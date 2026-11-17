https://ukraina.ru/20261117/rossiyskaya-armiya-porazila-motor-sich-yuzhmash-kievskie-mosty-i-sukhogruz--1084547039.html

Российская армия поразила "Мотор-Сич", "Южмаш", киевские мосты и сухогруз

Российская армия поразила "Мотор-Сич", "Южмаш", киевские мосты и сухогруз - 17.11.2026 Украина.ру

Российская армия поразила "Мотор-Сич", "Южмаш", киевские мосты и сухогруз

Российские военные в ночь на вторник провели масштабную атаку по украинским оборонным заводам, энергетической системе, транспортным узлам, портам и судам, работающим на нужды ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ

2026-11-17T10:40

2026-11-17T10:40

2026-11-17T10:40

сво

спецоперация

россия

днепр

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

южмаш

впк

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В операции применялись беспилотники, а также высокоточное вооружение воздушного и наземного базирования.В украинской столице под огонь попало предприятие "Техно-Линкс", где из зарубежных деталей собирали ударные беспилотники средней и большой дальности, включая аппараты Ан-196 "Лютый". Кроме того, в Киеве поражены сразу две ключевые переправы через Днепр — автожелезнодорожный мост "Южный" и автодорожный мост "Северный", через которые шла переброска вооружений, военной техники и грузов для украинской армии.В городе Смела Черкасской области цели поражены на территории радиоэлектронного завода "Оризон-Навигация". На его площадках выпускали оперативно-тактические ракеты FP-9 компании "Файер Поинт", а также комплектующие и электронику для управляемых ракет "Нептун-МД".Мощным ударам подверглись промышленные гиганты в Запорожье — объединение "Мотор-Сич" с конструкторским бюро "Ивченко-Прогресс" и машиностроительный завод имени Омельченко. Эти предприятия занимались разработкой и выпуском ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также турбореактивных двигателей МС-400 для комплексов "Нептун-МД".В Днепре огневое поражение нанесено сборочным цехам Южного машиностроительного завода имени Макарова ("Южмаш"), где производили ракеты FP-9, "Фламинго" и дальнобойные беспилотники. В этом же городе поражена электроподстанция ПС-330, снабжавшая электричеством военные объекты и заводы ВПК. Аналогичную функцию выполняла и харьковская ТЭЦ-5, по которой также отработали российские средства поражения.Не осталась без внимания и морская логистика противника в Одесской области. В порту Измаил уничтожена инфраструктура для приемки и складирования грузов военного и двойного назначения, а на морском переходе в направлении порта Черноморск поражен сухогруз, перевозивший партию военного груза.О других успехах ВС РФ - в материале С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, днепр, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, южмаш, впк