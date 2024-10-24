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"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ
"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ - 24.10.2024 Украина.ру
"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ
По телеграм-каналам разлетелось фото военного билета российского солдата, на котором боец записал стихотворение, обращенное к ВСУ. Снимок опубликовал канал Battle_Z_Sailor
2024-10-24T12:52
2024-10-24T12:52
2024-10-24T12:52
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"Читай, укроп: в бою сгореть я рад! Смотри своим хайлом, пока что целым, какой за мной записан автомат, какие были у меня прицелы. Тебе еще среди трусливых морд с культями рваными вжиматься по окопам. Я мертв - но даже в см*рти зол и горд. Всем мир! России слава! См*рть укропам!" - написал боец на странице "Особые отметки" своего военного билета.Издание "Московский комсомолец" утверждает, что речь идет о 25-летнем Артеме Дамбаеве, который вместе со своим батальоном угодил в засаду ВСУ в марте 2022 года. Известно, что Дамбаев и его командир Балдан Цыдыпов в течение двух часов сдерживали наступление ВСУ, чтобы обеспечить безопасное отступление танковой колонны.Командиру удалось выжить, а Дамбаев погиб.Стихотворение бойца уже успели сравнить с с посланием советского солдата на стенах Брестской крепости 1941 года. Тогда красноармеец написал: "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина".Ранее украинские саперы оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано "Русские, простите".Другие темы: "Заходят целыми взводами": в ВСУ признали успехи российских войск в Селидово.
https://ukraina.ru/20241003/1057855870.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, вс рф, солдаты, всу
"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ
По телеграм-каналам разлетелось фото военного билета российского солдата, на котором боец записал стихотворение, обращенное к ВСУ. Снимок опубликовал канал Battle_Z_Sailor
"Читай, укроп: в бою сгореть я рад! Смотри своим хайлом, пока что целым, какой за мной записан автомат, какие были у меня прицелы. Тебе еще среди трусливых морд с культями рваными вжиматься по окопам. Я мертв - но даже в см*рти зол и горд. Всем мир! России слава! См*рть укропам!" - написал боец на странице "Особые отметки" своего военного билета.
Издание "Московский комсомолец" утверждает, что речь идет о 25-летнем Артеме Дамбаеве, который вместе со своим батальоном угодил в засаду ВСУ в марте 2022 года. Известно, что Дамбаев и его командир Балдан Цыдыпов в течение двух часов сдерживали наступление ВСУ, чтобы обеспечить безопасное отступление танковой колонны.
Командиру удалось выжить, а Дамбаев погиб.
Стихотворение бойца уже успели сравнить с с посланием советского солдата на стенах Брестской крепости 1941 года. Тогда красноармеец написал: "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина".
Ранее украинские саперы оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано "Русские, простите".