https://ukraina.ru/20261103/v-kieve-polnostyu-ostanovleno-dvizhenie-tramvaev-i-trolleybusov-1084264293.html

В Киеве полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов

В Киеве полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов - 03.11.2026 Украина.ру

В Киеве полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о полной остановке движения трамваев и троллейбусов с сегодняшнего вечера, их заменят автобусами

2026-11-03T20:47

2026-11-03T20:47

2026-11-03T20:47

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киев

украина

виталий кличко

укрэнерго

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Производство электроэнергии рухнуло по всей Украине, что привело к критической ситуации в Киеве. "Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также в результате атак в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии", — написал Кличко в своем телеграм-канале.Сегодня Киев остался и без метро. Все три линии остановили движение поездов — "по техническим причинам". Кроме того, из-за отсутствия электричества в городе отключили водоснабжение — "Киевводоканал" подтвердил остановку работы основных объектов из-за повреждения энергоузлов. Сроки восстановления подачи воды не уточняются.

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новости, киев, украина, виталий кличко, укрэнерго