2026-11-17T08:21
2026-11-17T08:21
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Фонд противодействия российскому влиянию был создан в рамках закона о консолидированных ассигнованиях от 2017 года с целью оказания помощи странам, "уязвимым для влияния и агрессии со стороны Российской Федерации" и не обладающим экономическими возможностями для эффективного ответа.Законопроект с планом финансирования на 2027 год предложен подконтрольным республиканцам сенатским комитетом по ассигнованиям."Основные положения законопроекта: ... $300 млн на фонд противодействия влиянию России", — говорится в документе.Кроме того, на создание нового фонда для финансирования противодействия силам, поддерживающим Иран, предлагается направить $45 млн. Еще $55 млн планируется выделить "на поддержку демократии и реформ в Иране".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261116/oboyti-rossiyu-politicheskie-igry-armenii-pakhnut-dollarami-i-voynoy-1084535427.html
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Партия Трампа предложила выделить $300 млн на противодействие "влиянию России"
Республиканцы в сенате США предложили выделить $300 млн на противодействие России в следующем году. Это следует из опубликованного 16 ноября законопроекта о бюджетных ассигнованиях на нужды госдепартамента, зарубежных операций и смежных программ на 2027 финансовый год