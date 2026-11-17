Европейцев отправили в бар: Мединский высмеял незваных гостей на переговорах по Украине
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкБрифинг по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Европейские политики так настойчиво добиваются места за столом переговоров по Украине, что в Москве им уже предложили более подходящее место. Помощник президента РФ Владимир Мединский с иронией прокомментировал появление представителей ЕС в Абу-Даби, где 10–11 ноября проходили переговоры России, США и Украины
Поводом для насмешки стало присутствие европейских представителей в столице ОАЭ. Пока российская, американская и украинская делегации обсуждали пути завершения конфликта, политики из ЕС также находились в Абу-Даби, но непосредственно к трехсторонним переговорам допущены не были.
Мединский признался, что российская сторона даже не вполне понимает, в каком качестве европейцы приехали на встречу. Никаких официальных переговоров с ними Москва не проводила, а конкретных предложений по достижению мира от европейских столиц так и не получила.
"Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому непонятно, что обсуждать. Если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы", — заявил глава российской делегации.
По данным китайского издания Sohu, замечание вызвало смех в зале, а некоторые западные представители не смогли сдержать улыбку. Мединский при этом дал понять, что Москва не закрывает дверь перед европейцами окончательно. Если у них появятся конкретные предложения, российская сторона готова их рассмотреть.
Пока же, по мнению помощника президента, европейским политикам стоило бы поучиться у американских переговорщиков стремлению добиться практического результата. Любопытно, что сложности европейцев отметил и представитель США Джаред Кушнер. Он предложил странам ЕС для начала определиться, кто именно будет говорить от их имени.
Причем задачу эту американский переговорщик оценил весьма своеобразно. По его словам, согласовать единую кандидатуру для Европы было бы даже большим достижением, чем убедить Москву допустить европейских представителей к переговорам.
В Брюсселе, однако, считают, что Европа уже принимала участие в дипломатическом процессе в Абу-Даби. Представители ЕС, нескольких европейских стран и НАТО действительно проводили консультации с американской и украинской делегациями перед основными встречами. Но за столом переговоров с Россией их не было.
После этого европейские лидеры договорились сформировать собственную группу для будущих переговоров. В нее вошли Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша, а также представители европейских институтов.
Однако вопрос об их непосредственном участии в диалоге с Москвой остается открытым. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 16 ноября подчеркнул, что Россия пока не соглашалась расширять трехсторонний формат и хотела бы сначала понять, какой вклад европейцы действительно собираются внести в урегулирование.
Вчера, 10:19Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлениемЕвросоюз намерен занять активное место в переговорах по урегулированию украинского конфликта, одновременно продолжая военную и финансовую поддержку Киева и усиливая давление на Москву. О планах Брюсселя 16 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже пообещала продолжать максимальную поддержку Киева и давление на Россию. Такая позиция вызывает вопросы в Москве, где неоднократно указывали на противоречие между заявлениями европейцев о стремлении к миру и намерением продолжать поставки оружия Украине.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября.
Подписывайся на