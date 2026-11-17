https://ukraina.ru/20261117/sily-pvo-tolko-pod-moskvoy-sbili-bolee-trkhsot-vrazheskikh-bpla--sobyanin-1084542984.html

Силы ПВО только под Москвой сбили более трёхсот вражеских БПЛА — Собянин

Силы ПВО только под Москвой сбили более трёхсот вражеских БПЛА — Собянин - 17.11.2026 Украина.ру

Силы ПВО только под Москвой сбили более трёхсот вражеских БПЛА — Собянин

Киевский режим этой ночью предпринял очередную масштабную попытку атаковать Москву. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин утром 17 ноября опубликовал в канале на платформе "Макс"

2026-11-17T07:45

2026-11-17T07:45

2026-11-17T07:52

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сергей собянин

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минобороны рф

калужская область

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Первая информация о работе ПВО по вражеским дронам непосредственно на подступах к столице было опубликовано градоначальникам в 20:11 мск."В период с 17:00 16 ноября по 07:00 17 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. Большая часть из них уничтожена ВКС ПВО Минобороны на дальних рубежах. 321 беспилотник нейтрализован на подлёте к Москве", — говорится в итоговом сообщении Собянина."При защите города кроме сил ВКС ПВО Минобороны хорошо показали себя бойцы недавно созданного Барс Москва. За последние 2 дня ими сбито около 300 вражеских беспилотников", — добавил мэр.По данным губернатора Владислава Шапши, только в Калужской области, которая расположена на одном из основных маршрутов атаки на столицу, силы ПВО и мобильные огневые группы ночью уничтожили 293 украинских беспилотника.Глава Тульской области сообщил, что за ночь над Тульской областью было уничтожено ещё 39 дронов.Все аэропорты Москвы, которые ночью были закрыты для полётов или обслуживали рейсы в режиме "по согласованию", возобновили работу без ограничений.Накануне силы ПВО отразили крупнейшую ночную атаку на Россию, когда только к Москве пытались прорваться около 600 БПЛА, большая часть из которых была уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 191 вражеский беспилотник зенитчики "приземлили" уже на подлёте к столице.Подробнее об этом - в публикации Почти полторы тысячи целей: ВС РФ отразили самую массовую атаку дронов ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261117/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084541255.html

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москва

московская область

калужская область

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украина.ру, пво, сво, спецоперация, россия, москва, сергей собянин, московская область, минобороны рф, калужская область, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, киевский режим