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Европейцев отправили в бар: Мединский высмеял незваных гостей на переговорах по Украине

Европейцев отправили в бар: Мединский высмеял незваных гостей на переговорах по Украине - 17.11.2026 Украина.ру

Европейцев отправили в бар: Мединский высмеял незваных гостей на переговорах по Украине

Европейские политики так настойчиво добиваются места за столом переговоров по Украине, что в Москве им уже предложили более подходящее место. Помощник президента РФ Владимир Мединский с иронией прокомментировал появление представителей ЕС в Абу-Даби, где 10–11 ноября проходили переговоры России, США и Украины

2026-11-17T10:27

2026-11-17T10:27

2026-11-17T10:27

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Поводом для насмешки стало присутствие европейских представителей в столице ОАЭ. Пока российская, американская и украинская делегации обсуждали пути завершения конфликта, политики из ЕС также находились в Абу-Даби, но непосредственно к трехсторонним переговорам допущены не были.Мединский признался, что российская сторона даже не вполне понимает, в каком качестве европейцы приехали на встречу. Никаких официальных переговоров с ними Москва не проводила, а конкретных предложений по достижению мира от европейских столиц так и не получила.По данным китайского издания Sohu, замечание вызвало смех в зале, а некоторые западные представители не смогли сдержать улыбку. Мединский при этом дал понять, что Москва не закрывает дверь перед европейцами окончательно. Если у них появятся конкретные предложения, российская сторона готова их рассмотреть. Пока же, по мнению помощника президента, европейским политикам стоило бы поучиться у американских переговорщиков стремлению добиться практического результата. Любопытно, что сложности европейцев отметил и представитель США Джаред Кушнер. Он предложил странам ЕС для начала определиться, кто именно будет говорить от их имени.Причем задачу эту американский переговорщик оценил весьма своеобразно. По его словам, согласовать единую кандидатуру для Европы было бы даже большим достижением, чем убедить Москву допустить европейских представителей к переговорам. В Брюсселе, однако, считают, что Европа уже принимала участие в дипломатическом процессе в Абу-Даби. Представители ЕС, нескольких европейских стран и НАТО действительно проводили консультации с американской и украинской делегациями перед основными встречами. Но за столом переговоров с Россией их не было.После этого европейские лидеры договорились сформировать собственную группу для будущих переговоров. В нее вошли Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша, а также представители европейских институтов.Однако вопрос об их непосредственном участии в диалоге с Москвой остается открытым. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 16 ноября подчеркнул, что Россия пока не соглашалась расширять трехсторонний формат и хотела бы сначала понять, какой вклад европейцы действительно собираются внести в урегулирование.При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже пообещала продолжать максимальную поддержку Киева и давление на Россию. Такая позиция вызывает вопросы в Москве, где неоднократно указывали на противоречие между заявлениями европейцев о стремлении к миру и намерением продолжать поставки оружия Украине.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября.

https://ukraina.ru/20261116/evropa-rvetsya-za-stol-peregovorov-s-rossiey-no-prodolzhaet-grozit-moskve-davleniem-1084521687.html

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новости, москва, россия, украина, владимир мединский, джаред кушнер, юрий ушаков, еврокомиссия, нато, ес