https://ukraina.ru/20261117/energeticheskie-voyny-evropa-khochet-perezhit-zimu-za-schet-ukrainy-1084544623.html

Энергетические войны: Европа хочет пережить зиму за счет Украины

Энергетические войны: Европа хочет пережить зиму за счет Украины - 17.11.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Европа хочет пережить зиму за счет Украины

В украинских ПХГ ныне около 5 млрд кубов европейского газа. Учитывая сокращение экономической активности на Украине, на рынке ЕС может оказаться и часть газа, который киевские власти накопили для внутреннего потребления

2026-11-17T09:14

2026-11-17T09:14

2026-11-17T09:15

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Ростехнадзор начал лицензирование энергоблока №3 ЗАЭСНа Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начала работу комиссия Ростехнадзора в рамках лицензирования энергоблока №3. Проверка необходима для подтверждения соответствия блока требованиям российского законодательства и нормам безопасности, сообщили на станции 16 ноября.Комиссия проверит достоверность сведений, представленных эксплуатирующей организацией для получения лицензии на эксплуатацию энергоблока. Работа специалистов продлится около двух недель. Получить лицензию на эксплуатацию блока №3 Запорожской АЭС планируется в марте будущего года.ЗАЭС включает 6 энергоблоков на базе реакторов типа ВВЭР-1000. Их суммарная установленная мощность составляет порядка 6 ГВт, благодаря чему станция является крупнейшей атомной электростанцией Европы как по количеству блоков, так и по совокупной мощности.Несмотря на напряженность вокруг станции, Росатом продолжает подготовку ЗАЭС к работе в режиме генерации в соответствии с российскими нормативными требованиями. В декабре 2025 года Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию 1-го энергоблока ЗАЭС сроком на 10 лет, в феврале 2026-го аналогичное разрешение получил 2-й энергоблок, в октябре – 6-й энергоблок. Также лицензированы сухое хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиационные источники станции. Оформление лицензий для остальных трех блоков планируется завершить в 2026–2027 гг.Возобновление выработки электроэнергии на Запорожской АЭС зависит от стабилизации ситуации вокруг станции. В феврале этого года в ходе переговоров по урегулированию в Абу-Даби вопросы по ЗАЭС рассматривались, но общего понимания по управлению станцией стороны не достигли. Агентство Reuters тогда сообщало, что обсуждалась схема разделения вырабатываемой ЗАЭС электроэнергии между РФ и Украиной.Каждая выдача Ростехнадзором лицензий на эксплуатацию объектов ЗАЭС вызывает протесты Киева и заявления о том, что "любые попытки возобновления эксплуатации реакторов являются заведомо безответственными и создают реальную угрозу ядерной аварии с трансграничными последствиями".При этом украинские вооружённые формирования продолжают удары по ЗАЭС и её сотрудникам. Всего с апреля 2026 года погибло уже 15 работников станции. Только за последние две недели погибли 5 сотрудников. Целенаправленные атаки на персонал станции генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв назвал ликвидацией главной системы ядерной безопасности ЗАЭС.Чешская компания, обманувшая "Газпром", хочет увеличить добычу газа на УкраинеЧехия рассчитывает расширить добычу природного газа своими компаниями на Украине до 1 млрд кубометров в год. Об этом заявил первый вице-премьер и министр промышленности и торговли страны Карел Гавличек во время визита во Львов 11 ноября.Гавличек возглавлял делегацию примерно из 50 чешских компаний, более половины которых связаны с энергетикой. В ходе визита стороны обсуждали не только добычу углеводородов, но и восстановление и модернизацию украинской энергосистемы, а также сотрудничество в области энергетических технологий."Мы бы хотели, чтобы добыча продолжалась и расширялась на другие части Украины и чтобы мы вышли от сотен тысяч кубических метров, например, к миллиарду кубических метров газа. В конечном итоге этот газ мог бы использоваться и в Чехии", – сказал Гавличек после встречи с главой администрации Львовской области Максимом Козицким.В первую очередь речь идет о чешской компании Moravské naftové doly (MND), которая работает на украинском рынке с 2014 года. Сейчас компания ведет добычу во Львовской области.По словам чешского министра, Прага заинтересована в расширении деятельности MND за пределами Львовской области. На переговорах с украинским премьер-министром Сергеем Корецким и вице-премьером, министром энергетики Денисом Шмыгалем Гавличек обсуждал получение новой лицензии на добычу для MND.MND Group – нефтегазовая компания из города Годонина в Южноморавском крае Чехии, известная в Европе прежде всего добычей углеводородов и подземными хранилищами газа (ПХГ). Входит в холдинг KKCG Карела Комарека. На украинском рынке MND работает с 2014 года, и ее присутствие в последние годы стало заметной частью чешско-украинского энергетического сотрудничества.Тогда MND Group купила 80% львовской компании Horyzonty и получила первые четыре лицензии на разведку и добычу природного газа, к которым в 2021-м добавили ещё две. Сейчас у неё восемь лицензий почти на 400 км2, в основном во Львовской области. За время работы объем добычи газа вырос до примерно 340 тыс. кубометров в сутки.Добычу ведет львовское ООО "Горизонты" из группы "Захиднадрасервис", им владеют холдинг KKCG Комарека (80%, через чешскую дочку MND Ukraine a.s.) и львовский бизнесмен, отец главы региона – Зиновий Козицкий (20%).Основной действующий актив компании, где идёт промышленная добыча, – Береговское газовое месторождение во Львовской области. В сентябре группа "Нафтогаз" подписала необязывающий меморандум о сотрудничестве с MND Group о возможной продаже чешской компании доли в трёх соглашениях о разделе продукции, которые держит "Укргаздобыча". 11 ноября в украинских СМИ появилась информация, что MND Ukraine готовится начать новый проект по добыче природного газа в Полтавской области.Стоит отметить, что в России MND Group известна тем, что она "размыла" долю участия "Газпрома" в чешском ПХГ Дамборжице у города Годонина и в 2024 году вынудила российскую компанию выйти из этого проекта. В 2016 году "Газпром" закончил строительство этого ПХГ на базе истощённого нефтяного месторождения. Активная ёмкость хранилища – около 456 млн м3. Мощность отбора – 7,6 млн м3/сутки, мощность закачки – 4,6 млн м3/сутки. Технология на объекте современная и гибкая, переключать режим с отбора на закачку и обратно можно примерно за два часа.Европа уже сожгла 10% накопленных за лето объёмов газа. Рассчитывает на украинские ПХГ?Европа ускоренно отбирает газ из подземных хранилищ газа, уже израсходовав 10% накопленных за лето объёмов, а сами запасы находятся на минимальном уровне с 2011 года. При этом в ПХГ Украины – самые большие запасы с 2020 года, и почти треть из них принадлежит европейским компаниям.Судя по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), с начала отопительного сезона 28 октября Европа отобрала из ПХГ около 6 млрд кубометров газа. Нетто-отбор приблизился к 5 млрд кубов, что более чем вдвое выше средних пятилетних значений. Суммарный отбор в 1,8 раза превышает средний показатель за предыдущие 5 лет. Таким образом, европейские страны израсходовали уже 10% от 51,2 млрд кубометров газа, закачанных за лето к началу холодов. Пик заполнения осенью составлял 74,96%, но менее чем за три недели запасы существенно сократились.По состоянию на 15 ноября ПХГ Европы были заполнены на 70,55%. Это на 18,01 п. п. ниже среднего за пять лет и на 11,45 п. п. ниже, чем годом ранее (82%). Значение является минимальным для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 75,36 млрд кубометров газа, что на 13 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году, и это минимум с 2013 года.Еврокомиссия требует заполнения ПХГ на 90% к 1 декабря (с допустимой гибкостью 10%). Для сезона 2026–2027 нетто-закачка должна была составить не менее 68 млрд куб. м. ЕК снизила порог заполнения до 80%, но и этого не удалось достичь. Компании не пополняли хранилища в нужных объемах из-за экономической невыгодности. Обычно трейдеры покупают газ летом дешевле и продают зимой дороже, но в 2026 году из-за военного конфликта США с Ираном и нестабильности рынка летне-зимний спред исчез. Более того, газ для будущей зимы стал дешевле, чем для текущего лета-осени.Ситуация напоминает кризис осени 2021 года. Тогда Европа также подошла к отопительному сезону с низкими запасами: заполненность ПХГ около 74% (минимум за 5 лет), в Германии и вовсе около 64% в сентябре и 70% к ноябрю. Оба периода сопровождались резким ростом и нестабильностью цен. Однако в 2021-м оставалась надежда на рыночные механизмы и дополнительные поставки "Газпрома", при этом заявления Владимира Путина о готовности увеличить прокачку немедленно снижали цены. В 2026 году этот инструмент исчез: Европа законодательно закрепила отказ от российского газа, и поставки из РФ упали со 164 млрд куб. м в 2021-м до 38 млрд куб. м в 2025-м. Теперь ЕС зависит от конкуренции за американский СПГ с Азией, где цены часто выше.Правда, у ЕС есть небольшая "заначка" газа в украинских ПХГ, где запасы на начало отопительного сезона составили 16 млрд кубометров газа, что является самым высоким показателем с 2020 года. Около 5 млрд кубометров из них хранилось в режиме т.н. таможенного склада, и бо́льшая часть из этого объёма принадлежит иностранным трейдерам и европейским компаниям.Учитывая резкое сокращение экономической активности на Украине, на европейском рынке в итоге может оказаться и часть газа, который киевские власти накопили для внутреннего потребления. Возможно, именно поэтому европейцы активно выделяют гранты Киеву на закупку газа, – ведь у Брюсселя достаточно рычагов, чтобы в случае реальных проблем в ЕС зимой воспользоваться украинскими запасами.Не далее как 10 ноября группа "Нафтогаз" подписала грантовое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на 23 млн евро. Средства предоставлены правительством Нидерландов и пойдут на приобретение дополнительных объёмов природного газа. Но чаще всего деньги на газ Украине давала Норвегия.В 2025–2026 годах Киев безвозмездно получил от Европы на закупку газа почти полмиллиарда евро.

https://ukraina.ru/20260929/voyna-na-istoschenie-ili-obmen-yadernymi-udarami-safranchuk-o-trekh-stsenariyakh-dlya-rossii-ukrainy-i-1083495091.html

https://ukraina.ru/20261116/ni-tsenta-ukraine-tochka-strany-evropy-kotorye-sponsirovali-kiev-teper-otkazyvayutsya-davat-dengi-1084516342.html

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Олег Хавич

эксклюзив, европа, украина, львовская область, ес, газпром, запорожская аэс