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Экс-спикер Зеленского под ударом СБУ: Мендель заочно объявили подозрение в госизмене
Экс-спикер Зеленского под ударом СБУ: Мендель заочно объявили подозрение в госизмене - 03.11.2026 Украина.ру
Экс-спикер Зеленского под ударом СБУ: Мендель заочно объявили подозрение в госизмене
Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение в государственной измене бывшему пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель. В ведомстве заявили, что она занимается "информационно-подрывной деятельностью" против Украины
2026-11-03T19:22
2026-11-03T19:22
2026-11-03T19:22
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Помимо госизмены, Мендель инкриминируют "оправдывание российской агрессии". Следствие считает, что в своих заявлениях и сообщениях в соцсетях она дискредитирует Украину и оправдывает полномасштабную войну РФ.Юлия Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского в 2019–2021 годах. В 2026 году в резонансном интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она назвала действующего президента Украины "диктатором" и рассказала о требовании Зеленского создать "геббельсовскую пропаганду".Накануне бывший пресс-секретарь прокомментировала инцидент в Петропавловской Бощаговке под Киевом. Она считает, что процесс призыва в украинскую армию стал настоящей пыткой для граждан. Подробнее – в материале Мобилизация как пытка и бизнес на крови: Мендель разнесла методы призыва на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, юлия мендель, владимир зеленский, такер карлсон, сбу, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, СБУ, Украина.ру
Экс-спикер Зеленского под ударом СБУ: Мендель заочно объявили подозрение в госизмене
Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение в государственной измене бывшему пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель. В ведомстве заявили, что она занимается "информационно-подрывной деятельностью" против Украины
Помимо госизмены, Мендель инкриминируют "оправдывание российской агрессии". Следствие считает, что в своих заявлениях и сообщениях в соцсетях она дискредитирует Украину и оправдывает полномасштабную войну РФ.
Юлия Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского в 2019–2021 годах. В 2026 году в резонансном интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она назвала действующего президента Украины "диктатором" и рассказала о требовании Зеленского создать "геббельсовскую пропаганду".
Накануне бывший пресс-секретарь прокомментировала инцидент в Петропавловской Бощаговке под Киевом. Она считает, что процесс призыва в украинскую армию стал настоящей пыткой для граждан. Подробнее – в материале Мобилизация как пытка и бизнес на крови: Мендель разнесла методы призыва на Украине
на сайте Украина.ру.