https://ukraina.ru/20261117/kiev-gotovitsya-k-sverkhmassovym-udaram-ekspert-o-tom-chem-rossiya-otvetit-na-ataki-vsu-1084539009.html

Киев готовится к сверхмассовым ударам: эксперт о том, чем Россия ответит на атаки ВСУ

Киев готовится к сверхмассовым ударам: эксперт о том, чем Россия ответит на атаки ВСУ - 17.11.2026 Украина.ру

Киев готовится к сверхмассовым ударам: эксперт о том, чем Россия ответит на атаки ВСУ

Удары по складам с БПЛА снижают возможности ВСУ, но противник уже готовится к сверхмассовым ударам – и если на завод прилетит 400–500 дронов, обычная ПВО просто захлебнется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, экс-командир дивизиона С-300, автор ТГ-канала "Как на самом-то деле?" Игорь Гарнов

2026-11-17T05:40

2026-11-17T05:40

2026-11-17T05:40

новости

россия

прибалтика

запад

главные новости

главное

аналитика

аналитики

украина аналитика

аналитика событий на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/05/1084280512_0:70:1352:831_1920x0_80_0_0_343e303bf876483c0e4a5056e016fbf1.jpg

Разговор о том, как защитить российские объекты от дроновых атак ВСУ, эксперт свёл к главному: противник готовится к сверхмассовым ударам, поэтому нужно срочно переходить к крепостной ПВО.Гарнов подтвердил: удары по складам с БПЛА действительно снижают возможности ВСУ. "Конечно, это снижает возможности ВСУ", – заявил собеседник Украина.ру.По его словам, пока противник не может наладить логистику по дальнолетам и обеспечить массовый запуск. "Для этого нужно много стартовиков и операторов. Пока они это не организовали", – пояснил он.Однако, отметил Гарнов, противник тренируется. "Налеты, которые мы перечислили – это и есть подготовка к сверхмассовым ударам", – подчеркнул эксперт.Он привёл пример, как это может выглядеть: "Пуск БПЛА с позиций где-то в Прибалтике и одновременно пуск с засадных позиций, когда остановилась фура где-то на лесной дороге и стреляет"."Если на завод прилетит 400-500 дронов, обычная ПВО захлебнется на первой сотне. Поэтому нужно срочно переходить к крепостной ПВО", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ" на сайте Украина.ру.Запад стремится переиграть Россию за столом переговоров с помощью странных географических манипуляций. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Юрий Светов: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли" на сайте Украина.ру.

россия

прибалтика

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, прибалтика, запад, главные новости, главное, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, дзен, украина.ру дзен