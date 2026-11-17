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Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева и ЕС в Берлине - Axios
Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева и ЕС в Берлине - Axios - 17.11.2026 Украина.ру
Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева и ЕС в Берлине - Axios
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в предстоящий четверг проведут в столице Германии переговоры с делегациями Украины и европейских государств, пишет издание Axios
2026-11-17T10:10
2026-11-17T10:10
2026-11-17T10:21
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Как пояснил источник в американской администрации, ключевая задача берлинской встречи заключается в проработке механизмов безопасности, призванных исключить возобновление боевых действий. Кроме того, стороны намерены утвердить дорожную карту по восстановлению украинской экономики.Одновременно с этим Вашингтон продолжает диалог с Москвой относительно будущего устройства европейской безопасности. Тем не менее формат прямого подключения Евросоюза к контактам с Россией все еще не определен. Ранее Уиткофф и Кушнер утверждали, что в Москве не возражают против присутствия европейских представителей за общим столом переговоров. Однако помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее опроверг наличие каких-либо договоренностей о встрече с европейцами.Подробнее - в материале Поиск прочного мира и сложности Европы: Ушаков прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, сша, германия, стив уиткофф, джаред кушнер, юрий ушаков, ес, украина.ру
Новости, Москва, США, Германия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Юрий Ушаков, ЕС, Украина.ру
Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева и ЕС в Берлине - Axios
10:10 17.11.2026 (обновлено: 10:21 17.11.2026)
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в предстоящий четверг проведут в столице Германии переговоры с делегациями Украины и европейских государств, пишет издание Axios
Как пояснил источник в американской администрации, ключевая задача берлинской встречи заключается в проработке механизмов безопасности, призванных исключить возобновление боевых действий.
Кроме того, стороны намерены утвердить дорожную карту по восстановлению украинской экономики.
Одновременно с этим Вашингтон продолжает диалог с Москвой относительно будущего устройства европейской безопасности.
Тем не менее формат прямого подключения Евросоюза к контактам с Россией все еще не определен. Ранее Уиткофф и Кушнер утверждали, что в Москве не возражают против присутствия европейских представителей за общим столом переговоров. Однако помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее опроверг наличие каких-либо договоренностей о встрече с европейцами.