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Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева и ЕС в Берлине - Axios

Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева и ЕС в Берлине - Axios - 17.11.2026 Украина.ру

Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева и ЕС в Берлине - Axios

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в предстоящий четверг проведут в столице Германии переговоры с делегациями Украины и европейских государств, пишет издание Axios

2026-11-17T10:10

2026-11-17T10:10

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Как пояснил источник в американской администрации, ключевая задача берлинской встречи заключается в проработке механизмов безопасности, призванных исключить возобновление боевых действий. Кроме того, стороны намерены утвердить дорожную карту по восстановлению украинской экономики.Одновременно с этим Вашингтон продолжает диалог с Москвой относительно будущего устройства европейской безопасности. Тем не менее формат прямого подключения Евросоюза к контактам с Россией все еще не определен. Ранее Уиткофф и Кушнер утверждали, что в Москве не возражают против присутствия европейских представителей за общим столом переговоров. Однако помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее опроверг наличие каких-либо договоренностей о встрече с европейцами.Подробнее - в материале Поиск прочного мира и сложности Европы: Ушаков прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву на сайте Украина.ру.

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новости, москва, сша, германия, стив уиткофф, джаред кушнер, юрий ушаков, ес, украина.ру