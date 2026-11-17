https://ukraina.ru/20261117/rossiya-esche-ne-pokazala-vsyu-silu-v-kremle-soglasilis-s-neozhidannym-priznaniem-trampa-1084547714.html

Россия еще не показала всю силу: в Кремле согласились с неожиданным признанием Трампа

Россия еще не показала всю силу: в Кремле согласились с неожиданным признанием Трампа - 17.11.2026 Украина.ру

Россия еще не показала всю силу: в Кремле согласились с неожиданным признанием Трампа

Россия могла бы действовать на Украине значительно жестче, чем сейчас, и даже глава Белого дома Дональд Трамп это признает. В Кремле согласились с оценкой американского президента, который заявил, что глава государства Владимир Путин далеко не полностью использует возможности российской армии

2026-11-17T10:56

2026-11-17T10:56

2026-11-17T10:56

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Поводом для обсуждения стали слова американского лидера, прозвучавшие 16 ноября в Вашингтоне. Журналисты спросили Трампа, что могло бы заставить Путина смягчить позицию по Украине. Однако президент США вместо критики Москвы обратил внимание на то, что Россия, по его мнению, и без того действует сдержаннее, чем могла бы."Думаю, он немного отошел от конфронтации. Он мог бы действовать жестче. Или даже — намного жестче", — заявил Трамп.Американский лидер добавил, что видит у российского президента желание добиться завершения конфликта. По его оценке, Москва заинтересована в соглашении, хотя и продолжает отстаивать собственные условия урегулирования.В Кремле спорить с такой характеристикой не стали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Трампа ответил предельно коротко.Между тем в России уже не раз звучали призывы существенно усилить давление на Киев. Особенно активно эту тему поднимали после украинских атак на российские регионы.Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев еще в конце августа выступил за более жесткое применение военной силы. По его мнению, удары должны быть настолько серьезными, чтобы украинское руководство осознало невозможность дальнейшего сопротивления."Надо будет бить — будем бить. И это не обсуждается", — заявил тогда парламентарий.Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предупредил, что ядерный удар по Украине может обернуться полномасштабной войной. По его словам, уничтожение отдельного города или района не решит основных задач, зато создаст угрозу гораздо более серьезного столкновения.Другой депутат, Андрей Колесник, также подчеркивал, что о немедленном применении ядерного оружия речи не идет. Однако он отмечал, что у России остаются и другие средства для усиления ударов, включая ракетный комплекс "Орешник".В сентябре Колесник допустил возможность применения этого вооружения после атак ВСУ на Новороссийск и Сочи. Позднее Журавлев вновь призвал усилить удары по украинской военной логистике, объяснив свою позицию продолжающимися атаками на российскую территорию.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября.

https://ukraina.ru/20261117/bez-putina-nichego-ne-vyydet-stubb-zhestko-osadil-evropeyskikh-politikov-1084545028.html

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украина, новости, россия, кремль, дональд трамп, владимир путин, алексей журавлёв, вооруженные силы украины, госдума