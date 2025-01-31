Больше суток наводил удары на ВСУ со сломанным позвоночником: раненый боец ВС РФ одолел врага - ФОТО - 31.01.2025 Украина.ру
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Больше суток наводил удары на ВСУ со сломанным позвоночником: раненый боец ВС РФ одолел врага - ФОТО
Больше суток наводил удары на ВСУ со сломанным позвоночником: раненый боец ВС РФ одолел врага - ФОТО - 31.01.2025 Украина.ру
Больше суток наводил удары на ВСУ со сломанным позвоночником: раненый боец ВС РФ одолел врага - ФОТО
Лейтенант ВС РФ Леонид Пигин в течение полутора суток продолжал борьбу с врагом из подбитого БТР, несмотря на то, что получил тяжелейшее ранение. Об этом боец рассказал телеканалу "Звезда"
2025-01-31T16:12
2025-01-31T16:12
новости
россия
украина
селидово
вооруженные силы украины
нато
подвиг
вс рф
боец
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Пигин рассказал журналистам, что в атаку он шел на бронемашине вместе с сослуживцами, однако попал в засаду. БТР, на котором двигался военный, подбили, а сам он получил серьезное ранение.К машине уже подходили военные ВСУ, однако досмотр техники начали не сразу. В это время Пигин, несмотря на свое состояние, собрал из двух разбитых раций одну рабочую и начал передавать координаты для ударов российским артиллеристам.Через какое-то время украинские военные поняли, откуда за ними ведется наблюдение, и попытались добить БТР. Они использовали дрон и выстрел из РПГ, однако добить российского солдата не смогли.Спустя сутки к Пигину смогли пробиться его сослуживцы из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр". Они отбили бойца, а затем эвакуировали его.Сейчас военный уже восстановился и продолжает службу уже в должности замкомандира батальона по военно-политической работе.Сообщения о героических поступках российских бойцов периодически приходят с фронта. Одна из самых громких историй - подвиг экипажа Т-72Б3 "Алеша".Летом 2023 года российские операторы БПЛА обратили внимание на работу украинских саперов на одном из участков фронта. Трогать их военные ВС РФ не стали, так как знали: разминирование дороги - верный признак скорого прохождения по ней западной техники.И колонна действительно пошла. Она состояла из целой бронетанковой роты Украины на технике НАТО: дозор из двух танков, за ними - шесть американских БТР MaxxPro с личным составом. Первыми рев их моторов услышали российские операторы систем радиоэлектронной борьбы и беспилотника."Наблюдаю, поехали. Два танка, шесть бронемашин... А у нас там один "Алеша", один Алеша..." - прозвучал голос оператора БПЛА, снявшего произошедшее.Несмотря на численное превосходство противника "Алеша" рванул на встречу колонне врага, сходу расстреляв первые два танка. Потом Т-72Б3 сманеврировал и подбил еще две американских машины. Спустя несколько минут на помощь "Алеше" пришел другой российский танк, вместе они продолжили бить по колонне врага. В результате российские танкисты уничтожили восемь бронемашин и около 50-ти солдат ВСУ.Другие истории с фронта:Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУВо время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под КураховоРоссийский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автоматаРоссийский военный сбил украинский дрон головой"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ
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новости, россия, украина, селидово, вооруженные силы украины, нато, подвиг, вс рф, боец
Новости, Россия, Украина, Селидово, Вооруженные силы Украины, НАТО, подвиг, ВС РФ, боец

Больше суток наводил удары на ВСУ со сломанным позвоночником: раненый боец ВС РФ одолел врага - ФОТО

16:12 31.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Лейтенант ВС РФ Леонид Пигин в течение полутора суток продолжал борьбу с врагом из подбитого БТР, несмотря на то, что получил тяжелейшее ранение. Об этом боец рассказал телеканалу "Звезда"
Пигин рассказал журналистам, что в атаку он шел на бронемашине вместе с сослуживцами, однако попал в засаду. БТР, на котором двигался военный, подбили, а сам он получил серьезное ранение.

"Оборвался шланг антифриза, и меня вместе с машиной потушило, я потерял сознание", - рассказал боец, уточнив, что когда он пришел в себя, понял, что у него работает лишь правая рука, поворачивается голова и немного - корпус тела.

К машине уже подходили военные ВСУ, однако досмотр техники начали не сразу. В это время Пигин, несмотря на свое состояние, собрал из двух разбитых раций одну рабочую и начал передавать координаты для ударов российским артиллеристам.
Через какое-то время украинские военные поняли, откуда за ними ведется наблюдение, и попытались добить БТР. Они использовали дрон и выстрел из РПГ, однако добить российского солдата не смогли.
Спустя сутки к Пигину смогли пробиться его сослуживцы из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр". Они отбили бойца, а затем эвакуировали его.
Сейчас военный уже восстановился и продолжает службу уже в должности замкомандира батальона по военно-политической работе.
© скриншот видео Zvezdanews / Telegram
© скриншот видео Zvezdanews / Telegram
Сообщения о героических поступках российских бойцов периодически приходят с фронта. Одна из самых громких историй - подвиг экипажа Т-72Б3 "Алеша".
Летом 2023 года российские операторы БПЛА обратили внимание на работу украинских саперов на одном из участков фронта. Трогать их военные ВС РФ не стали, так как знали: разминирование дороги - верный признак скорого прохождения по ней западной техники.
И колонна действительно пошла. Она состояла из целой бронетанковой роты Украины на технике НАТО: дозор из двух танков, за ними - шесть американских БТР MaxxPro с личным составом. Первыми рев их моторов услышали российские операторы систем радиоэлектронной борьбы и беспилотника.
"Наблюдаю, поехали. Два танка, шесть бронемашин... А у нас там один "Алеша", один Алеша..." - прозвучал голос оператора БПЛА, снявшего произошедшее.
Несмотря на численное превосходство противника "Алеша" рванул на встречу колонне врага, сходу расстреляв первые два танка. Потом Т-72Б3 сманеврировал и подбил еще две американских машины. Спустя несколько минут на помощь "Алеше" пришел другой российский танк, вместе они продолжили бить по колонне врага. В результате российские танкисты уничтожили восемь бронемашин и около 50-ти солдат ВСУ.
© nashevremj.ru
© nashevremj.ru
Другие истории с фронта:
Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУ
Во время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под Курахово
Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата
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