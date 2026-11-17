https://ukraina.ru/20261117/ukraine-grozit-yadernaya-katastrofa-zapad-zagovoril-o-strashnom-stsenarii-khronika-sobytiy-na-utro-17-1084543692.html

Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября

Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября - 17.11.2026 Украина.ру

Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября

США представили план послевоенного будущего Украины, но до его реализации стране еще предстоит пережить зиму, которая, по предупреждению 38 государств, грозит ядерной аварией. На фоне растущих угроз и продолжающихся переговоров вновь атакован Крымский мост — уже вторую ночь подряд

2026-11-17T09:00

2026-11-17T09:00

2026-11-17T09:00

эксклюзив

хроники

украина

вашингтон

сша

джаред кушнер

стив уиткофф

нато

юрий ушаков

всемирный банк

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Три пункта для Украины: США раскрыли план послевоенного будущегоВашингтон готовит для Украины послевоенный план, а американские переговорщики вновь обсуждают с Москвой условия завершения конфликта. Зять американского лидера Джаред Кушнер назвал три главных направления: гарантии безопасности, перспективу вступления Украины в Евросоюз и масштабное восстановление экономики.Последний пункт США прорабатывают вместе с европейскими партнерами, Всемирным банком и другими организациями. По словам Кушнера, за последний год удалось добиться значительного прогресса, хотя наиболее сложные вопросы по-прежнему не решены.Накануне Кушнер и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсудили дальнейшие шаги в мирном процессе с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Затем состоялись переговоры с украинской и европейской делегациями. Американцы предложили наладить прямой диалог между Москвой и Европой, который практически отсутствовал последние четыре года.При этом Вашингтон не собирается отказываться от НАТО как основы европейской безопасности. По словам Кушнера, задача состоит в том, чтобы укрепить существующие механизмы и снизить риск новых конфликтов.Владимир Зеленский между тем признал, что разговор с американцами и европейцами был непростым, но сообщил о достигнутом результате. Следующую встречу планируют провести в Берлине, где стороны попытаются согласовать конкретные шаги.От блэкаута до ядерной аварии: 38 стран предупредили УкраинуПока Вашингтон обсуждает восстановление Украины после войны, международные специалисты предупреждают об угрозах, с которыми страна может столкнуться уже этой зимой. Как сообщает Reuters, регулирующие органы 38 государств заявили о растущем риске ядерной аварии.Обращение подготовили международные объединения специалистов по ядерной и радиационной безопасности HERCA, WENRA и NORA. В них входят представители стран Евросоюза, США, Великобритании, Канады и Японии.Причина тревоги — повреждения украинской энергосистемы. Даже остановленным атомным реакторам необходимо электричество для охлаждения топлива. Если основные и резервные источники питания одновременно выйдут из строя, возможны перегрев реактора и выброс радиоактивных веществ.Особенно опасным специалисты считают масштабный блэкаут, который может затронуть сразу все девять действующих украинских энергоблоков. Крымский мост снова под ударом: две атаки за две ночиВ ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Движение автомобилей остановили, в регионе объявили ракетную и беспилотную опасность. Местные Телеграм-каналы писали о взрывах и выбитых окнах в некоторых домах.Это уже вторая атака за две ночи. Накануне, 16 ноября, после налета беспилотников мост пришлось закрыть более чем на 16 часов. В Керчи развернули оперативный штаб, а затем движение возобновили по реверсивной схеме. В понедельник также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что мост получил незначительные повреждения. При этом он подчеркнул, что российская ПВО работает эффективно, хотя обеспечить стопроцентную защиту от массированных атак не способна ни одна система в мире.Массированный удар по Украине: в Киеве перекрыли мосты, начались перебои с водой и тепломОдновременно с атакой на Крымский мост российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине. Минобороны РФ сообщило о поражении предприятий военно-промышленного комплекса и объектов, связанных с ВСУ, в Киеве, Запорожье, Черкасской и Днепропетровской областях.Наиболее серьезные последствия зафиксировали в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении критической инфраструктуры, после чего в отдельных районах начались перебои с водой и отоплением. Движение по Северному и Южному мостам перекрыли, а работу метро частично ограничили из-за повреждений наземных объектов.В Запорожье местные власти сообщили как минимум о шести ударах по инфраструктуре. Взрывы также прогремели в Харькове, где администрация заявила о ракетном ударе по одному из районов города.При этом воздушная атака могла продолжиться и утром. Украинские СМИ сообщали о движении ударных беспилотников в сторону Ровненской и Хмельницкой областей. Окончательные масштабы повреждений и последствия ударов уточняются.

https://ukraina.ru/20261116/sudba-ukrainy-reshitsya-v-kitae-putin-i-tramp-gotovyat-otdelnyy-razgovor-1084535859.html

https://ukraina.ru/20261116/v-kremle-otsenili-posledstviya-udara-po-krymskomu-mostu-i-otvetili-na-prizyvy-k-peremiriyu-1084530498.html

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эксклюзив, хроники, украина, вашингтон, сша, джаред кушнер, стив уиткофф, нато, юрий ушаков, всемирный банк, ес