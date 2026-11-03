Весь Киев без воды, Рада обеспокоилась произволом в Борщаговке. Итоги 3 ноября - 03.11.2026 Украина.ру
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Весь Киев без воды, Рада обеспокоилась произволом в Борщаговке. Итоги 3 ноября
Весь Киев без воды, Рада обеспокоилась произволом в Борщаговке. Итоги 3 ноября - 03.11.2026 Украина.ру
Весь Киев без воды, Рада обеспокоилась произволом в Борщаговке. Итоги 3 ноября
Фракция партии "Европейская солидарность" инициировала экстренное заседание согласительного совета Верховной рады в связи с событиями в Петропавловской Борщаговке
2026-11-03T18:00
2026-11-03T18:03
эксклюзив
киев
украина
днепропетровск
ирина геращенко
руслан стефанчук
владимир зеленский
верховная рада
рада
гбр
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Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обратилась к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку с требованием пригласить руководство Национальной полиции, ГБР, СБУ, а также омбудсменов Дмитрия Лубинца и Ольгу Решетилову, чтобы заслушать полную информацию об инциденте."Этот скандал продемонстрировал полный провал информационной политики власти… ВР не должна самоустраняться от этих сложных тем", — написала Геращенко в соцсети. Она также призвала немедленно рассмотреть законопроекты о сроках службы, справедливой ротации и увеличении денежного обеспечения ВСУ, связав бунт под Киевом с проблемами мобилизации.Из подвала в Борщаговке — в СИЗО: как спасавшая людей врач стала "российским провокатором"2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом произошли столкновения местных жителей с Нацгвардией. Протестующие пытались взять штурмом частный дом, где в подвале удерживали более 40 мобилизованных мужчин, в том числе 14-летнего подростка. На кадрах было видно, как врач скорой помощи на коленях умоляла полицию пропустить её к пострадавшим. В итоге военные согласились отдать врачам только четверых тяжелобольных. Теперь спасавшая их женщина сама оказалась за решеткой. По словам главы Офиса Зеленского Кирилла Буданова*, задержанная — Валентина Молодая — на самом деле не является врачом, а купила форму и автомобиль для проведения "провокации"."Да, она задержана", — подтвердил Буданов*.При этом глава ОП не уточнил, какие именно мотивы он приписывает женщине, спасавшей людей со следами пыток. Сегодня Валентина Молодая была внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"**. Ресурс обвинил её в "участии в российских информационных спецоперациях" и "препятствовании законной деятельности Сил обороны Украины", назвав "профессиональным провокатором".В Киеве полностью остановили водоснабжение из-за ударов по инфраструктуреВодоснабжение временно прекращено по всей украинской столице. Как сообщает пресс-служба "Киевводоканала", в результате последних ударов были обесточены основные объекты предприятия.Ситуация критическая: без воды остались все районы города. Прекращение подачи связано с полным отключением электроэнергии на насосных станциях и очистных сооружениях. Власти города пока не называют даже ориентировочных сроков восстановления подачи воды, так как ремонтные бригады не могут приступить к работе на обесточенных объектах. Жителям рекомендуется использовать только аварийные запасы и строго соблюдать режим экономии.Эксперт предрёк украинцам воду из цистернУкраинцы могут остаться без водоснабжения в случае продолжения российских ударов по энергетической инфраструктуре, и тогда единственным способом получить воду станет её подвоз автоцистернами. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко."Речь идёт даже не о подаче воды по графикам, а о том, что единственным выходом для населения может стать подвоз воды цистернами", — заявил он в интервью одному из украинских медиа.Попенко напомнил, что подобная критическая ситуация уже возникла в Днепропетровске на прошлых выходных, когда без водоснабжения остались несколько сотен тысяч человек.Ранее эксперт предупреждал, что предстоящий отопительный сезон может оказаться катастрофическим. По его словам, основная проблема кроется не только в разрушении электростанций, но и в подстанциях, через которые энергия распределяется по городам. Даже если генерация сохранится, перебои со светом неизбежны, что автоматически остановит насосные станции водоканалов. Эксперт отдельно отметил угрозу удара по канализационным системам, заявив, что в таком случае крупный город может стать непригодным для жизни всего за три дня.*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга**признан экстремистским и запрещён на территории России
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https://ukraina.ru/20261103/v-kieve-vstalo-metro-vse-tri-vetki-ostanovleny-gorod-pogruzhaetsya-v-temnotu-1084253662.html
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Яна Карцева
Яна Карцева
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452
60
эксклюзив, киев, украина, днепропетровск, ирина геращенко, руслан стефанчук, владимир зеленский, верховная рада, рада, гбр
Эксклюзив, Киев, Украина, Днепропетровск, Ирина Геращенко, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Рада, ГБР

Весь Киев без воды, Рада обеспокоилась произволом в Борщаговке. Итоги 3 ноября

18:00 03.11.2026 (обновлено: 18:03 03.11.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Яна Карцева
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Фракция партии "Европейская солидарность" инициировала экстренное заседание согласительного совета Верховной рады в связи с событиями в Петропавловской Борщаговке
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обратилась к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку с требованием пригласить руководство Национальной полиции, ГБР, СБУ, а также омбудсменов Дмитрия Лубинца и Ольгу Решетилову, чтобы заслушать полную информацию об инциденте.
"Этот скандал продемонстрировал полный провал информационной политики власти… ВР не должна самоустраняться от этих сложных тем", — написала Геращенко в соцсети.

Она также призвала немедленно рассмотреть законопроекты о сроках службы, справедливой ротации и увеличении денежного обеспечения ВСУ, связав бунт под Киевом с проблемами мобилизации.

Из подвала в Борщаговке — в СИЗО: как спасавшая людей врач стала "российским провокатором"
2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом произошли столкновения местных жителей с Нацгвардией. Протестующие пытались взять штурмом частный дом, где в подвале удерживали более 40 мобилизованных мужчин, в том числе 14-летнего подростка. На кадрах было видно, как врач скорой помощи на коленях умоляла полицию пропустить её к пострадавшим. В итоге военные согласились отдать врачам только четверых тяжелобольных.

Теперь спасавшая их женщина сама оказалась за решеткой. По словам главы Офиса Зеленского Кирилла Буданова*, задержанная — Валентина Молодая — на самом деле не является врачом, а купила форму и автомобиль для проведения "провокации".
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
16:31
"Коллективная пыточная, имитирующая государство": куда заведёт Зеленского бунт на БорщаговкеСобытия вокруг неофициальной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке в Киеве, где удерживали и пытали людей, может стать мощным поводом для общественного взрыва на Украине
"Да, она задержана", — подтвердил Буданов*.
При этом глава ОП не уточнил, какие именно мотивы он приписывает женщине, спасавшей людей со следами пыток. Сегодня Валентина Молодая была внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец"**. Ресурс обвинил её в "участии в российских информационных спецоперациях" и "препятствовании законной деятельности Сил обороны Украины", назвав "профессиональным провокатором".
В Киеве полностью остановили водоснабжение из-за ударов по инфраструктуре

Водоснабжение временно прекращено по всей украинской столице. Как сообщает пресс-служба "Киевводоканала", в результате последних ударов были обесточены основные объекты предприятия.
Ситуация критическая: без воды остались все районы города. Прекращение подачи связано с полным отключением электроэнергии на насосных станциях и очистных сооружениях. Власти города пока не называют даже ориентировочных сроков восстановления подачи воды, так как ремонтные бригады не могут приступить к работе на обесточенных объектах. Жителям рекомендуется использовать только аварийные запасы и строго соблюдать режим экономии.

Эксперт предрёк украинцам воду из цистерн

Украинцы могут остаться без водоснабжения в случае продолжения российских ударов по энергетической инфраструктуре, и тогда единственным способом получить воду станет её подвоз автоцистернами. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
"Речь идёт даже не о подаче воды по графикам, а о том, что единственным выходом для населения может стать подвоз воды цистернами", — заявил он в интервью одному из украинских медиа.

Попенко напомнил, что подобная критическая ситуация уже возникла в Днепропетровске на прошлых выходных, когда без водоснабжения остались несколько сотен тысяч человек.
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
14:26
В Киеве встало метро: все три ветки остановлены, город погружается в темнотуВо вторник Киев остался без метро. Все три линии остановили движение поездов — "по техническим причинам". В городе катастрофа с электричеством. Экстренные отключения, веерные графики, дома без света и воды по двое суток. Метро просто не может работать.
Ранее эксперт предупреждал, что предстоящий отопительный сезон может оказаться катастрофическим. По его словам, основная проблема кроется не только в разрушении электростанций, но и в подстанциях, через которые энергия распределяется по городам.

Даже если генерация сохранится, перебои со светом неизбежны, что автоматически остановит насосные станции водоканалов. Эксперт отдельно отметил угрозу удара по канализационным системам, заявив, что в таком случае крупный город может стать непригодным для жизни всего за три дня.
*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан экстремистским и запрещён на территории России
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