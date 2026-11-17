https://ukraina.ru/20261117/vs-rf-nochyu-udarili-po-ukrainskim-zavodam-raket-i-bpla-1084544220.html
ВС РФ ночью ударили по украинским заводам ракет и БПЛА
ВС РФ ночью ударили по украинским заводам ракет и БПЛА - 17.11.2026 Украина.ру
ВС РФ ночью ударили по украинским заводам ракет и БПЛА
Российские военные в ночь на вторник провели масштабную атаку по ключевым объектам на территории Украины, задействовав высокоточное вооружение воздушного и наземного базирования, а также беспилотники, указало 17 ноября Министерство обороны РФ
2026-11-17T08:55
2026-11-17T08:55
2026-11-17T08:55
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Целью ударов стали украинские предприятия военно-промышленного комплекса, где налажен выпуск крылатых ракет, а также беспилотников средней и большой дальности.Кроме того, огонь велся по транспортным узлам в Киеве, Запорожье, Днепропетровской и Черкасской областях. Под поражение также попали элементы энергетической системы, портовые объекты и морские суда, задействованные для нужд украинской армии.О других успехах ВС РФ - в материале С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, киев, украина.ру, владимир зеленский, сво, спецоперация
Россия, Украина, Киев, Украина.ру, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация
ВС РФ ночью ударили по украинским заводам ракет и БПЛА
Российские военные в ночь на вторник провели масштабную атаку по ключевым объектам на территории Украины, задействовав высокоточное вооружение воздушного и наземного базирования, а также беспилотники, указало 17 ноября Министерство обороны РФ
Целью ударов стали украинские предприятия военно-промышленного комплекса, где налажен выпуск крылатых ракет, а также беспилотников средней и большой дальности.
Кроме того, огонь велся по транспортным узлам в Киеве, Запорожье, Днепропетровской и Черкасской областях.
Под поражение также попали элементы энергетической системы, портовые объекты и морские суда, задействованные для нужд украинской армии.