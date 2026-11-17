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Вступить в НАТО в обмен на Донбасс: зачем Зеленский взбудоражил украинцев

Вступить в НАТО в обмен на Донбасс: зачем Зеленский взбудоражил украинцев - 17.11.2026 Украина.ру

Вступить в НАТО в обмен на Донбасс: зачем Зеленский взбудоражил украинцев

Владимир Зеленский заявил, что американские переговорщики впервые поставили перед Киевом вопрос: готова ли Украина вывести свои войска из Донбасса в обмен на членство в НАТО?

2026-11-17T08:31

2026-11-17T08:31

2026-11-17T08:31

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Зеленский якобы не ответил категорическим отказом, но обозначил жесткие условия. Он готов рассмотреть вопрос только при получении «полноценного пакета гарантий безопасности», включающего конкретные обязательства от НАТО и ЕС, хорошо финансируемую армию и программу восстановления.А решение о подобном «компромиссе», по словам лидера режима, должно быть вынесено на всенародное голосование, так как Зеленский «не имеет права» принимать его единолично.Кроме того, Киев настаивает, что даже в случае вывода войск это не будет означать признания территорий российскими.Аналитики также указывают, США не могут в одностороннем порядке гарантировать Украине членство в НАТО. Эксперт по международной экономике Совета внешней политики «Украинская призма» Иван Ус отмечает, что для вступления в Альянс требуется согласие парламентов всех 32 стран-членов.Что думают эксперты от идее «НАТО в обмен на территории» — в обзоре соцсетей.Дипломат Валерий Чалый:Владимир Зеленский вроде бы заявил о Донбассе в обмен на НАТО. У меня всего несколько вопросов:1. Знает ли об этом НАТО и каждая из его стран? Не стоит ли сначала получить решение в странах НАТО?2. Что такое в этом смысле Донбасс? Это – российская интерпретация? Это свежие, но отдающие душком измены идеи о разделе Украины на Галицию, Волынь, Слобожанщину, Северщину, Донбасс и т.д.? Или это Донецкая область Украины?3. Зачем снова вспоминать референдум, если такие вопросы референдумом не решают?4. Кто такие американцы, которые задали эти вопросы? Какой у них статус? Если те, что «за русский чебурек» и не такое предложат, то какова цена таким идеям?5. И вообще, почему нам «дают по одному блюду» из этого буфета? Объявите весь список сложных вопросов, но и серьезных компенсаторов или каких-либо реальных достояний Украины.У меня есть также идея: РФ немедленно выводит войска из Украины (включая Донецкую, Луганскую области и АР Крым), а Украина обязуется не атаковать российскую территорию в ее международно признанных границах, не воспользуется в последующие годы слабостью России для получения кусков ее территорий… Нормально? Нормально. Но как это на практике быстро реализовать?Так вот. Если продавать воздух – то в эту игру можно играть и вдвоем!Блогер Елена Лисецкая:Проблема танцев с бубном вокруг завершения войны в том, что Зеленский попросту не планирует её заканчивать. Украина никогда военным путем не вернет Донбасс и никогда не вступит в НАТО, но Зеленский не отказывается от этих требований, лишая страну шанса на мирное будущее.Почему реальность столь пессимистична? Все просто: РФ требует внеблокового статуса Украины, в ЕС — можно, в НАТО — нельзя. Это не просто "дед бодается", а принципиальная позиция Москвы, в то же время нас особо-то и не зовут туда.У Зеленского же все проще — его не волнует будущее Украины. Ему по большому счету все равно, что будет со страной. Он прекрасно знает, что, когда утихнут залпы, а жизнь начнет налаживаться, придет время, когда кресло придется освободить. Хочет ли он этого? Вряд ли!Зеленский использует переговоры, чтобы потянуть время. Он судорожно носится по Европе, пытаясь выбить деньги и оружие для продолжения войны. Мир его не интересует.Политолог Алексей Панич:"Зеленский: США впервые спросили, готова ли Украина отдать Донбасс в обмен на НАТО". К сожалению, это не полная формулировка. Полная должна звучать так: "США впервые спросили, готова ли Украина отдать Донбасс в обмен на НАТО, вступление Украины в которое по просьбе Вашингтона откажется ратифицировать какая-то второстепенная страна НАТО и все заблокирует, а США скажут — мы здесь ни при чем, мы за, это все они".Проще говоря, торговля воздухом в обмен на реальные уступки со стороны Украины. Будапештский меморандум, дубль 2.Политолог Владимир Фесенко:Начали активно обсуждать "сенсацию" о том, что США якобы предложили Украине обменять Донбасс на членство Украины в НАТО. Почему говорю "якобы"? Не нужно путать мнения и неформальные идеи в закрытых переговорах с официальной позицией.То, что рассказал Президент Зеленский, — это эпизод обсуждения темы вывода украинских войск из Донбасса. Это мог быть зондаж готовности Украины к выводу украинских войск из Донбасса при определенных условиях. Или тактические игры американцев.На данный момент это не является официальной позицией или предложением США. Если бы это было официальное предложение, то об этом нужно было бы сказать публично представителям США. Не удивлюсь, если с их стороны будет опровержение. И с очень высокой вероятностью эта идея будет отвергнута россиянами.Также на всякий случай вспомню народную мудрость: "Обещать — не значит жениться". Вступление в НАТО – это длительная процедура, которую может заблокировать любая страна НАТО. А выводить войска из Донбасса следует до начала этой процедуры.Так что не нужно принимать всерьез эти тактические обманки. Главное в позиции американцев по-прежнему вывод украинских войск из Донбасса.

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