https://ukraina.ru/20261117/gumanitarnaya-missiya-ili-start-kampanii-2028-opponent-trampa-priletel-na-ukrainu-1084547365.html

Гуманитарная миссия или старт кампании-2028? Оппонент Трампа прилетел на Украину

Гуманитарная миссия или старт кампании-2028? Оппонент Трампа прилетел на Украину - 17.11.2026 Украина.ру

Гуманитарная миссия или старт кампании-2028? Оппонент Трампа прилетел на Украину

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 16 ноября внезапно объявился на Украине. В соцсети X он похвастался: "Калифорния окажет украинскому народу помощь". Пока одни умиляются его смелости и солидарности, другие (включая Стива Бэннона) не сомневаются: это не столько о спасении украинцев, сколько о начале его собственной президентской кампании

2026-11-17T10:52

2026-11-17T10:52

2026-11-17T10:52

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Официальная повестка визита — сугубо гуманитарная. Ньюсом посетил некую клинику, заявил, что "мужество украинского народа вдохновляет весь мир", и подчеркнул, что Калифорния "солидарна с Украиной".Днем ранее он успел засветиться в Варшаве на Американо-украинском форуме по чистой энергии, где торжественно объявил о соглашении между штатом Калифорния и Львовской областью. "Самый заметный оппонент Трампа"Еще в июне прошлого года The New York Times окрестила Ньюсома "самым заметным оппонентом президента США Дональда Трампа от Демократической партии". Тогда он громко критиковал Белый дом за отправку войск в Лос-Анджелес для подавления протестов.Авторы NYT уже тогда отметили, что его речь звучала так, будто он обращается не только к своему штату, но и ко всей стране — и ко всей партии. А бывший главный помощник Трампа Стив Бэннон и вовсе сказал без обиняков: "Он дал старт своей кампании 2028 года".И, судя по активности Ньюсома, Бэннон был прав. В последние годы демократ развернул бурную деятельность. Сначала запустил комитет Campaign for Democracy (март 2023), а потом и собственное медийное шоу This Is Gavin Newsom (март 2025), где берет интервью у разных политических шишек. Плюс ко всему, по данным Axios, Ньюсом внес самый весомый вклад в сбор средств для демократов за два года — $2 млн. Больше, чем любое партийное отделение.Вся жизнь — подготовка к выборамБиография у Ньюсома идеальная для кандидата в президенты. Начал с бутиковой винодельни PlumpJack в 1996-м, потом был мэром Сан-Франциско (с 2004 по 2011), восемь лет отработал вице-губернатором, а с 2019-го возглавил Калифорнию.У него, кстати, много преимуществ: относительно молодой возраст (58 лет), поддержка темнокожего населения, левый проект по социально-экономическим преобразованиям в Калифорнии и относительная умеренность на фоне радикалов из Демпартии.Полномочия Ньюсома на посту губернатора истекают в январе 2027 года, и переизбираться он больше не имеет права. А это значит, что ему срочно нужен новый политический трамплин. И Украина с ее вечным кризисом — отличная площадка, чтобы показать себя "мировым лидером" и набрать очки перед праймериз.

https://ukraina.ru/20261116/sudba-ukrainy-reshitsya-v-kitae-putin-i-tramp-gotovyat-otdelnyy-razgovor-1084535859.html

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новости, украина, варшава, львовская область, дональд трамп, стив бэннон, демократическая партия