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Соскин припечатал киевские власти за некомпетентность и провал ПВО
Соскин припечатал киевские власти за некомпетентность и провал ПВО - 17.11.2026 Украина.ру
Соскин припечатал киевские власти за некомпетентность и провал ПВО
Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны перед масштабным ударом российских войск, заявил в YouTube бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин
2026-11-17T07:59
2026-11-17T07:59
2026-11-17T08:01
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По его словам, руководство страны намеренно замалчивает реальное положение дел. Политолог охарактеризовал действующую власть как крайне некомпетентную, добавив, что чиновники думают лишь о том, как подольше удержаться у "корыта".Эксперт убежден, что в сложившейся обстановке Киеву необходимо пойти на подписание мирного договора с Москвой. Однако, как подчеркнул Соскин, Владимиру Зеленскому такое развитие событий попросту невыгодно.В ночь на вторник российская армия нанесла ракетные удары по двум ключевым переправам украинской столицы — Южному и Северному мостам. Факт поражения этих объектов официально подтвердил и киевский градоначальник Виталий Кличко.О других успехах ВС РФ - в материале С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, соскин, владимир зеленский, леонид кучма, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Киев, Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Украина.ру
Соскин припечатал киевские власти за некомпетентность и провал ПВО
07:59 17.11.2026 (обновлено: 08:01 17.11.2026)
Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны перед масштабным ударом российских войск, заявил в YouTube бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин
По его словам, руководство страны намеренно замалчивает реальное положение дел.
Политолог охарактеризовал действующую власть как крайне некомпетентную, добавив, что чиновники думают лишь о том, как подольше удержаться у "корыта".
Эксперт убежден, что в сложившейся обстановке Киеву необходимо пойти на подписание мирного договора с Москвой. Однако, как подчеркнул Соскин, Владимиру Зеленскому такое развитие событий попросту невыгодно.
В ночь на вторник российская армия нанесла ракетные удары по двум ключевым переправам украинской столицы — Южному и Северному мостам. Факт поражения этих объектов официально подтвердил и киевский градоначальник Виталий Кличко.