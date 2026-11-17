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Киев хотел ударить по России с суши и моря: ФСБ раскрыла детали тайной операции

Киев хотел ударить по России с суши и моря: ФСБ раскрыла детали тайной операции - 17.11.2026 Украина.ру

Киев хотел ударить по России с суши и моря: ФСБ раскрыла детали тайной операции

Украинские спецслужбы готовили серию одновременных атак на российские военные аэродромы, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море. На операцию, по данным Телеграм-канала SHOT, Киев потратил около 2,5 миллиона долларов

2026-11-17T09:19

2026-11-17T09:19

2026-11-17T09:19

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В публикации канала уточняется, что российские силовики задержали четырех предполагаемых агентов, еще двое были ликвидированы. Подготовка атак, как утверждается, находилась под контролем ФСБ с начала года.Масштаб планов можно оценить по количеству оружия, которое, по данным спецслужбы, поступило завербованным исполнителям. Речь идет о более чем 700 килограммах взрывчатки и свыше 40 ударных беспилотниках. Все это предполагалось использовать для серии атак сразу на нескольких направлениях.Одной из главных целей должны были стать российские военные аэродромы. Для ударов по ним беспилотники собирались разместить в Адыгее и Краснодарском крае. Предполагалось, что запуск с российской территории позволит приблизить дроны к выбранным объектам.Отдельный удар готовили и на воде. По информации SHOT, организаторы намеревались переоборудовать гидроциклы в безэкипажные катера, начиненные взрывчаткой. С их помощью планировалось атаковать корабли российского Военно-морского флота и гражданские суда в Каспийском море.При этом операция не ограничивалась одним регионом. Задержания предполагаемых участников прошли в Адыгее, Дагестане, Ростове-на-Дону и Краснодарском крае. Во время обысков у них, как сообщается, обнаружили оборудование и комплектующие для сборки ударных беспилотников.По данным SHOT, организацией сорванных атак руководили представители украинских спецслужб — генералы СБУ и Главного управления разведки Ульяницкий и Лордкепанидзе. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября.

https://ukraina.ru/20261117/teper-zelenskogo-mogut-vykrast-amerikantsy-otkroveniya-glavy-narkokartelya-stali-bedoy-kievskogo-1084539185.html

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новости, краснодарский край, каспийское море, киев, сбу, вмф, фсб, диверсия, диверсанты, теракт