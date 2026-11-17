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Байден раскрыл, как Киев не раз выводил Вашингтон из себя
Байден раскрыл, как Киев не раз выводил Вашингтон из себя - 17.11.2026 Украина.ру
Байден раскрыл, как Киев не раз выводил Вашингтон из себя
Постоянные запросы Киева и Владимира Зеленского на увеличение военной и финансовой помощи не раз выводили Вашингтон из себя, рассказал бывший глава Белого дома Джо Байден в своей новой книге "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America), поступившей в продажу 17 ноября
2026-11-17T08:20
2026-11-17T08:20
2026-11-17T08:21
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В мемуарах политик признал, что выстраивать диалог с Зеленским порой бывало непросто. По словам Байдена, руководство Украины регулярно испытывало терпение американской стороны, настаивая на новых поставках оружия и выделении средств. Экс-президент напомнил, что даже при всей мощи Соединенных Штатов их запасы и возможности не бесконечны.Автор книги также уточнил, что не скрывал раздражения и предельно прямо давал понять Зеленскому, что недоволен его настойчивыми требованиями.Байден возглавлял американскую администрацию с января 2021 по январь 2025 года. Летом 2024 года он принял решение выйти из предвыборной гонки, уступив место кандидата от демократов вице-президенту Камале Харрис, которая впоследствии проиграла выборы Дональду Трампу.Подробнее о помощи Байдена Киеву - в материале "Мошенник" Байден и его "сделка": Трамп подвел итог помощи Украине на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, вашингтон, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Вашингтон, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру
Байден раскрыл, как Киев не раз выводил Вашингтон из себя
08:20 17.11.2026 (обновлено: 08:21 17.11.2026)
Постоянные запросы Киева и Владимира Зеленского на увеличение военной и финансовой помощи не раз выводили Вашингтон из себя, рассказал бывший глава Белого дома Джо Байден в своей новой книге "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America), поступившей в продажу 17 ноября
В мемуарах политик признал, что выстраивать диалог с Зеленским порой бывало непросто.
По словам Байдена, руководство Украины регулярно испытывало терпение американской стороны, настаивая на новых поставках оружия и выделении средств.
Экс-президент напомнил, что даже при всей мощи Соединенных Штатов их запасы и возможности не бесконечны.
Автор книги также уточнил, что не скрывал раздражения и предельно прямо давал понять Зеленскому, что недоволен его настойчивыми требованиями.
Байден возглавлял американскую администрацию с января 2021 по январь 2025 года. Летом 2024 года он принял решение выйти из предвыборной гонки, уступив место кандидата от демократов вице-президенту Камале Харрис, которая впоследствии проиграла выборы Дональду Трампу.
Подробнее о помощи Байдена Киеву - в материале "Мошенник" Байден и его "сделка": Трамп подвел итог помощи Украине на сайте Украина.ру.