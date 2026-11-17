https://ukraina.ru/20261117/rossiyskaya-armiya-porazila-motor-sich-yuzhmash-kievskie-mosty-i-sukhogruz--1084547039.html
Российская армия поразила "Мотор-Сич", "Южмаш", киевские мосты и сухогруз
Российская армия поразила "Мотор-Сич", "Южмаш", киевские мосты и сухогруз - 17.11.2026 Украина.ру
Российская армия поразила "Мотор-Сич", "Южмаш", киевские мосты и сухогруз
Российские военные в ночь на вторник провели масштабную атаку по украинским оборонным заводам, энергетической системе, транспортным узлам, портам и судам, работающим на нужды ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-11-17T10:40
2026-11-17T10:40
2026-11-17T10:40
сво
спецоперация
россия
днепр
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
южмаш
впк
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В операции применялись беспилотники, а также высокоточное вооружение воздушного и наземного базирования.В украинской столице под огонь попало предприятие "Техно-Линкс", где из зарубежных деталей собирали ударные беспилотники средней и большой дальности, включая аппараты Ан-196 "Лютый". Кроме того, в Киеве поражены сразу две ключевые переправы через Днепр — автожелезнодорожный мост "Южный" и автодорожный мост "Северный", через которые шла переброска вооружений, военной техники и грузов для украинской армии.В городе Смела Черкасской области цели поражены на территории радиоэлектронного завода "Оризон-Навигация". На его площадках выпускали оперативно-тактические ракеты FP-9 компании "Файер Поинт", а также комплектующие и электронику для управляемых ракет "Нептун-МД".Мощным ударам подверглись промышленные гиганты в Запорожье — объединение "Мотор-Сич" с конструкторским бюро "Ивченко-Прогресс" и машиностроительный завод имени Омельченко. Эти предприятия занимались разработкой и выпуском ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также турбореактивных двигателей МС-400 для комплексов "Нептун-МД".В Днепре огневое поражение нанесено сборочным цехам Южного машиностроительного завода имени Макарова ("Южмаш"), где производили ракеты FP-9, "Фламинго" и дальнобойные беспилотники. В этом же городе поражена электроподстанция ПС-330, снабжавшая электричеством военные объекты и заводы ВПК. Аналогичную функцию выполняла и харьковская ТЭЦ-5, по которой также отработали российские средства поражения.Не осталась без внимания и морская логистика противника в Одесской области. В порту Измаил уничтожена инфраструктура для приемки и складирования грузов военного и двойного назначения, а на морском переходе в направлении порта Черноморск поражен сухогруз, перевозивший партию военного груза.О других успехах ВС РФ - в материале С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, днепр, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, южмаш, впк
СВО, Спецоперация, Россия, Днепр, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Южмаш, ВПК
Российская армия поразила "Мотор-Сич", "Южмаш", киевские мосты и сухогруз
Российские военные в ночь на вторник провели масштабную атаку по украинским оборонным заводам, энергетической системе, транспортным узлам, портам и судам, работающим на нужды ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ
В операции применялись беспилотники, а также высокоточное вооружение воздушного и наземного базирования.
В украинской столице под огонь попало предприятие "Техно-Линкс", где из зарубежных деталей собирали ударные беспилотники средней и большой дальности, включая аппараты Ан-196 "Лютый".
Кроме того, в Киеве поражены сразу две ключевые переправы через Днепр — автожелезнодорожный мост "Южный" и автодорожный мост "Северный", через которые шла переброска вооружений, военной техники и грузов для украинской армии.
В городе Смела Черкасской области цели поражены на территории радиоэлектронного завода "Оризон-Навигация". На его площадках выпускали оперативно-тактические ракеты FP-9 компании "Файер Поинт", а также комплектующие и электронику для управляемых ракет "Нептун-МД".
Мощным ударам подверглись промышленные гиганты в Запорожье — объединение "Мотор-Сич" с конструкторским бюро "Ивченко-Прогресс" и машиностроительный завод имени Омельченко. Эти предприятия занимались разработкой и выпуском ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также турбореактивных двигателей МС-400 для комплексов "Нептун-МД".
В Днепре огневое поражение нанесено сборочным цехам Южного машиностроительного завода имени Макарова ("Южмаш"), где производили ракеты FP-9, "Фламинго" и дальнобойные беспилотники. В этом же городе поражена электроподстанция ПС-330, снабжавшая электричеством военные объекты и заводы ВПК. Аналогичную функцию выполняла и харьковская ТЭЦ-5, по которой также отработали российские средства поражения.
Не осталась без внимания и морская логистика противника в Одесской области. В порту Измаил уничтожена инфраструктура для приемки и складирования грузов военного и двойного назначения, а на морском переходе в направлении порта Черноморск поражен сухогруз, перевозивший партию военного груза.