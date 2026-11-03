https://ukraina.ru/20261103/ves-kiev-bez-vody-rada-obespokoilas-proizvolom-v-borschagovke-itogi-3-noyabrya-1084261040.html

Весь Киев без воды, Рада обеспокоилась произволом в Борщаговке. Итоги 3 ноября

Весь Киев без воды, Рада обеспокоилась произволом в Борщаговке. Итоги 3 ноября - 03.11.2026 Украина.ру

Весь Киев без воды, Рада обеспокоилась произволом в Борщаговке. Итоги 3 ноября

Фракция партии "Европейская солидарность" инициировала экстренное заседание согласительного совета Верховной рады в связи с событиями в Петропавловской Борщаговке

2026-11-03T18:00

2026-11-03T18:00

2026-11-03T18:03

эксклюзив

киев

украина

днепропетровск

ирина геращенко

руслан стефанчук

владимир зеленский

верховная рада

рада

гбр

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Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обратилась к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку с требованием пригласить руководство Национальной полиции, ГБР, СБУ, а также омбудсменов Дмитрия Лубинца и Ольгу Решетилову, чтобы заслушать полную информацию об инциденте."Этот скандал продемонстрировал полный провал информационной политики власти… ВР не должна самоустраняться от этих сложных тем", — написала Геращенко в соцсети. Она также призвала немедленно рассмотреть законопроекты о сроках службы, справедливой ротации и увеличении денежного обеспечения ВСУ, связав бунт под Киевом с проблемами мобилизации.Из подвала в Борщаговке — в СИЗО: как спасавшая людей врач стала "российским провокатором"2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом произошли столкновения местных жителей с Нацгвардией. Протестующие пытались взять штурмом частный дом, где в подвале удерживали более 40 мобилизованных мужчин, в том числе 14-летнего подростка. На кадрах было видно, как врач скорой помощи на коленях умоляла полицию пропустить её к пострадавшим. В итоге военные согласились отдать врачам только четверых тяжелобольных. Теперь спасавшая их женщина сама оказалась за решеткой. По словам главы Офиса Зеленского Кирилла Буданова*, задержанная — Валентина Молодая — на самом деле не является врачом, а купила форму и автомобиль для проведения "провокации"."Да, она задержана", — подтвердил Буданов*.При этом глава ОП не уточнил, какие именно мотивы он приписывает женщине, спасавшей людей со следами пыток. Сегодня Валентина Молодая была внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"**. Ресурс обвинил её в "участии в российских информационных спецоперациях" и "препятствовании законной деятельности Сил обороны Украины", назвав "профессиональным провокатором".В Киеве полностью остановили водоснабжение из-за ударов по инфраструктуреВодоснабжение временно прекращено по всей украинской столице. Как сообщает пресс-служба "Киевводоканала", в результате последних ударов были обесточены основные объекты предприятия.Ситуация критическая: без воды остались все районы города. Прекращение подачи связано с полным отключением электроэнергии на насосных станциях и очистных сооружениях. Власти города пока не называют даже ориентировочных сроков восстановления подачи воды, так как ремонтные бригады не могут приступить к работе на обесточенных объектах. Жителям рекомендуется использовать только аварийные запасы и строго соблюдать режим экономии.Эксперт предрёк украинцам воду из цистернУкраинцы могут остаться без водоснабжения в случае продолжения российских ударов по энергетической инфраструктуре, и тогда единственным способом получить воду станет её подвоз автоцистернами. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко."Речь идёт даже не о подаче воды по графикам, а о том, что единственным выходом для населения может стать подвоз воды цистернами", — заявил он в интервью одному из украинских медиа.Попенко напомнил, что подобная критическая ситуация уже возникла в Днепропетровске на прошлых выходных, когда без водоснабжения остались несколько сотен тысяч человек.Ранее эксперт предупреждал, что предстоящий отопительный сезон может оказаться катастрофическим. По его словам, основная проблема кроется не только в разрушении электростанций, но и в подстанциях, через которые энергия распределяется по городам. Даже если генерация сохранится, перебои со светом неизбежны, что автоматически остановит насосные станции водоканалов. Эксперт отдельно отметил угрозу удара по канализационным системам, заявив, что в таком случае крупный город может стать непригодным для жизни всего за три дня.*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга**признан экстремистским и запрещён на территории России

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https://ukraina.ru/20261103/v-kieve-vstalo-metro-vse-tri-vetki-ostanovleny-gorod-pogruzhaetsya-v-temnotu-1084253662.html

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Яна Карцева

эксклюзив, киев, украина, днепропетровск, ирина геращенко, руслан стефанчук, владимир зеленский, верховная рада, рада, гбр