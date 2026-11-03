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ВС РФ уничтожили логистику "Новой почты" в Бердичеве и потопили судно у Одессы

ВС РФ уничтожили логистику "Новой почты" в Бердичеве и потопили судно у Одессы - 03.11.2026 Украина.ру

ВС РФ уничтожили логистику "Новой почты" в Бердичеве и потопили судно у Одессы

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить точечные удары по логистическим цепочкам ВСУ

2026-11-03T19:08

2026-11-03T19:08

2026-11-03T19:08

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Сегодня днем в результате удара беспилотников был поражен логистический центр компании "Новая почта" в городе Бердичеве Житомирской области. По данным Минобороны РФ, на территории этого объекта осуществлялось хранение и распределение военных грузов, поставляемых киевскому режиму западными странами.Кроме того, в акватории Черного моря, в 24 километрах южнее Одессы, был поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Удар по морскому судну прервал очередной канал снабжения ВСУ.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что гражданские логистические компании, включая "Новую почту", активно используются для переброски вооружений и боеприпасов под видом коммерческих отправлений. Уничтожение таких хабов в глубоком тылу призвано парализовать доставку западного вооружения к линии фронта.Ранее ведомство проинформировало, что прошлой ночью дежурные средства ПВО уничтожили 856 украинских беспилотников над 16 российскими регионами и акваторией Чёрного моря.

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новости, одесса, россия, черное море, вооруженные силы украины