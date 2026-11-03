Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале - 03.11.2026 Украина.ру
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Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале
Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале - 03.11.2026 Украина.ру
Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко озвучил официальную версию того, как 14-летний подросток оказался в тюремном подвале в Петропавловской Борщаговке
2026-11-03T20:00
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По словам генерала, мальчик просто... упал с дерева на территорию объекта."Они забрали его в здание, чтобы обезопасить от камней, летящих во двор", — заявил Пивненко.Напомним, ранее Нацгвардия утверждала, что в здании находятся лишь военнослужащие, самовольно оставившие часть. Кроме того, версия с "падением с дерева" не объясняет, почему подросток был так напуган.Тем временем Служба безопасности Украины перешла к жесткому подавлению последствий скандала в Петропавловской Борщаговке. Подробнее – в материале Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной на сайте Украина.ру.
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новости, украина, нацгвардия, украина.ру, сбу
Новости, Украина, Нацгвардия, Украина.ру, СБУ

Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале

20:00 03.11.2026
 
© Фото : скриншот видеоБорщаговка
Борщаговка - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© Фото : скриншот видео
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Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко озвучил официальную версию того, как 14-летний подросток оказался в тюремном подвале в Петропавловской Борщаговке
По словам генерала, мальчик просто... упал с дерева на территорию объекта.
"Они забрали его в здание, чтобы обезопасить от камней, летящих во двор", — заявил Пивненко.
Напомним, ранее Нацгвардия утверждала, что в здании находятся лишь военнослужащие, самовольно оставившие часть. Кроме того, версия с "падением с дерева" не объясняет, почему подросток был так напуган.

Тем временем Служба безопасности Украины перешла к жесткому подавлению последствий скандала в Петропавловской Борщаговке. Подробнее – в материале Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной на сайте Украина.ру.

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