В Киеве полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов - 03.11.2026 Украина.ру
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В Киеве полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов
В Киеве полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов - 03.11.2026 Украина.ру
В Киеве полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о полной остановке движения трамваев и троллейбусов с сегодняшнего вечера, их заменят автобусами
2026-11-03T20:47
2026-11-03T20:47
новости
киев
украина
виталий кличко
укрэнерго
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Производство электроэнергии рухнуло по всей Украине, что привело к критической ситуации в Киеве. "Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также в результате атак в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии", — написал Кличко в своем телеграм-канале.Сегодня Киев остался и без метро. Все три линии остановили движение поездов — "по техническим причинам". Кроме того, из-за отсутствия электричества в городе отключили водоснабжение — "Киевводоканал" подтвердил остановку работы основных объектов из-за повреждения энергоузлов. Сроки восстановления подачи воды не уточняются.
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новости, киев, украина, виталий кличко, укрэнерго
Новости, Киев, Украина, Виталий Кличко, Укрэнерго

В Киеве полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов

20:47 03.11.2026
 
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Yevhen KotenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Yevhen Kotenko
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Мэр Киева Виталий Кличко объявил о полной остановке движения трамваев и троллейбусов с сегодняшнего вечера, их заменят автобусами
Производство электроэнергии рухнуло по всей Украине, что привело к критической ситуации в Киеве.

"Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также в результате атак в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии", — написал Кличко в своем телеграм-канале.
Сегодня Киев остался и без метро. Все три линии остановили движение поездов — "по техническим причинам". Кроме того, из-за отсутствия электричества в городе отключили водоснабжение — "Киевводоканал" подтвердил остановку работы основных объектов из-за повреждения энергоузлов. Сроки восстановления подачи воды не уточняются.
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