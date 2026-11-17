https://ukraina.ru/20261117/kotu-stepanu---18-gde-propadal-lyubimets-britni-spirs-i-chem-on-udivil-na-etot-raz-1084546026.html

Коту Степану - 18: где пропадал любимец Бритни Спирс и чем он удивил на этот раз

Коту Степану - 18: где пропадал любимец Бритни Спирс и чем он удивил на этот раз - 17.11.2026 Украина.ру

Коту Степану - 18: где пропадал любимец Бритни Спирс и чем он удивил на этот раз

Легендарный украинский кот Степан снова волнует умы своих поклонников на просторах интернета. На днях он отметил совершеннолетие. После нескольких месяцев тишины он вернулся к подписчикам с праздничным тортом

2026-11-17T10:13

2026-11-17T10:13

2026-11-17T10:13

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О своем дне рождения Степан (или, как его называют в сети, "кот-интроверт") рассказал в Instagram*. "Друзья, мне сегодня 18. Да-да, я именинник! 18, а я до сих пор красавчик, в отличной форме и почти как новенький", — поделился пушистый блогер. Насладиться праздником коту помогла его хозяйка. Она испекла для любимца настоящий торт, украсив его фигурками мышек. "Мама сама испекла и украсила мышками! Мой любимый декор", — отметил Степан. К слову, последние несколько месяцев кот пропал из поля зрения и перестал радовать фанатов новыми постами. Поклонники уже начали волноваться, но, к счастью, к своему 18-летию пушистая звезда вернулась в блог. Как кот из Харькова покорил Голливуд Для тех, кто не в курсе, почему обычный кот из Харькова стал мировой знаменитостью, напомним его "лор". Карьера Степана взлетела в конце июня 2021 года. Хозяйка сняла видео, где кот сидит за столом с бокалом и выглядит так, будто на нем лежит вся трагичность этого бренного мира. Ролик под названием "скучная вечеринка" мгновенно разлетелся по сети. Но настоящий звездный час пробил, когда фото Степана запостила сама Бритни Спирс. Певица написала, что если она вдруг исчезнет, то искать ее нужно вместе с этим пушистиком. По словам хозяйки кота, эффект от поста Бритни был просто сумасшедшим: за пару часов на страницу Степы подписалось около 15 тысяч человек, а в директ пришло больше тысячи сообщений на разных языках. Кстати, в сети есть версия, что Спирс заметила Степана после того, как увидела видео с ним, смонтированное под ее музыку. Отметим, что Бритни не единственная из звезд Голливуда, кто попал под чары недовольного кота. Ранее его репостили модель и блогер Хейли Бибер и актриса Диана Крюгер. Правда, как признавалась хозяйка, ей очень хотелось, чтобы Степана начали замечать и звезды из их родной страны. Слава Степана не ограничилась лайками от голливудских див. В мае 2022 года популярный кот-блогер получил мировую премию блогеров — World Influencers and Bloggers Awards 2022. *запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной экстремистской

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