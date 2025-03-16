https://ukraina.ru/20250316/1061801249.html

Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку

Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку - 16.03.2025 Украина.ру

Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку

Трамп правильно сказал, что все играют в покер. В этой игре победит тот, у кого лучше карты и кто сможет просидеть с покер-фейсом. У Украины козырей нет совсем. А у нас для игры с американцами карты намного лучше, чем были еще недавно, считает ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-03-16T07:00

2025-03-16T07:00

2025-03-16T07:00

интервью

сумы

сумская область

курская область

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

логистика

россия

донбасс

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее президент Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировкой войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Он подчеркнул, что рассчитывает на исполнение всех задач, стоящих перед российской армией и что территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника.- Виктор Борисович, когда мы говорим о гипотетических операциях ВС РФ в Сумской области, то первое, что приходит в голову – двигаться по тем же дорогам, по которым ВСУ заходили на территорию Курской области (Белополье, Юнаковка, Мирополье). Понятно, что Сумы мы брать не будем. Но можем ли мы за счет этого продвижения истощить вражескую армию?- Начнем с Юнаковки. Нам ее придется брать в любом случае, если мы хотим добить группировку вторжения, потому что этот поселок был ее логистическим хабом. Это самая короткая дорога до Сум, но, как известно, самый короткий путь не всегда самый верный.Чтобы взять Юнаковку, надо взять Басовку и Локню – населенные пункты, которые располагаются на двух берегах реки Локня. Асфальтированная дорога находится на правом ее берегу, а в поселке Локня через мост уходит на левый берег. Если ВСУ взорвут этот мост, это уже затруднит наше продвижение. Двигаться к Юнаковке по прямой дороги от Суджи – тоже небезопасно, потому что там открытая местность.Предположим, что Юнаковку мы возьмем. В этом случае мы выйдем на линию "Хотень-Писаревка-Храповщина", которая стоит на реке Олешня. Точнее, в советское время эту маленькую речку перекрыли, чтобы сделать из нее запруды для сахарных заводов (грубо говоря, вода для радиатора). Штурмовать этот рубеж тоже будет проблематично.А по дороге от Храповщины через Могрицу и Великую Черетницу этот рубеж тоже будет трудно обойти, потому что там сплошные леса и реки.Через Мирополье нам к Сумам пройти будет тяжело, потому что нам придется форсировать реку Псел в двух местах.Что касается Белополья (с нашей стороны – это Теткино в Курской области), то от них до Сум дойти будет проще. Но Белополье и Ворожба – это одна большая агломерация. И там нам тоже будет трудно развернуться, потому что нас поджимает река Сейм. Если там что-то и делать, то только в качестве отвлекающего удара.По дороге через Краснополье и Верхнюю Сыроватку (с нашей стороны – Красная Яруга) пройти к Сумам тоже будет трудно, потому что там нам придется форсировать две реки.Поэтому наиболее перспективным вариантом мне видится наступление на Великую Писаревку (с нашей стороны – это Грайворон), которая стоит на дороге между Сумами и Харьковом через Богодухов. Если мы ее физически перережем, противнику придется ездить в Харьков аж через Ахтырку – малую родину Виктора Ющенко. Но и ту же Великую Писаревку взять будет не так просто, потому что это большая агломерация.Кстати, когда мы заходили в Ахтырку в 2022 году, ее население было настроено к нам крайне враждебно, потому что там много нациков среди местной власти.А второй удар (если есть силы), можно нанести на Белополье, чтобы растянуть резервы ВСУ.- С окружением самих Сум мы более-менее разобрались. А есть ли в других районах Сумской области точки, чтобы мы могли завязать за них бои и устроить для ВСУ еще одну бахмутскую мясорубку?- Я бы пошел на Глухов прямо по трассе "Брянск-Киев" через Бачевск и Эсмань. В Эсмани когда-то был аэродром стратегической авиации. А если мы возьмем под контроль развилку между Березой и Глуховым, мы серьёзно нарушим противнику логистику на севере Украины. Но враг предвидит такое развитие событий и наверняка укрепил этот район. Тем более, в этом случае наше снабжение будет висеть на одной дороге.Но вернемся к Сумам. Если мы возьмем Писаревку и Храповщину, это уже будет успех. Потому что в этом случае мы под прикрытием лесов и реки Олешня сможем занять оборонительные позиции и взять под артиллерийский огонь сами Сумы.Дело в том, что от Сум и на Юнаковку, и на Белополье идет практически один перекресток на улице Ковпака. Точнее, улица Ковпака пересекается с Белопольским путем и Курским проспектом. То есть мы можем повторить аналог наступления на Волчанск, когда ВСУ бросятся отбивать Писаревку, а мы будем наносить дистанционное поражение им наступающим порядкам.И, повторюсь, Юнаковку брать придется в любом случае.- Если мы ничего не будем делать в Сумской области, сможем ли мы целиком перетащить Курскую группировку в Донбасс, не раздергивая ее по другим формированиям?- Нет, не сможем. Ее придется раздергивать.Сейчас у нас есть цельный и слаженный механизм с боевым взаимодействием и обустроенной логистикой. Если мы оттуда хотя бы полк перебросим под Донецк, работу группировку предстоит полностью перестраивать. Но, если оставлять эту группировку под Суджей, если мы не пойдем дальше, тоже невыгодно.Быстрее всего перебросить ее под Глухов через Рыльск, чтобы хотя бы обозначить прямую угрозу Киеву.- А под Купянск ее нельзя перебросить, чтобы и с северо-запада не уходить, и продвижению в Донбассе поспособствовать?- Можно. Но у нас в целом логистика медленнее, потому что ВСУ снабжаются по внутренним операционным линиям, а мы – по внешним. Тем более, давайте не забывать, что мы пока еще полностью не освободили Курскую область.Можно сколько угодно говорить о панике в рядах врага, но арьергардные бои он все же ведет. И мы вперед ринутся не можем, потому что у нас в тылах остаются раззвонённые украинские банды. В любом случае мы возьмем некую оперативную паузу, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы. Слишком много территорий мы захватили за такой короткий срок.Причем даже в "Операции Труба" все было 50 на 50, получится/не получится. У нас уже нет эффекта внезапности. Бежать куда-то на плечах отступающего противника – это такой риск. Но если мы быстро прорвемся к Юнаковке, ВСУ побегут дальше.Так что здесь вопрос времени – кто быстрее чей маневр разгадает.- Давайте как-то подытожим наши рассуждения о гипотетических операциях в Сумской области.- Я бы шел на Юнаковку и попробовал бы прощупать их позиции под Глуховом. Чем черт не шутит.- Владимир Путин заявил, что сама по себе идея 30-дневного перемирия правильная и мы ее поддерживаем, но есть вопросы, которые нам необходимо обсудить. На ваш взгляд, как все эти переговоры о переговорах могут повлиять на ход СВО?- Все будет зависеть от того, что нам предложат. У нас будет время подумать, а наши войска ломанутся вперед. Президент же недаром сказал о буферной зоне. Непросто так он приехал на командный пункт и форму надел. Наверняка мы что-то планируем возле Сум.Пока все равно ничего непонятно. Сейчас все будут делать заявления, но никто не скажет, что он на самом деле думает. Трамп же правильно сказал, что все играют в покер. В этой игре победит тот, у кого лучше карты и кто сможет просидеть с покер-фейсом. У Украины, как сказал тот же Трамп, козырей нет совсем. А у нас для игры с американцами карты намного лучше, чем были еще недавно.Также о последствиях освобождения Курской области - в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52

https://ukraina.ru/20230628/1047638412.html

https://ukraina.ru/20250313/1061771338.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сумы, сумская область, курская область, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, логистика, россия, донбасс, киев