https://ukraina.ru/20261103/upal-s-dereva-v-tyurmu-natsgvardiya-obyasnila-poyavlenie-14-letnego-podrostka-v-podvale-1084263926.html
Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале
Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале - 03.11.2026 Украина.ру
Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко озвучил официальную версию того, как 14-летний подросток оказался в тюремном подвале в Петропавловской Борщаговке
2026-11-03T20:00
2026-11-03T20:00
2026-11-03T20:00
новости
украина
нацгвардия
украина.ру
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/03/1084263807_0:0:913:514_1920x0_80_0_0_5efdcab16669d5a4da91e0c3af4ad9df.jpg
По словам генерала, мальчик просто... упал с дерева на территорию объекта."Они забрали его в здание, чтобы обезопасить от камней, летящих во двор", — заявил Пивненко.Напомним, ранее Нацгвардия утверждала, что в здании находятся лишь военнослужащие, самовольно оставившие часть. Кроме того, версия с "падением с дерева" не объясняет, почему подросток был так напуган.Тем временем Служба безопасности Украины перешла к жесткому подавлению последствий скандала в Петропавловской Борщаговке. Подробнее – в материале Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/03/1084263807_114:0:799:514_1920x0_80_0_0_d76a543bb2c91fc79595ebd6d910a17f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нацгвардия, украина.ру, сбу
Новости, Украина, Нацгвардия, Украина.ру, СБУ
Упал с дерева в тюрьму: Нацгвардия объяснила появление 14-летнего подростка в подвале
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко озвучил официальную версию того, как 14-летний подросток оказался в тюремном подвале в Петропавловской Борщаговке
По словам генерала, мальчик просто... упал с дерева на территорию объекта.
"Они забрали его в здание, чтобы обезопасить от камней, летящих во двор", — заявил Пивненко.
Напомним, ранее Нацгвардия утверждала, что в здании находятся лишь военнослужащие, самовольно оставившие часть. Кроме того, версия с "падением с дерева" не объясняет, почему подросток был так напуган.
Тем временем Служба безопасности Украины перешла к жесткому подавлению последствий скандала в Петропавловской Борщаговке. Подробнее – в материале Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной
на сайте Украина.ру.