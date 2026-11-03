https://ukraina.ru/20261103/germaniya-zhdt-rossiyskiy-gaz-ssha-ischut-oruzhie-dlya-ukrainy-chto-pishut-zapadnye-smi-o-konflikte-1084259669.html

Германия ждёт российский газ, США ищут оружие для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте

Германия ждёт российский газ, США ищут оружие для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте - 03.11.2026 Украина.ру

Германия ждёт российский газ, США ищут оружие для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте

Если что-то и может помирить Евросоюз с Россией, так это русский газ. В современной истории он уже становился инструментом для сближения России и Германии. Сегодня в Берлине назревает инициатива о пересмотре отношений с Москвой, и снова центральной темой становится газ, пишут СМИ

2026-11-03T17:44

2026-11-03T17:44

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Украине придётся смиритьсяКак сообщает немецкое издание Handelsblatt, партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) готовится к переговорам с Москвой о возрождении "Северного потока". Будущее газопровода партия намерена обсудить на саммите по вопросам энергетики и экономики с участием представителей России и США, который должен состояться весной 2027 года, предположительно в Абу-Даби."В центре внимания будут вопросы возобновления эксплуатации газопроводов "Северный поток", а также новые партнёрства в сфере экономики и энергетики", – пишет издание, ссылаясь на слова заместителя председателя фракции Маркуса Фронмайера.По словам представителя фракции, важнейшей задачей в обеспечении энергетического суверенитета Германии является возобновление эксплуатации "Северного потока". В рамках саммита также планируют обсудить вопрос будущего контроля над газопроводами и возможность организации немецко-американской операционной компании, сказал Фронмайер журналистам."Рассуждения АдГ приходятся на период, когда сам Вашингтон ведёт переговоры о новых газовых сделках с Россией. Согласно сообщению СМИ, администрация Трампа выступает за возобновление поставок российского природного газа в Европу через Украину. Сообщается, что американские посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф продвигали соответствующие планы в сентябре во время поездок в Москву и Киев", – подчеркивается в статье.Как уточняют её авторы, суть американской инициативы в том, что российский газ мог бы продавать американский посредник, чтобы обойти таким образом европейские санкции.Издание также отмечает, что планируемый трёхсторонний саммит в Абу-Даби является частью более широкой переориентации внешней политики партии "Альтернатива для Германии". С одной стороны, партия демонстративно поддерживает внешнеполитический курс президента Дональда Трампа накануне промежуточных выборов в США, пишут немецкие журналисты. С другой — она стремится к улучшению отношений с Россией, и об этом свидетельствует документ, который подготовили специалисты парламентской фракции АдГ по внешней политике Фронмайер, Стефан Кейтер и Герольд Оттен."Руководство фракции, впрочем, неоднократно подчёркивало, что осудило военную операцию России на Украине. Однако в текущем документе по России, подготовленном специалистами по внешней политике, операцию, которая началась в 2022 году, не считают нарушением международного права", – говорится в публикации.В контексте военной операции России на Украине АдГ намерена подтолкнуть Киев к переговорам, анализирует газета содержание подготовленного документа. По информации издания, в нём говорится о том, что Германия не должна "принимать максималистские позиции Украины" и что установление контроля над всеми территориями, включая Крым, нереалистично.Также там отмечается, что Украина не должна становиться членом НАТО и ЕС, а Германии следует "наложить вето" на соответствующие стремления. Украину и оставшуюся часть её территории должны защищать государства, которые не участвуют в конфликте, такие как Индия, Южная Африка, Бразилия и Индонезия, предлагает "Альтернатива для Германии".В качестве компенсации за оказанную до сих пор помощь Германия должна обеспечить себе доступ к украинским сырьевым ресурсам, таким как редкоземельные элементы, металлы и газ, говорится в документе, с которым ознакомилась Handelsblatt.Ссора ссорой, а оружие по расписаниюИ пока в Германии думают, как присоединиться к российско-американским переговорам по Украине, в Вашингтоне ищут деньги, чтобы покрыть миллиардный дефицит на оружие Киеву.США планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой выделить дополнительные средства на ключевую программу поставок вооружений Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники."Это свидетельствует о том, что американская военная помощь Киеву продолжается, несмотря на сохраняющуюся напряжённость в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским", – отмечается в статье.По данным источников, Вашингтон может обратиться за дополнительным финансированием программы PURL уже в этом месяце. Предполагается, что дефицит финансирования по уже утвержденным пакетам вооружений составляет порядка два миллиардов долларов, сообщают они."Новая кампания по сбору средств свидетельствует о том, что вереница резких заявлений Вашингтона и Киева не помешали Пентагону и американским оборонным компаниям продолжать играть ключевую роль в обеспечении Украины необходимыми вооружениями. По словам источников, США продолжали поставки даже в тех случаях, когда финансирование со стороны союзников существенно отставало от темпов американских поставок", – констатируют журналисты агентства.Они напоминают, что совсем недавно Трамп призвал Зеленского уйти в отставку, а Зеленский со своей стороны обвинил США в замедлении жизненно важной для украинских военных спутниковой системы связи Starlink, а также в задержке ранее одобренных поставок перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot по программе PURL."Расхождение между реальной военной помощью и публичными заявлениями Трампа ввергло американских союзников в замешательство. По словам некоторых источников, в результате их обуревали сомнения в необходимости оплачивать новые поставки вооружений", – пишет Bloomberg.По словам авторов материала, в прошлом месяце США пригрозили приостановить поставки в рамках программы PURL в ответ на украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Однако эта угроза не была реализована, и программа продолжила работу, отмечают они.По информации Bloomberg, США отправляют оружие на Украину и отдельно от инициативы PURL. Госдепартамент США только что одобрил продажу Украине ракет для систем Patriot на сумму 2,1 миллиарда долларов, сообщает агентство. Закупка будет оплачена за счет Канады, Германии, Норвегии и Европейского союза.Также в материале уточняется, что в подобных межгосударственных сделках по продаже американского вооружения с момента одобрения до фактической поставки техники, как правило, проходит несколько лет.В современном мире не умеют миритьсяНе закончится ли военный конфликт на Украине раньше, чем Киев дождется оружия, закупленного западными спонсорами? Американский Forbes считает, что у украинского конфликта, также как и у конфликтов в Иране и Йемене, подобных перспектив не наблюдается.Виной всему неспособность урегулировать крупные вооруженные конфликты, которая уже давно стала одной из отличительных черт современного миропорядка, полагают авторы издания."Достаточно взглянуть на три конфликта, которые сегодня находятся в центре внимания мировой прессы: Иран, Йемен и Украина. Все они имеют давние корни — каждому предшествует более десятилетия противостояния, — но при этом далеки от завершения. Увы, в каждом из них назревает серьезная эскалация", – отмечается в публикации.Издание напоминает, что боевые действия на Украине продолжаются уже пятый год, без малейших признаков затишья. Оно приводит данные, в соответствии с которыми потери Украины превысили 500 тыс. человек, включая около 150 тыс. погибших.Forbes также указывает на меняющийся характер боевых действий, которые подразумевают дальние удары в тыл противника. Хотя Россия наносит удары по участкам энергосистемы, которые используются в интересах ВПК Украины, авторы публикации обвиняют российскую сторону в том, что она намерена сосредоточить военные усилия на разрушении инфраструктуры, которой пользуется гражданское население."Главная цель такой стратегии — подорвать общественную поддержку властей и сломить волю населения к сопротивлению. Однако я не вижу особых оснований полагать, что конфликт приближается к развязке", — пишет автор статьи.При этом он предлагает три идеи, которые, по его мнению, могли бы сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки. Первая из них – привлечь специалистов к процессу переговоров. Это могли бы быть опытные дипломаты и государственные служащие, проработавшие в кризисных регионах много лет, отмечается в публикации.Второй его совет – перестать усугублять ситуацию. "Учитывая колоссальные человеческие потери и разрушения, разумная стратегия на данном этапе должна заключаться прежде всего в достижении прекращения огня, а не в возобновлении военных операций или попытках немедленно заключить всеобъемлющее мирное соглашение", —считает он.По мнению автора, ни в одном из упомянутых конфликтов пока не сложились условия для долгосрочного мирного соглашения, поэтому полезным промежуточным шагом была бы серия договоренностей, нацеленных на сокращение масштабов боевых действий.Мыслить нестандартно – это третий важный совет, который, по мнению автора публикации, приблизит конец войн."Учитывая высокий риск эскалации каждого из этих конфликтов, лидерам ключевых государств и международных организаций пора выйти из тени, активнее включиться в происходящее и предложить новые, небанальные способы хотя бы временного прекращения боевых действий", - отмечает он.Хотя примеры, которые он здесь приводит, почему-то весьма ожидаемые и работающие в основном в пользу только одной из конфликтующих сторон. Это размещение международных миротворческих сил в спорных приграничных районах и на участках водных путей, за которые развернулась борьба или предоставление определенных видов оборонительного вооружения — в частности, систем Patriot Украине.

https://ukraina.ru/20261015/khotyat-rossiyskie-gaz-i-neft-v-ssha-i-germanii-obsuzhdayut-snyatie-sanktsiy-1083841408.html

https://ukraina.ru/20261103/den-ch-kak-i-za-chto-tramp-budet-nakazyvat-zelenskogo-1084255497.html

https://ukraina.ru/20261103/lavrov-obnulil-nadezhdy-zapada-na-zamorozku-ukrainskogo-konflikta-1084251579.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, германия, дональд трамп, владимир зеленский, bloomberg, ес, нато, северный поток