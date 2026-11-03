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Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале

Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале - 03.11.2026 Украина.ру

Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко озвучил официальную версию того, как 14-летний подросток оказался в тюремном подвале в Петропавловской Борщаговке

2026-11-03T20:00

2026-11-03T20:00

2026-11-03T20:00

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По словам генерала, мальчик просто... упал с дерева на территорию объекта."Они забрали его в здание, чтобы обезопасить от камней, летящих во двор", — заявил Пивненко.Напомним, ранее Нацгвардия утверждала, что в здании находятся лишь военнослужащие, самовольно оставившие часть. Кроме того, версия с "падением с дерева" не объясняет, почему подросток был так напуган.Тем временем Служба безопасности Украины перешла к жесткому подавлению последствий скандала в Петропавловской Борщаговке. Подробнее – в материале Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной на сайте Украина.ру.

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