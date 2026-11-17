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Песков объяснил, почему Европе не светит значимая роль в переговорах по Украине
Песков объяснил, почему Европе не светит значимая роль в переговорах по Украине - 17.11.2026 Украина.ру
Песков объяснил, почему Европе не светит значимая роль в переговорах по Украине
Европейские страны вряд ли смогут занять весомую позицию в процессе разрешения украинского конфликта, пока их действия направлены на стратегическое поражение Москвы, заявил в беседе с Первым каналом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
2026-11-17T09:40
2026-11-17T09:40
2026-11-17T10:03
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По словам пресс-секретаря президента РФ, лидеры Евросоюза сейчас активно пытаются определить свою роль в вопросе урегулирования и довольно ревностно наблюдают за развитием ситуации. Однако, как подчеркнул Песков, выбранный ими курс носит откровенно немирный характер, поскольку Брюссель продолжает делать ставку на усиление давления на Россию. С подобным подходом рассчитывать на серьезное влияние в переговорном процессе европейцам не приходится.Отдельно представитель Кремля затронул тему западных ограничений. Он отметил, что практика введения санкций против России и ряда других государств наглядно доказала полную несостоятельность попыток применять экономические рычаги в качестве оружия на международной арене.Подробнее о позиции Запада - в материале "Им все равно, когда закончится СВО": эксперт объяснил, чего хочет Европа на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, кремль, дмитрий песков, ес, украина.ру
Новости, Россия, Европа, Кремль, Дмитрий Песков, ЕС, Украина.ру
Песков объяснил, почему Европе не светит значимая роль в переговорах по Украине
09:40 17.11.2026 (обновлено: 10:03 17.11.2026)
Европейские страны вряд ли смогут занять весомую позицию в процессе разрешения украинского конфликта, пока их действия направлены на стратегическое поражение Москвы, заявил в беседе с Первым каналом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
По словам пресс-секретаря президента РФ, лидеры Евросоюза сейчас активно пытаются определить свою роль в вопросе урегулирования и довольно ревностно наблюдают за развитием ситуации.
Однако, как подчеркнул Песков, выбранный ими курс носит откровенно немирный характер, поскольку Брюссель продолжает делать ставку на усиление давления на Россию.
С подобным подходом рассчитывать на серьезное влияние в переговорном процессе европейцам не приходится.
Отдельно представитель Кремля затронул тему западных ограничений. Он отметил, что практика введения санкций против России и ряда других государств наглядно доказала полную несостоятельность попыток применять экономические рычаги в качестве оружия на международной арене.