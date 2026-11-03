В Киеве полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Yevhen KotenkoКиев
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Yevhen Kotenko
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о полной остановке движения трамваев и троллейбусов с сегодняшнего вечера, их заменят автобусами
Производство электроэнергии рухнуло по всей Украине, что привело к критической ситуации в Киеве.
"Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также в результате атак в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии", — написал Кличко в своем телеграм-канале.
"Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также в результате атак в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии", — написал Кличко в своем телеграм-канале.
Сегодня Киев остался и без метро. Все три линии остановили движение поездов — "по техническим причинам". Кроме того, из-за отсутствия электричества в городе отключили водоснабжение — "Киевводоканал" подтвердил остановку работы основных объектов из-за повреждения энергоузлов. Сроки восстановления подачи воды не уточняются.
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