https://ukraina.ru/20261117/byvshiy-silovik-raskryl-kak-sbu-podmyala-pod-sebya-narkopotoki-na-ukraine-1084542838.html

Бывший силовик раскрыл, как СБУ подмяла под себя наркопотоки на Украине

Бывший силовик раскрыл, как СБУ подмяла под себя наркопотоки на Украине - 17.11.2026 Украина.ру

Бывший силовик раскрыл, как СБУ подмяла под себя наркопотоки на Украине

Международные каналы нелегальных поставок запрещенных веществ на Украину полностью контролирует Служба безопасности страны (СБУ), рассказал бывший подполковник ведомства Василий Прозоров, передает 17 ноября РИА Новости

2026-11-17T07:28

2026-11-17T07:28

2026-11-17T07:28

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Он объяснил, что такие условия создало само украинское законодательство. По закону расследовать преступления, связанные с контрабандой наркотиков, имеет право только СБУ. Ни полиция, ни НАБУ, ни Государственное бюро расследований к подобным делам не допускаются.По словам Прозорова, в этой ситуации действует известный принцип: "кто что охраняет, тот то и имеет". В результате отсутствия контроля со стороны других ведомств все трансграничные маршруты наркотрафика оказались сосредоточены в руках спецслужбы.При этом СБУ регулярно становится фигурантом громких коррупционных разбирательств. Так, по итогам операции "Карфаген", которую провели сотрудники НАБУ, вскрылась причастность офицеров службы к незаконному прикрытию деятельности мошеннических колл-центров.Подробнее - в материале Фигурант дела НАБУ раскрыл миллиардные доходы мошеннических колл-центров на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, василий прозоров, набу, сбу, украина.ру